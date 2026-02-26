Visszatért az ősi gyilkos kór, és a gyógyszerek már nem hatnak rá

A betegséget a Salmonella enterica serovar Typhi nevű baktérium okozza. Bár a tudomány sokat fejlődött, a gyógyszer-rezisztens tífusz (pontosabban a hastífusz) ma is hatalmas közegészségügyi problémát jelent; világszerte évente tizenegy millió megbetegedést és több mint százezer halálesetet okoz.

Egyre gyorsabban terjed a gyógyszer-rezisztens tífusz, amely lassan az összes szájon át szedhető antibiotikumot hatástalanná teszi.

Fotó: STOCKTREK IMAGES / StockTrek Images via AFP

A 2024-es adatok szerint több mint tizenhárom millió fertőzöttet regisztráltak globálisan.

Ha a fertőzést nem kezelik megfelelően, a betegek akár húsz százalékánál is végzetes kimenetelű lehet a betegség. A megbetegedések hetven százaléka Dél-Ázsiára összpontosul, de a globalizáció és a modern utazási szokások miatt a betegség könnyen és gyorsan terjed más kontinensekre is.

A gyógyszer-rezisztens tífusz megjelenése

Egy nagyszabású, 2022-ben publikált genomikai epidemiológiai tanulmány rámutatott arra, hogy a baktérium hihetetlenül gyorsan alkalmazkodik a környezetéhez és az ellene bevetett gyógyszerekhez. A kutatók egy olyan eljárást alkalmaztak, amelynek során feltérképezték a baktériumok teljes örökítőanyagát – ez az úgynevezett teljes genom szekvenálás.

Az eredmények riasztó képet festettek: míg a többszörösen gyógyszerrezisztens törzsek aránya Dél-Ázsia legtöbb részén csökkenést mutatott,

Pakisztánban 2016-ban megjelent, majd 2019-re gyorsan dominánssá vált egy kiterjedten gyógyszerrezisztens változat.

A kiterjedten gyógyszerrezisztens kifejezés azt jelenti, hogy a baktérium nemcsak a régebbi, elsővonalbeli antibiotikumoknak (például az ampicillinnek, a kloramfenikolnak és a trimetoprim-szulfametoxazolnak) áll ellen, hanem az újabb fejlesztésű gyógyszerekkel (például a fluorokinolonokkal és a harmadik generációs cefalosporinokkal) szemben is ellenállóvá vált. A korai kétezres évekre a kinolon típusú antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát biztosító mutációk feleltek az esetek több mint nyolcvanöt százalékáért Bangladesben, Indiában, Pakisztánban, Nepálban és Szingapúrban. Ezzel párhuzamosan a cefalosporin típusú gyógyszerekkel szembeni ellenállóképesség is egyre inkább átvette az uralmat.