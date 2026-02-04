Brutális katasztrófa rázta meg az univerzumot: még a Földön is érezni lehetett!

A GW250114 kódjelű esemény egy minden korábbinál tisztábban észlelt gravitációs hullám, amelynek segítségével a kutatók példátlan pontossággal vizsgálhatták meg két fekete lyuk összeolvadását. A jel 2025. január 14-én érte el a Földet, és az Egyesült Államokban található Lézer Interferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) rögzítette - írja a Science Daily.

Illusztráció két egymás körül keringő fekete lyukról. Idővel a fekete lyukak összeolvadnak; ez az esemény gravitációs hullámokat kelt. A gravitációs hullámokat Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg. A gravitáció a téridő tömeg általi torzulása, e torzulás változásai pedig hullámokban, fénysebességgel terjednek. A hatás ott a legkifejezettebb, ahol rendkívül nagy tömegű objektumok rendkívül nagy gyorsulásnak vannak kitéve. Ez figyelhető meg például ott, ahol fekete lyukak vagy neutroncsillagok szoros pályán keringenek.

Fotó: MGA

A szakértők szerint a mostani esemény szinte tökéletes mása volt a legelső, tíz évvel ezelőtt felfedezett hullámnak (GW150914), ám a technológiai fejlődésnek köszönhetően a detektorok most sokkal pontosabb képet adtak a kataklizmáról.

„Ami fantasztikus, hogy az esemény nagyjából azonos a tíz éve megfigyelt első gravitációs hullámmal. Az oka annak, hogy ez jóval tisztább, pusztán az, hogy detektoraink sokkal pontosabbá váltak az elmúlt időszakban” – nyilatkozta Keefe Mitman, a Cornell Egyetem fizikusa.

A fekete lyukak haláltánca és a gravitációs hullámok

Amikor két fekete lyuk a világűr mélyén egymásnak ütközik és összeolvad, az újonnan létrejövő égitest egy megkongatott haranghoz hasonlóan hevesen rezegni kezd. Ezek a rezgések jól elkülöníthető „hangokat”, úgynevezett „tónusokat” hoznak létre, amelyeket két fő adat határoz meg:

a rezgési frekvencia

és a csillapítási idő.

A most észlelt gravitációs hullám olyan tiszta volt, hogy a tudósok nemcsak egy, hanem rögtön két ilyen tónust is sikeresen azonosítottak, sőt, egy harmadikra is következtetni tudtak.

Ez a „fekete lyuk spektroszkópia” néven ismert eljárás azért kiemelten fontos, mert ha több tónust is mérni tudnak, akkor többszörösen, egymástól függetlenül ellenőrizhetik a keletkező fekete lyuk tulajdonságait, például a tömegét és a perdületét (spinjét).

Einsteinnek (még) mindig igaza van

A mérések tétje óriási volt: ha a különböző tónusokból számolt adatok nem egyeznek, az azt jelentette volna, hogy Einstein általános relativitáselmélete nem pontos. A GW250114 jel azonban nem okozott csalódást – vagy éppen meglepetést. Az adatok tökéletesen illeszkedtek egymáshoz, ismételten megerősítve, hogy Einstein több mint száz éves elmélete még a legszélsőségesebb kozmikus eseményeknél is helytálló.