Földi gejzír leplezheti le a Szaturnusz és a Jupiter holdjainak titkát

Az űrkutatás gyakran hatalmas technológiai vállalkozás: elég a Marsra küldött marsjárókra, a James Webb űrteleszkópra vagy épp az Artemis-küldetésre gondolni. Néha azonban a tudomány meglepően egyszerű módszerekkel is előreléphet. Egy amerikai kutatócsoport például egy utahi sivatagban gejzírekből vett minták elemzésével próbált választ találni arra a kérdésre, hogy lakhatóak lehetnek-e a Naprendszer jeges óceánholdjai. A kutatás középpontjában az állt, hogyan változik meg az anyag összetétele, amikor a mélyből feltörő víz a felszínre jut – mivel az Europa vagy az Enceladus esetében is hasonló történhet.
Földi gejzírek és holdak óceánjai
A bolygókutatók régóta úgy vélik, hogy a Naprendszer egyik legjobb esélye földön kívüli élet nyomaira nem a Mars felszínén, hanem a jégpáncél alatti óceánokban rejlik. A Szaturnusz Enceladus és a Jupiter Europa holdjáról erős bizonyítékok utalnak arra, hogy vastag jégréteg alatt meleg, sós vízóceán húzódik. Ezekből az óceánokból időnként víz- és jéganyag lövell ki az űrbe gejzírszerű csóvák formájában. A jövőbeli űrszondák – például a Europa Clipper és a JUICE – éppen ezeket a kilövelléseket fogják vizsgálni, mert így anélkül lehet mintát venni az óceánból, hogy át kellene fúrni a kilométeres jégréteget. A nagy kérdés azonban az: vajon a felszínre jutó anyag valóban hűen tükrözi-e az óceán összetételét?
Földi analógia: gejzírek Utah sivatagában
A kutatók ezért olyan földi helyszínt kerestek, ahol hasonló folyamatok zajlanak. A választ Utah állam keleti részének szén-dioxidban gazdag hidegvíz-gejzírjei adták, amelyek működési mechanizmusa részben hasonlíthat az idegen holdak kitöréseihez. A kutatócsoport két gejzírből – a nagyobb Crystal és a kisebb Champagne gejzírből – vett mintákat. Nemcsak a kitörés során kilövellt vizet, de a mélyből származó, még fel nem tört mintákat és a korábbi kitörésekből visszamaradt felszíni lerakódásokat is vizsgálták. A cél az volt, hogy lépésről lépésre feltérképezzék: hogyan módosul a víz kémiai összetétele a felszín felé vezető út során.
Az eredmények értékelése
A részletes kémiai elemzések kimutatták, hogy a feltört víz nem teljesen azonos az eredeti forrásával. A Champagne gejzír esetében a kitörések során bizonyos ionok – például nátrium, kálium és klorid – koncentrációja megnőtt, míg vasat csak egy mintában tudtak kimutatni. Bár a mangán jelenléte is eltért a kitörés előtti és utáni mintákban,
a két gejzír között még jelentősebb különbségeket találtak ezen a területen, annak ellenére, hogy ugyanabból a víztároló rendszerből származnak. A felszíni lerakódásokban is különbségeket találtak: egyik főként karbonátos, a másik inkább szulfátos ásványi lerakódásokat hagyott maga után.
A kutatók geokémiai modellezéssel rekonstruálták a folyamatot, és arra jutottak, hogy a mélyben lévő víz rendkívül magas szén-dioxid-tartalmú. A nyomáscsökkenés során a CO₂ kiválása hajtja a kitöréseket – hasonlóan ahhoz, ahogyan egy felrázott szénsavas ital habzik ki. A modell végül segített visszakövetkeztetni arra, milyen lehetett a víz eredeti állapota még a felszínre jutás előtt.
Mit jelent ez az idegen óceánok kutatásában?
Az eredmények egyik legfontosabb tanulsága, hogy a kilövellő anyag kémiai összetétele jelentősen módosulhat útközben. Ez kulcsfontosságú felismerés, mert a jövő űrszondái pontosan ilyen permeteket fognak vizsgálni az Europa és az Enceladus környezetében. A kutatás azt is megmutatta, hogy a magas sótartalom megnehezítheti az úgynevezett bioszignatúrák – vagyis az élet lehetséges kémiai nyomainak – kimutatását. Más szóval: még ha léteznek is életre utaló molekulák, azok felismerése technológiai kihívás lehet. A tudósok szerint ezért érdemes több különböző kitörési forrást vizsgálni, mert ezek együtt mélységi „profilként” árulhatják el a rejtett óceánok tulajdonságait.
Felkészülés következő űrmissziókra
Bár az Europa Clipper és a JUICE még évek múlva érkezik el céljához, a kutatók már most készülnek arra a pillanatra, amikor először vizsgálhatjuk közvetlenül egy idegen világ óceánjának anyagát – még ha csak egy gejzír permetén keresztül is. Jelen tanulmány fontos útmutatást adhat ehhez. A kutatók arra jutottak, hogy nem csak a legnagyobb kitörések vagy aktív nyílások vizsgálata adhatja a legjobb esélyt arra, hogy a mélyben rejtőző anyag valódi összetételét megállapíthassák.
- Ugyan a jövőben a legmegbízhatóbb eredményeket valószínűleg több vizsgálat egybevetése adhatja: az űrszondák mérései, a földi teleszkópos megfigyelések és a számítógépes modellek együttese, a kutatók szerint a mostani eredmények is jelentősen segíteni fogják a jövőbeli idegen permetek elemzését és az idegen óceánok valódi összetételének megállapítását - írja a Univers Today.