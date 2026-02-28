Évtizedekig titkolták, most a felszínre került: döbbenetes dolog van a grönlandi jég alatt

A hidegháború éveiben, a „vörös pánik” idején az amerikaiak paranoiásan rettegtek a szovjet atomtámadások kockázata miatt, a kormányzat pedig kereste a lehetőséget arra, hogy minél inkább kitolja a védekezés határait. Egy másik szempont az volt, hogy a Szovjetunióhoz minél közelebb telepítsék a támadófegyvereiket, mert a korabeli amerikai ballisztikus rakéták hatótávolsága jóval kisebb volt, mint ma. Így fordult Washington figyelme Grönland felé.

A grönlandi jégtakaró alatt volt a titkos hidegháborús bázis

Fotó: Robert Weiss

Mindehhez kapóra jött, hogy Grönlandon már a második világháborúban megépültek az első amerikai bázisok. 1951-ben pedig Dánia és az Egyesült Államok szerződést kötött arról, hogy a továbbiakban Amerika látja el a dán felségterületű sziget védelmét. Minden adott volt tehát ahhoz, hogy Amerika belefogjon a Camp Century megépítésébe.

Grönland: város a jég alatt

A művelet 1959-ben kezdődött, 240 kilométerre Thulétól, amely ma is az Egyesült Államok legészakibb támaszpontja. A jég alatt bázis helyszínéül szó szerint a senki földjét – illetve senki jegét – választották. Itt télen -57 fok is lehet, és a szél sebessége elérheti a 200 kilométer per órát.

Camp Century központi alagútja, a Fő utca

Fotó: US Army

A hadsereg műszaki katonái 100 tonnás szánszerelvényekkel vontatták a helyszínre a szükséges anyagokat, szerszámokat és az előre elkészített könnyűszerkezetes épületelemeket. A teljes felszerelés súlya elérte a 6 ezer tonnát. A katonák először az építési tábort állították fel, majd hómaró gépekkel és lapátokkal megkezdték az árkok kiásását az alagutakhoz.

A bázis épületeit fagerendákra helyezték, hogy az esetleg kiáramló hő ne olvassza fel a jeget

Fotó: Robert Weiss

A tervek szerint először a 100 méter hosszú „Fő utcát” ásták ki, ez volt a központi árok, és ebből nyíltak oldalirányban a kisebb vájatok. Az árkokat erős fémlemezzel borították, hóval fedték be, majd jégtéglákkal zárták le az alagutak bejáratát, hogy ne lehessen látni. Az emberek csak egy keskeny nyíláson át közlekedhettek, illetve az alagút másik végén egy függőleges vészkijáratot is építettek.

Készül az egyik épület egy jégalagútban

Fotó: US Army

A kialakított alagutakban szerelték össze az épületeket az előre gyártott házelemekből. Egy épületet egy nap alatt állítottak fel a katonák. A különlegesen szigetelt házakba pillanatok alatt bevezették az áramot és a vizet, felállították a kályhát, kiépítették a füstelvezetést, és már kész is volt egy-egy építmény.