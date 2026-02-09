Amerikai gépek bombázták Grönlandot

A szövetségesek azt is aggodalommal szemlélték, hogy a náci Németország igyekezett időjárás-jelentő állomásokat létrehozni az Atlanti-óceán térségében. Hogy miért voltak ezek fontosak, amikor még nem léteztek meteorológiai műholdak? Az európai időjárást a nyugatról, északnyugatról érkező légtömegek határozzák meg. Minél inkább a sarkkör közelében és minél nyugatabbra sikerült felállítaniuk egy meteorológiai állomást, annál hamarabb tudták a náci légierő és haditengerészet főhadiszállásain, alkalmas lesz-e az időjárás a következő napokban a hadműveletekre. A német hadsereg kizárólag ilyen céllal hajtotta végre az egyetlen észak-amerikai partraszállását is, amikor 1943 októberében, kanadai területen, a Labrador-félszigeten telepítettek egy önműködő berendezést, a Kurtnak nevezett állomást. Bár az állomás nemsokára felmondta a szolgálatot, egészen 1977-ig senki nem fedezte fel. Mindez persze igaz volt a szövetségesekre is. Hogy más példát ne mondjunk, az 1944 júniusi normandiai partraszállás is az előrejelzésektől függött. Az állomások létesítése és felszámolása tehát folyamatos macska-egér harc volt a hadviselő felek között, és ebbe a "játszmába" Grönland is belekeveredett.

A Kurt nevű náci meteorológiai állomást 33 évig nem fedezték fel a kanadai partoknál. Hasonló állomásokat létesítettek Grönlandon is.

Fotó: Canada National Archives

A grönlandi meteorológiai háború

A Harmadik Birodalom több meteorológiai állomást is létesített Grönlandon. Ezek a csoportok rádión küldték az adatokat az U-bootoknak, amelyek részt vettek az Atlanti-csatában, vagy a Luftwaffénak, amelynek az Anglia elleni bombatámadásokhoz volt szüksége időjárási adatokra. A rádiójeleket bemérték a szövetségesek, de eleinte még nem volt arra kapacitásuk, hogy megkeressék és felszámolják ezeket. Sokkal nagyobb tétre ment az öldöklő küzdelem az Atlanti-óceánon: az Európa felé hajózó konvojok Nagy-Britannia túlélését jelentették.

Egy német meteorológiai csoport kunyhója Grönlandon

Fotó: Reddit

A grönlandi elnökké választott Eske Brun ezért 1941 nyarán felhívást intézett a 18 ezer fős lakossághoz, hogy vegyen részt a szuverenitása védelmében. Az államfő természetesen nem több ezres hadsereget akart létrehozni – a sziget népsűrűsége ma is mindössze 0,02 fő négyzetkilométerenként. De arra igenis szükség volt, hogy legyenek olyan alakulatok, amelyek jól ismerik a helyi viszonyokat, és képesek eljutni a járhatatlannak tartott területekre is, hogy felderítsék a német csoportokat.