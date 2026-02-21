Vérlázító emberkísérlet: náci módon próbálták átnevelni a gyerekeket

Ahhoz, hogy megértsük a Föld legnagyobb szigete és a kis európai ország mai viszonyát, érdemes visszatekintenünk 1953-ig, amikor Grönland dán megyei jogot kapott a gyarmati státusa helyett. A grönlandiak ezzel automatikusan dán állampolgárok lettek, de Koppenhága nem kívánt változtatni azon, ahogy a sziget lakóira tekintett: alattvalóként. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy a dán maradt az egyetlen hivatalos nyelv a szigeten. A sziget 1979-ben alakíthatta meg a saját parlamentjét és kormányát, de teljes autonómiát csak 2009-ben kapott.

A grönlandi főváros, Nuuk

Fotó: Juliette Pavy / Hors Format

A grönlandi „kis dánok-program”, az átnevelési kísérlet

A dán gyarmati gondolkodás botrányos példája a kényszer-fogamzásgátlási program, de egy másik, nem kevésbé gonosz kísérletre is fény derült. Ez a „kis dánok” projekt volt, amelyet Dániában ma sokan csak a „kísérlet” néven emlegetnek.

Inuit gyerekek Grönlandon

Fotó: The Guardian

A program koncepciója szerint a grönlandi társadalom fejletlen volt. Ezen pedig úgy kellett volna segíteni, hogy árva inuit gyerekeket néhány hónapra Dániában befogadó családhoz küldenek, akik „kis dánná” nevelik őket. A gyerekek majd grönlandi árvaházba kerülnek vissza, de már dánként. A kormányzati terv szerint a „kis dánok” lettek volna később a grönlandi gyarmat uralkodó osztálya, és ők irányították volna a szigetet a dán kormány utasításai alapján.

A programot 1951-ben indították. Az árva inuit gyerekek összeírásával a grönlandi papokat bízták meg, akik azonban csak hat árvát találták. Mivel a kísérletet nem lehetett elhalasztani, a 22 fős csoport többi tagját egyszerűen elszakították a családjaiktól.

Helen Thiesen (balra, az első sorban) a családjával, az elszakításuk előtt

Fotó: Helen Thiesen

Helene Thiesen, az egyik elhurcolt gyerek felnőttként így emlékezett erre vissza:

A szüleink kikísértek a kikötőbe és integettek. Nem tudtam visszaintegetni. Nem értettem, miért engednek el, miért nem mondják azt, hogy nem adnak oda ezeknek?

A hat, hét és nyolcéves gyerekeket Dániába vitték, ahol először 3 hónapig karanténban tartották őket.