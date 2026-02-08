Ez az egyik legnagyobb tévhit az űrről

A gravitáció az az alapvető kölcsönhatás, amely az anyagot egymáshoz vonzza, összehúzza, formát ad az égitesteknek, és meghatározza helyüket a világegyetemben. Nemcsak a Föld felszínén működik, hanem mindenhol jelen van a világegyetemben, ahol tömeg létezik.

Az űrhajósra is hat a gravitáció a világűrben

Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

Tévhit: a gravitáció hiánya miatt lebegnek az űrhajósok

Az egyik legmakacsabb tévhit szerint az űrhajósok azért lebegnek a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) például, mert ott „nincs gravitáció”. Valójában a Föld gravitációja az ISS magasságában nagyon is hat. Az űrállomást folyamatosan vonzza a bolygónk – az űrhajósok pedig szabadon esnek. Mivel az ISS ezzel a sebességgel halad előre, így az ott tartózkodó asztronauták is keringenek a Föld körül, ez az oka a súlytalanság érzetének, nem pedig a gravitáció hiánya.

Nem csak a Föld vonz

Hajlamosak vagyunk a gravitációra úgy gondolni, mint arra az erőre, ami miatt egy elejtett tárgy mindig leesik. A valóság ennél jóval összetettebb. A gravitáció nem egyoldalú: a világegyetemben minden tömeggel rendelkező objektum vonz minden olyan másikat, aminek tömege van. Az erő nagysága függ a test tömegétől és a testek távolságától.

A gravitáció nemcsak a bögrét húzza lefelé, hanem a tárgy is vonzza a bolygót, ám hatalmas tömege miatt végül az égitest ereje érvényesül.

Fotó: LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO / LCL

Amikor a macska lelök egy bögrét, a bolygó hatalmas tömege miatt a Föld gravitációja kerekedik felül. Bár a tárgy is vonzza az égitestet, ez a hatás elenyésző és mérhetetlen. Hasonló kölcsönhatás lép fel egy okostelefon és a Hold között is, ám a nagy távolság miatt ennek nincs érzékelhető következménye.

Így formálta a gravitáció az Univerzumot

Az űrben a gravitációs kölcsönhatások összetett hálózata alakította ki az Univerzum szerkezetét. Egy fiatal csillag például magához vonzza a környezetében lévő port és gázt, amelyek egy része pályára áll körülötte. Ezek az anyagdarabok idővel összeütköznek, nagyobb testekké állnak össze – így születnek meg a bolygók. A gravitáció egyszerre épít és stabilizál: nélküle az anyag szétszóródna, az égitestek nem maradnának egyben, és nem alakulhatnának ki azok a finoman hangolt rendszerek, amelyek az élet alapfeltételeit biztosítják.