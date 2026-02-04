Hírlevél
gravitációs hullámok

Brutális katasztrófa rázta meg az univerzumot: még a Földön is érezni lehetett!

Egy újonnan felfedezett kozmikus jelenség a korábbiaknál is részletesebb betekintést nyújt a fekete lyukak ütközésébe. Ez a különleges, rekordtisztaságú gravitációs hullám kiváló lehetőséget teremtett a tudósoknak arra, hogy minden eddiginél pontosabban teszteljék Albert Einstein elméletét. Bár az eredmények most is a híres fizikust igazolták, a kutatók titkon abban reménykednek, hogy a jövőben találnak majd eltéréseket, amelyek elvezethetnek az új fizikához.
A GW250114 kódjelű esemény egy minden korábbinál tisztábban észlelt gravitációs hullám, amelynek segítségével a kutatók példátlan pontossággal vizsgálhatták meg két fekete lyuk összeolvadását. A jel 2025. január 14-én érte el a Földet, és az Egyesült Államokban található Lézer Interferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) rögzítette - írja a Science Daily.

Illusztráció két egymás körül keringő fekete lyukról. Idővel a fekete lyukak összeolvadnak; ez az esemény gravitációs hullámokat kelt. A gravitációs hullámokat Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg. A gravitáció a téridő tömeg általi torzulása, e torzulás változásai pedig hullámokban, fénysebességgel terjednek. A hatás ott a legkifejezettebb, ahol rendkívül nagy tömegű objektumok rendkívül nagy gyorsulásnak vannak kitéve. Ez figyelhető meg például ott, ahol fekete lyukak vagy neutroncsillagok szoros pályán keringenek.
Illusztráció két egymás körül keringő fekete lyukról. Idővel a fekete lyukak összeolvadnak; ez az esemény gravitációs hullámokat kelt. A gravitációs hullámokat Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg. A gravitáció a téridő tömeg általi torzulása, e torzulás változásai pedig hullámokban, fénysebességgel terjednek. A hatás ott a legkifejezettebb, ahol rendkívül nagy tömegű objektumok rendkívül nagy gyorsulásnak vannak kitéve. Ez figyelhető meg például ott, ahol fekete lyukak vagy neutroncsillagok szoros pályán keringenek.
Fotó: MGA

A szakértők szerint a mostani esemény szinte tökéletes mása volt a legelső, tíz évvel ezelőtt felfedezett hullámnak (GW150914), ám a technológiai fejlődésnek köszönhetően a detektorok most sokkal pontosabb képet adtak a kataklizmáról.

„Ami fantasztikus, hogy az esemény nagyjából azonos a tíz éve megfigyelt első gravitációs hullámmal. Az oka annak, hogy ez jóval tisztább, pusztán az, hogy detektoraink sokkal pontosabbá váltak az elmúlt időszakban” – nyilatkozta Keefe Mitman, a Cornell Egyetem fizikusa.

A fekete lyukak haláltánca és a gravitációs hullámok

Amikor két fekete lyuk a világűr mélyén egymásnak ütközik és összeolvad, az újonnan létrejövő égitest egy megkongatott haranghoz hasonlóan hevesen rezegni kezd. Ezek a rezgések jól elkülöníthető „hangokat”, úgynevezett „tónusokat” hoznak létre, amelyeket két fő adat határoz meg: 

  • a rezgési frekvencia 
  • és a csillapítási idő.

A most észlelt gravitációs hullám olyan tiszta volt, hogy a tudósok nemcsak egy, hanem rögtön két ilyen tónust is sikeresen azonosítottak, sőt, egy harmadikra is következtetni tudtak. 

Ez a „fekete lyuk spektroszkópia” néven ismert eljárás azért kiemelten fontos, mert ha több tónust is mérni tudnak, akkor többszörösen, egymástól függetlenül ellenőrizhetik a keletkező fekete lyuk tulajdonságait, például a tömegét és a perdületét (spinjét).

Einsteinnek (még) mindig igaza van

A mérések tétje óriási volt: ha a különböző tónusokból számolt adatok nem egyeznek, az azt jelentette volna, hogy Einstein általános relativitáselmélete nem pontos. A GW250114 jel azonban nem okozott csalódást – vagy éppen meglepetést. Az adatok tökéletesen illeszkedtek egymáshoz, ismételten megerősítve, hogy Einstein több mint száz éves elmélete még a legszélsőségesebb kozmikus eseményeknél is helytálló.

Keefe Mitman szerint egy esetleges eltérés hatalmas feladat elé állította volna a fizikusokat, kényszerítve őket a gravitáció mibenlétének teljes újragondolására.

Miért várják a repedéseket a fizika törvényein?

Bár a mostani gravitációs hullám Einsteint igazolta, a fizikusok többsége mégis arra vár, hogy mikor találnak végre egy olyan jelet, amely ellentmond a várakozásoknak. Ennek oka, hogy a jelenlegi elméletek nem tudnak magyarázatot adni az univerzum olyan rejtélyes összetevőire, mint a sötét anyag vagy a sötét energia, és nem tudják összeegyeztetni a gravitációt a kvantummechanika szabályaival.

Kell lennie valamilyen módnak e paradoxon feloldására”

 – mondta Mitman. A kutatók abban bíznak, hogy a jövőben érkező gravitációs hullámok jelein felfedezhetik majd a „kvantumgravitáció” lenyomatait. Bármilyen apró eltérés Einstein jóslataitól új fizikára utalhat, és közelebb vihet minket a világűr végső törvényeinek megértéséhez.

A felfedezésben a Cornell Egyetem kutatói mellett részt vett a LIGO Tudományos Együttműködés, az olaszországi Virgo és a japán KAGRA csapata is, akik már az 1990-es évek óta közösen dolgoznak a kozmikus titkok feltárásán.

 

