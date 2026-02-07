Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Nyugdíj: sokakat érintő változás jön, de nem mindenki tud róla

gömbvillám

Lángoló gömb rontott a templomba, négyen szörnyethaltak

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1638. október 21-én, egy heves vihar közepette a devoni Widecombe in the Moor falu lakói éppen istentiszteleten vettek részt, amikor váratlanul elszabadult a pokol. Egy semmiből felbukkanó, rejtélyes és félelmetes természeti erő, a gömbvillám csapott le a hívőkre. A katasztrófában többen meghaltak, a történtekre pedig azóta sincs megnyugtató magyarázat. Mi az a gömbvillám, ami évszázadok óta izgalomban tartja a tudósokat és a laikusokat egyaránt?
Link másolása
Vágólapra másolva!
gömbvillámelektromosságelmélettudományszemtanú

Bár a történelem során számos beszámoló született gömbvillámok felbukkanásáról, a devoni eset az egyik legdrámaibb mind közül. A szemtanúk szerint egy hatalmas, lángoló gömb hatolt be a templomba, amely összetörte a gerendákat és a köveket, sőt, a hívek ruháját is lángra lobbantotta. A gömb egy ponton kettévált: egyik fele kitörte az ablakot, a másik pedig eltűnt az épület belsejében. Amikor a füst és a mindent átható kénes szag eloszlott, négy halott és hatvan sérült maradt a helyszínen. Ez a tragikus esemény jól mutatja, hogy a gömbvillám nem csupán egy ártalmatlan fényjelenség, hanem pusztító erővel is bírhat.

Widecombe in the Moor temploma, ahol a gömbvillám lecsapott.
Widecombe in the Moor temploma, ahol a gömbvillám lecsapott
Fotó: JAMES EMMERSON / Robert Harding Premium

Gömbvillámok a történelemben: középkori szerzetestől az utolsó orosz cárig

A gömbvillám legelső írásos említése még korábbra, a 12. századra nyúlik vissza. 1195-ben Gervase, egy canterburyi szerzetes jegyezte fel krónikájában, hogy London felett sűrű, sötét felhőből egy izzó, fehér színű gömb ereszkedett alá, amely a Temze fölött lebegett. A jelenség azonban nem válogat a szemtanúk között: még II. Miklós orosz cár is találkozott vele gyermekkorában. Nagyapjánál, II. Sándornál vendégeskedett, amikor egy heves vihar során egy tüzes golyó repült be az ablakon, egyenesen az uralkodó felé tartva, majd békésen kirepült az ajtón.

A beszámolók alapján a gömbvillám jellemzői rendkívül változatosak, ami megnehezíti a tudományos vizsgálatot. A szemtanúk néhány centimétertől több méterig terjedő átmérőjű gömbökről számolnak be, amelyek színe a kéktől a narancssárgán át a vörösig terjedhet. 

Míg egyes esetekben a gömbök némán suhannak és falakon hatolnak át anélkül, hogy nyomot hagynának, máskor hangos recsegéssel, robbanással tűnnek el, és képesek ablakokat bezúzni vagy elektromos vezetékeket kitépni a falból.

Nem minden gömbvillám, ami fénylik

Fontos megjegyezni, hogy a néphagyományban szereplő lidércfények gyakran más jelenségeket takarnak. A mocsarak felett látható halvány fényeket (lidércfény) például a mocsárgázok – mint a metán vagy a foszfin – öngyulladása okozza, míg az ausztráliai „Min Min fényeket” valószínűleg a hideg levegőrétegeken megtörő távoli fényszórók fénye hozza létre. A gömbvillám elektromos természetét azonban több véletlen megfigyelés is alátámasztja.

1965-ben Mihail Dmitrijev szovjet kémikusnak sikerült mintát vennie egy gömbvillám után maradt füstből. Az elemzés kimutatta, hogy a levegő ózon- és nitrogén-dioxid-tartalma a normális érték 50-100-szorosa volt, ami egyértelműen nagyfeszültségű kisülésre utal. Ez különbözteti meg a gömbvillámot a Szent Elmo tüzétől is, amely csupán egy statikus elektromos kisülés, és mindig valamilyen hegyes tárgyhoz (pl. árboccsúcs) kötődik, míg a gömbvillám önállóan, a levegőben lebegve mozog.

Őrült kísérletek és a „sárgombóc-hipotézis”

Mivel a gömbvillám a természetben ritkán és kiszámíthatatlanul jelenik meg, a tudósok laboratóriumi körülmények között próbálták előállítani. Nikola Tesla már 1904-ben azt állította, hogy nagyfeszültségű kísérletei során véletlenül sikerült tűzgömböket létrehoznia. Később James Tuck, a Manhattan terv egykori fizikusa tengeralattjáró-akkumulátorokkal kísérletezett, miután hallotta, hogy a tengerészek kapcsolóinak zárásakor hasonló gömbök keletkeztek.

De mi is valójában a gömbvillám? A tudósok körében jelenleg több elmélet verseng:

  • A mikrohullámú elmélet (Kapica-modell): Pjotr Kapica szovjet fizikus szerint a villámlás mikrohullámú sugárzást hoz létre, amely egyfajta „légköri mézerként” (a lézer mikrohullámú megfelelője) működik. Ez a sugárzás ionizálja a levegőt, plazmagömböt hozva létre. Ez az elmélet magyarázza, miért gyakoribb a jelenség nyílt terepen, és hogyan tud behatolni zárt terekbe – például repülőgépek utasterébe – anélkül, hogy ott nagyobb kárt tenne, mivel zárt térben az energiája korlátozott.
  • Abrahamson-elmélet: John Abrahamson 2000-ben felvetette, hogy amikor a villám szilíciumban gazdag talajba csap, a hőség elpárologtatja a szilíciumot. A levegőbe kerülő szilíciumgőz reakcióba lép az oxigénnel, és egy izzó, plazmaszerű gömböt alkot. Ezt az elméletet támasztja alá egy 2012-es kínai megfigyelés is, ahol a kutatóknak sikerült színképelemzést végezniük egy természetes gömbvillámról, és abban a talajból származó elemeket (szilíciumot, vasat, kalciumot) mutattak ki.
A gömbvillám a természetben ritkán és kiszámíthatatlanul jelenik meg.
A gömbvillám a természetben ritkán és kiszámíthatatlanul jelenik meg
Fotó: BRUCE ROLFF / StockTrek Images via AFP

Hallucináció vagy valóság?

Egy 2010-es osztrák tanulmány azt is felvetette, hogy a gömbvillám talán nem is létezik, csupán a villámlás erős mágneses tere által az agyunkban kiváltott vizuális hallucináció

Bár ez magyarázhatná az észlelések egy részét, a fizikai pusztítás – a betört ablakok, az égett szag és a halálos áldozatok – egyértelműen arra utalnak, hogy egy valós, fizikai jelenséggel állunk szemben.

A rejtély tehát még nincs teljesen megoldva. A gömbvillám kutatása azonban nem öncélú: James Tuck és követői hittek abban, hogy ha megértjük, hogyan marad stabil ez a plazmagömb, az közelebb vihet minket a tiszta és korlátlan energiaforrás, a szabályozott magfúzió megvalósításához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!