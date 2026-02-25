Földi gejzír leplezheti le a Szaturnusz és a Jupiter holdjainak titkát

Az űrkutatás gyakran hatalmas technológiai vállalkozás: elég a Marsra küldött marsjárókra, a James Webb űrteleszkópra vagy épp az Artemis-küldetésre gondolni. Néha azonban a tudomány meglepően egyszerű módszerekkel is előreléphet. Egy amerikai kutatócsoport például egy utahi sivatagban gejzírekből vett minták elemzésével próbált választ találni arra a kérdésre, hogy lakhatóak lehetnek-e a Naprendszer jeges óceánholdjai. A kutatás középpontjában az állt, hogyan változik meg az anyag összetétele, amikor a mélyből feltörő víz a felszínre jut – mivel az Europa vagy az Enceladus esetében is hasonló történhet.

Földi gejzírekre emlékeztető anyagkilövellések a Jupiter holdján, az Europán, illusztráció

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Földi gejzírek és holdak óceánjai

A bolygókutatók régóta úgy vélik, hogy a Naprendszer egyik legjobb esélye földön kívüli élet nyomaira nem a Mars felszínén, hanem a jégpáncél alatti óceánokban rejlik. A Szaturnusz Enceladus és a Jupiter Europa holdjáról erős bizonyítékok utalnak arra, hogy vastag jégréteg alatt meleg, sós vízóceán húzódik. Ezekből az óceánokból időnként víz- és jéganyag lövell ki az űrbe gejzírszerű csóvák formájában. A jövőbeli űrszondák – például a Europa Clipper és a JUICE – éppen ezeket a kilövelléseket fogják vizsgálni, mert így anélkül lehet mintát venni az óceánból, hogy át kellene fúrni a kilométeres jégréteget. A nagy kérdés azonban az: vajon a felszínre jutó anyag valóban hűen tükrözi-e az óceán összetételét?

Földi analógia: gejzírek Utah sivatagában

A kutatók ezért olyan földi helyszínt kerestek, ahol hasonló folyamatok zajlanak. A választ Utah állam keleti részének szén-dioxidban gazdag hidegvíz-gejzírjei adták, amelyek működési mechanizmusa részben hasonlíthat az idegen holdak kitöréseihez. A kutatócsoport két gejzírből – a nagyobb Crystal és a kisebb Champagne gejzírből – vett mintákat. Nemcsak a kitörés során kilövellt vizet, de a mélyből származó, még fel nem tört mintákat és a korábbi kitörésekből visszamaradt felszíni lerakódásokat is vizsgálták. A cél az volt, hogy lépésről lépésre feltérképezzék: hogyan módosul a víz kémiai összetétele a felszín felé vezető út során.