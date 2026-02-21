Vérlázító emberkísérlet: náci módon próbálták átnevelni a gyerekeket

Ahhoz, hogy megértsük a Föld legnagyobb szigete és a kis európai ország mai viszonyát, érdemes visszatekintenünk 1953-ig, amikor Grönland dán megyei jogot kapott a gyarmati státusa helyett. A grönlandiak ezzel automatikusan dán állampolgárok lettek, de Koppenhága nem kívánt változtatni azon, ahogy a sziget lakóira tekintett: alattvalóként. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy a dán maradt az egyetlen hivatalos nyelv a szigeten. A sziget 1979-ben alakíthatta meg a saját parlamentjét és kormányát, de teljes autonómiát csak 2009-ben kapott.
A grönlandi „kis dánok-program”, az átnevelési kísérlet
A dán gyarmati gondolkodás botrányos példája a kényszer-fogamzásgátlási program, de egy másik, nem kevésbé gonosz kísérletre is fény derült. Ez a „kis dánok” projekt volt, amelyet Dániában ma sokan csak a „kísérlet” néven emlegetnek.
A program koncepciója szerint a grönlandi társadalom fejletlen volt. Ezen pedig úgy kellett volna segíteni, hogy árva inuit gyerekeket néhány hónapra Dániában befogadó családhoz küldenek, akik „kis dánná” nevelik őket. A gyerekek majd grönlandi árvaházba kerülnek vissza, de már dánként. A kormányzati terv szerint a „kis dánok” lettek volna később a grönlandi gyarmat uralkodó osztálya, és ők irányították volna a szigetet a dán kormány utasításai alapján.
A programot 1951-ben indították. Az árva inuit gyerekek összeírásával a grönlandi papokat bízták meg, akik azonban csak hat árvát találták. Mivel a kísérletet nem lehetett elhalasztani, a 22 fős csoport többi tagját egyszerűen elszakították a családjaiktól.
Helene Thiesen, az egyik elhurcolt gyerek felnőttként így emlékezett erre vissza:
A szüleink kikísértek a kikötőbe és integettek. Nem tudtam visszaintegetni. Nem értettem, miért engednek el, miért nem mondják azt, hogy nem adnak oda ezeknek?
A hat, hét és nyolcéves gyerekeket Dániába vitték, ahol először 3 hónapig karanténban tartották őket.
Ijesztő, idegen országba vittek minket és bezártak egy egész nyárra. Iszonyatosan éreztem magam, és az egész testemen hirtelen ekcéma jelent meg. A szervezetem tiltakozott az elhurcoltatás ellen. Nézzék meg a fotókat, amelyek a svéd királyné látogatásakor készültek. Egyikünk sem mosolyog.
Soha többet nem érintkezhettek a családjukkal
A grönlandi árvaház építése elhúzódott, ezért az inuit gyerekek több mint egy évet töltöttek Dániában. Hatot közülük dán családok adoptáltak, ők nem tértek vissza Grönlandra. A többi tizenhat őslakos gyerek végül visszakerült a szigetre.
Végig sírtam az úton az árvaház felé, a megérkezésünk után. Annyira vártam, hogy újra a szülővárosomban lehessek, de a könnyektől semmit nem láttam.
Az árvaházban csak dánul beszélt hozzájuk a személyzet, ezért a gyerekek elfelejtették a saját nyelvüket. Így már nem is tudtak volna kommunikálni a szüleikkel, de őket amúgy sem engedték az árvaház közelébe.
A tizenhat „kis dán” a nagykorúságuk elérésekor elhagyhatta az árvaházat. A többségük elhagyta a szigetet. A későbbiekben a traumatizált csoport minden tagja pszichés és mentális problémáktól szenvedett. Többen alkoholisták és kábítószerfüggők lettek, és volt, aki öngyilkosságot kísérelt meg.
A „kis dánok” fele 30 éves kora előtt meghalt.
A kísérletet egészen az 1970-es évekig folytatták, igaz, humánusabb formában. A grönlandi gyerekeket csak rövidebb időre küldték Dániába, és utána visszatérhettek a szüleikhez. A programnak ez a része is azonban maradandó lelki sérüléseket okozott az érintettekben.
Harc a bocsánatkérésért
2009-ben a grönlandi kormány Koppenhága hivatalos bocsánatkérését követelte. Lars Rasmussen miniszterelnök így válaszolt:
A múltat nem lehet megváltoztatni. A kabinet lezártnak tekinti a gyarmatosítás időszakát. Fogadjuk örömmel mindannyian azt a tényt, hogy azok az idők szerencsére elmúltak.
2013-ban Helle Thorning Schmidt miniszterelnöknő ezt válaszolta egy újságírónak, aki megkérdezte tőle, Dánia részt vesz-e a Grönlandi Megbékélési Tanácsban, amely a skandináv országok mintájára az etnikai kisebbségeikkel szembeni diszkriminációt vizsgálta:
Semmi szükség megbékélésre. Nincs ok arra, hogy ezzel foglalkozzunk.
A rettenetes átnevelési kísérlet résztvevői, a dán Vöröskereszt és a Save the Children nevű, örökbe fogadásokat segítő szervezet a sajnálatát fejezte ki a programért. Az utóbbi főtitkára ezt mondta 2015-ben:
Megígérhetem, hogy az adoptálási mozgalmunk soha többé semmilyen kormánnyal nem fog együttműködni ilyen programokban.
Koppenhága még mindig hallgatott. 2019-ben két grönlandi miniszter ismét bocsánatkérésre szólította fel a dán kormányt, a grönlandi miniszterelnök pedig vizsgálóbizottság létrehozását követelte. Lars Rasmussen, aki ismét dán miniszterelnök lett, ebbe már kénytelen volt belemenni, de a bocsánatkérésre továbbra sem volt hajlandó.
2020-ban Mette Frederiksen végül megtette, amit az elődje éveken át elutasított. A hivatalos bocsánatkérést így fogadta Helen Thiesen, aki ekkor 76 éves volt:
Felhívott a miniszterelnök asszony titkárnője, és azt mondta, nemsokára érkezik valaki, akitől kapok egy levelet. Nagyon kíváncsi voltam, mi lesz benne. Vajon újra elutasítanak minket, vagy végre elismerik a felelősségüket? Amikor elolvastam, zokogásban törtem ki. Annyi év fájdalma felszakadt bennem.
2022-ben a dán kormány bejelentette, hogy a miniszterelnök személyesen fog bocsánatot kérni a borzalmas kísérlet hat túlélőjétől. Ez 2025 januárjában meg is történt, Frederiksen így fogalmazott:
Amin önök keresztülmentek, az embertelen, borzalmas és igazságtalan. Az önök története mélyen megérint mindenkit. Az egyetlen szó, amelyet Dánia mondhat: bocsánat!
- A „kis dánok” 38 ezer dollár kártérítést kaptak.