Lángoló gömb rontott a templomba, négyen szörnyethaltak

Bár a történelem során számos beszámoló született gömbvillámok felbukkanásáról, a devoni eset az egyik legdrámaibb mind közül. A szemtanúk szerint egy hatalmas, lángoló gömb hatolt be a templomba, amely összetörte a gerendákat és a köveket, sőt, a hívek ruháját is lángra lobbantotta. A gömb egy ponton kettévált: egyik fele kitörte az ablakot, a másik pedig eltűnt az épület belsejében. Amikor a füst és a mindent átható kénes szag eloszlott, négy halott és hatvan sérült maradt a helyszínen. Ez a tragikus esemény jól mutatja, hogy a gömbvillám nem csupán egy ártalmatlan fényjelenség, hanem pusztító erővel is bírhat.
Gömbvillámok a történelemben: középkori szerzetestől az utolsó orosz cárig
A gömbvillám legelső írásos említése még korábbra, a 12. századra nyúlik vissza. 1195-ben Gervase, egy canterburyi szerzetes jegyezte fel krónikájában, hogy London felett sűrű, sötét felhőből egy izzó, fehér színű gömb ereszkedett alá, amely a Temze fölött lebegett. A jelenség azonban nem válogat a szemtanúk között: még II. Miklós orosz cár is találkozott vele gyermekkorában. Nagyapjánál, II. Sándornál vendégeskedett, amikor egy heves vihar során egy tüzes golyó repült be az ablakon, egyenesen az uralkodó felé tartva, majd békésen kirepült az ajtón.
A beszámolók alapján a gömbvillám jellemzői rendkívül változatosak, ami megnehezíti a tudományos vizsgálatot. A szemtanúk néhány centimétertől több méterig terjedő átmérőjű gömbökről számolnak be, amelyek színe a kéktől a narancssárgán át a vörösig terjedhet.
Míg egyes esetekben a gömbök némán suhannak és falakon hatolnak át anélkül, hogy nyomot hagynának, máskor hangos recsegéssel, robbanással tűnnek el, és képesek ablakokat bezúzni vagy elektromos vezetékeket kitépni a falból.
Nem minden gömbvillám, ami fénylik
Fontos megjegyezni, hogy a néphagyományban szereplő lidércfények gyakran más jelenségeket takarnak. A mocsarak felett látható halvány fényeket (lidércfény) például a mocsárgázok – mint a metán vagy a foszfin – öngyulladása okozza, míg az ausztráliai „Min Min fényeket” valószínűleg a hideg levegőrétegeken megtörő távoli fényszórók fénye hozza létre. A gömbvillám elektromos természetét azonban több véletlen megfigyelés is alátámasztja.
1965-ben Mihail Dmitrijev szovjet kémikusnak sikerült mintát vennie egy gömbvillám után maradt füstből. Az elemzés kimutatta, hogy a levegő ózon- és nitrogén-dioxid-tartalma a normális érték 50-100-szorosa volt, ami egyértelműen nagyfeszültségű kisülésre utal. Ez különbözteti meg a gömbvillámot a Szent Elmo tüzétől is, amely csupán egy statikus elektromos kisülés, és mindig valamilyen hegyes tárgyhoz (pl. árboccsúcs) kötődik, míg a gömbvillám önállóan, a levegőben lebegve mozog.
Őrült kísérletek és a „sárgombóc-hipotézis”
Mivel a gömbvillám a természetben ritkán és kiszámíthatatlanul jelenik meg, a tudósok laboratóriumi körülmények között próbálták előállítani. Nikola Tesla már 1904-ben azt állította, hogy nagyfeszültségű kísérletei során véletlenül sikerült tűzgömböket létrehoznia. Később James Tuck, a Manhattan terv egykori fizikusa tengeralattjáró-akkumulátorokkal kísérletezett, miután hallotta, hogy a tengerészek kapcsolóinak zárásakor hasonló gömbök keletkeztek.
De mi is valójában a gömbvillám? A tudósok körében jelenleg több elmélet verseng:
- A mikrohullámú elmélet (Kapica-modell): Pjotr Kapica szovjet fizikus szerint a villámlás mikrohullámú sugárzást hoz létre, amely egyfajta „légköri mézerként” (a lézer mikrohullámú megfelelője) működik. Ez a sugárzás ionizálja a levegőt, plazmagömböt hozva létre. Ez az elmélet magyarázza, miért gyakoribb a jelenség nyílt terepen, és hogyan tud behatolni zárt terekbe – például repülőgépek utasterébe – anélkül, hogy ott nagyobb kárt tenne, mivel zárt térben az energiája korlátozott.
- Abrahamson-elmélet: John Abrahamson 2000-ben felvetette, hogy amikor a villám szilíciumban gazdag talajba csap, a hőség elpárologtatja a szilíciumot. A levegőbe kerülő szilíciumgőz reakcióba lép az oxigénnel, és egy izzó, plazmaszerű gömböt alkot. Ezt az elméletet támasztja alá egy 2012-es kínai megfigyelés is, ahol a kutatóknak sikerült színképelemzést végezniük egy természetes gömbvillámról, és abban a talajból származó elemeket (szilíciumot, vasat, kalciumot) mutattak ki.
Hallucináció vagy valóság?
Egy 2010-es osztrák tanulmány azt is felvetette, hogy a gömbvillám talán nem is létezik, csupán a villámlás erős mágneses tere által az agyunkban kiváltott vizuális hallucináció.
Bár ez magyarázhatná az észlelések egy részét, a fizikai pusztítás – a betört ablakok, az égett szag és a halálos áldozatok – egyértelműen arra utalnak, hogy egy valós, fizikai jelenséggel állunk szemben.
A rejtély tehát még nincs teljesen megoldva. A gömbvillám kutatása azonban nem öncélú: James Tuck és követői hittek abban, hogy ha megértjük, hogyan marad stabil ez a plazmagömb, az közelebb vihet minket a tiszta és korlátlan energiaforrás, a szabályozott magfúzió megvalósításához.