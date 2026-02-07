Lángoló gömb rontott a templomba, négyen szörnyethaltak

Bár a történelem során számos beszámoló született gömbvillámok felbukkanásáról, a devoni eset az egyik legdrámaibb mind közül. A szemtanúk szerint egy hatalmas, lángoló gömb hatolt be a templomba, amely összetörte a gerendákat és a köveket, sőt, a hívek ruháját is lángra lobbantotta. A gömb egy ponton kettévált: egyik fele kitörte az ablakot, a másik pedig eltűnt az épület belsejében. Amikor a füst és a mindent átható kénes szag eloszlott, négy halott és hatvan sérült maradt a helyszínen. Ez a tragikus esemény jól mutatja, hogy a gömbvillám nem csupán egy ártalmatlan fényjelenség, hanem pusztító erővel is bírhat.

Widecombe in the Moor temploma, ahol a gömbvillám lecsapott

Fotó: JAMES EMMERSON / Robert Harding Premium

Gömbvillámok a történelemben: középkori szerzetestől az utolsó orosz cárig

A gömbvillám legelső írásos említése még korábbra, a 12. századra nyúlik vissza. 1195-ben Gervase, egy canterburyi szerzetes jegyezte fel krónikájában, hogy London felett sűrű, sötét felhőből egy izzó, fehér színű gömb ereszkedett alá, amely a Temze fölött lebegett. A jelenség azonban nem válogat a szemtanúk között: még II. Miklós orosz cár is találkozott vele gyermekkorában. Nagyapjánál, II. Sándornál vendégeskedett, amikor egy heves vihar során egy tüzes golyó repült be az ablakon, egyenesen az uralkodó felé tartva, majd békésen kirepült az ajtón.

A beszámolók alapján a gömbvillám jellemzői rendkívül változatosak, ami megnehezíti a tudományos vizsgálatot. A szemtanúk néhány centimétertől több méterig terjedő átmérőjű gömbökről számolnak be, amelyek színe a kéktől a narancssárgán át a vörösig terjedhet.

Míg egyes esetekben a gömbök némán suhannak és falakon hatolnak át anélkül, hogy nyomot hagynának, máskor hangos recsegéssel, robbanással tűnnek el, és képesek ablakokat bezúzni vagy elektromos vezetékeket kitépni a falból.

Nem minden gömbvillám, ami fénylik

Fontos megjegyezni, hogy a néphagyományban szereplő lidércfények gyakran más jelenségeket takarnak. A mocsarak felett látható halvány fényeket (lidércfény) például a mocsárgázok – mint a metán vagy a foszfin – öngyulladása okozza, míg az ausztráliai „Min Min fényeket” valószínűleg a hideg levegőrétegeken megtörő távoli fényszórók fénye hozza létre. A gömbvillám elektromos természetét azonban több véletlen megfigyelés is alátámasztja.