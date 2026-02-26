Visszatért az ősi gyilkos kór, és a gyógyszerek már nem hatnak rá

A betegséget a Salmonella enterica serovar Typhi nevű baktérium okozza. Bár a tudomány sokat fejlődött, a gyógyszer-rezisztens tífusz (pontosabban a hastífusz) ma is hatalmas közegészségügyi problémát jelent; világszerte évente tizenegy millió megbetegedést és több mint százezer halálesetet okoz.
A 2024-es adatok szerint több mint tizenhárom millió fertőzöttet regisztráltak globálisan.
Ha a fertőzést nem kezelik megfelelően, a betegek akár húsz százalékánál is végzetes kimenetelű lehet a betegség. A megbetegedések hetven százaléka Dél-Ázsiára összpontosul, de a globalizáció és a modern utazási szokások miatt a betegség könnyen és gyorsan terjed más kontinensekre is.
A gyógyszer-rezisztens tífusz megjelenése
Egy nagyszabású, 2022-ben publikált genomikai epidemiológiai tanulmány rámutatott arra, hogy a baktérium hihetetlenül gyorsan alkalmazkodik a környezetéhez és az ellene bevetett gyógyszerekhez. A kutatók egy olyan eljárást alkalmaztak, amelynek során feltérképezték a baktériumok teljes örökítőanyagát – ez az úgynevezett teljes genom szekvenálás.
Az eredmények riasztó képet festettek: míg a többszörösen gyógyszerrezisztens törzsek aránya Dél-Ázsia legtöbb részén csökkenést mutatott,
Pakisztánban 2016-ban megjelent, majd 2019-re gyorsan dominánssá vált egy kiterjedten gyógyszerrezisztens változat.
A kiterjedten gyógyszerrezisztens kifejezés azt jelenti, hogy a baktérium nemcsak a régebbi, elsővonalbeli antibiotikumoknak (például az ampicillinnek, a kloramfenikolnak és a trimetoprim-szulfametoxazolnak) áll ellen, hanem az újabb fejlesztésű gyógyszerekkel (például a fluorokinolonokkal és a harmadik generációs cefalosporinokkal) szemben is ellenállóvá vált. A korai kétezres évekre a kinolon típusú antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát biztosító mutációk feleltek az esetek több mint nyolcvanöt százalékáért Bangladesben, Indiában, Pakisztánban, Nepálban és Szingapúrban. Ezzel párhuzamosan a cefalosporin típusú gyógyszerekkel szembeni ellenállóképesség is egyre inkább átvette az uralmat.
Csupán egyetlen hatásos fegyverünk maradt a baktérium ellen?
Napjainkra egyetlen szájon át szedhető antibiotikum maradt, amely hatásos a kiterjedten gyógyszer-rezisztens törzsek ellen:
egy makrolid-típusú gyógyszer, az azitromicin.
Azonban a tudósok figyelmeztetnek, hogy valószínűleg már ez sem lesz sokáig megbízható fegyver. A kutatás rávilágított arra, hogy Bangladesben már 2013 körül megjelentek azok a baktériumtörzsek, amelyek egy speciális génmutáció révén az azitromicinnek is ellenállnak. Bár ezek a mutációk még nem épültek be a kiterjedten gyógyszer-rezisztens törzsekbe, a tudósok szerint, ha ez megtörténik, a tífusz kezelése szájon át szedhető antimikrobiális szerekkel szinte lehetetlenné válik.
Vészesen terjednek az ellenálló változatok
A probléma ráadásul nem korlátozódik csupán egyetlen régióra. A tanulmány bizonyítékot talált arra, hogy az ellenálló baktériumtörzsek gyakran lépik át az országhatárokat:
- 138 nemzetközi
- és 59 kontinensek közötti átvitel történt a vizsgált időszakban.
Jóllehet a legtöbb kiterjedten gyógyszerrezisztens eset Dél-Ázsiából származik, a kutatók közel 200 esetet azonosítottak 1990 óta, amikor a fertőzés más országokba is eljutott. A legtöbb ellenálló törzset Délkelet-Ázsiába, valamint Kelet- és Dél-Afrikába hurcolták be, de ezek a szuperbaktériumok már felbukkantak az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában is.
Az ellenálló törzsek a behurcolás után gyakran helyi terjeszkedésbe kezdenek, kiszorítva a gyógyszerekre még érzékeny változatokat.
A vakcina lehet a megoldás?
A globális egészségügyi válság elkerülése érdekében az egészségügyi szakértők szerint a nemzeteknek sürgősen bővíteniük kell a tífusz elleni vakcinákhoz való hozzáférést, valamint be kell fektetniük az új antibiotikumok kutatásába. A jövőbeli járványok bizonyos mértékig megelőzhetők lennének a tífusz elleni konjugált vakcinákkal.
A konjugált vakcina egy olyan modern védőoltás-típus, amely egy gyenge antigént – például a baktérium egy részét – egy erős hordozófehérjéhez köti, így biztosítva erőteljesebb és tartósabb immunválaszt.
Egy 2021-es indiai tanulmány becslései alapján, ha a városi területeken a gyermekeket beoltanák tífusz ellen, azzal a megbetegedések és az elhalálozások akár harminchat százalékát is meg lehetne előzni. Ezen a téren Pakisztán jár az élen, amely a világon elsőként vezette be a tífusz elleni rutinszerű immunizációt. Azóta több ország is követte a példát, vagy jelenleg is fontolgatja a védőoltási program bevezetését. Az Amerikai Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja szerint 2025 áprilisára az Egészségügyi Világszervezet már négy tífusz elleni konjugált vakcinát minősített előzetesen, amelyeket folyamatosan vezetnek be a gyermekkori immunizációs programokba a tífusszal erősen fertőzött országokban.
Az antibiotikum-rezisztencia ma már több emberéletet követel, mint a malária, így a vakcinák jelentik az egyik leghatékonyabb fegyvert a jövőbeli katasztrófák elkerülésére.
A vizsgálat során több mint hétezer baktériumtörzs genetikai állományát elemezték: ebből 3489 mintát 2014 és 2019 között gyűjtöttek Nepálban, Bangladesben, Pakisztánban és Indiában, míg a többi, több mint 4000 mintát egy globális gyűjteményből vették, amelyek 1905 és 2018 közötti időszakból származtak.