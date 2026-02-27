Hírlevél
Vény nélkül kaphatók, mégsem kockázatmentesek! Öt gyakori gyógyszer rejtett veszélyeire figyelmeztetnek

Sokan úgy gondolják, hogy a vény nélkül megvásárolható készítmények teljesen biztonságosak. Egy szakértői összefoglaló azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy több széles körben használt gyógyszer is komoly kockázatot hordozhat, ha nem megfelelően alkalmazzák – akár függőséghez vagy súlyos egészségkárosodáshoz is vezethetnek.
Ha egy gyógyszer recept nélkül is megvásárolható a patikában, könnyű azt feltételezni, hogy használata teljesen veszélytelen. A valóság azonban ennél árnyaltabb. Számos hétköznapi készítmény esetében a kockázat nem magában a gyógyszerben rejlik, hanem a helytelen használatban: a túl hosszú ideig tartó szedésben, a túladagolásban vagy abban, amikor nem a megfelelő problémára alkalmazzák. A szakértők szerint a legnagyobb gond az, hogy a könnyű hozzáférhetőség hamis biztonságérzetet kelthet, miközben bizonyos hatóanyagok a szervezet működését jelentősen befolyásolják. A felsorolt gyógyszertípusok közül vannak, amelyek hazánkban vénykötelesek, de környező európai országokban könnyen beszerezhetőek, így nem vettük ki őket az eredeti tanulmányból.

Szakértők szerint öbb széles körben használt gyógyszer is komoly kockázatot hordozhat, ha nem megfelelően alkalmazzák – akár függőséghez vagy súlyos egészségkárosodáshoz is vezethetnek
Fotó: B. BOISSONNET / BSIP

Fájdalomcsillapítók: amikor a szervezet morfiummá alakítja a gyógyszert

A kodeint tartalmazó fájdalomcsillapítók enyhe és közepes fájdalom kezelésére szolgálnak, gyakran ibuprofennel vagy paracetamollal kombinálva. A szervezet azonban a kodeint morfiummá alakítja át, ami a fájdalomcsillapító hatásért felel. Ez egyben a kockázat forrása is. A készítmény álmosságot, szédülést vagy hányingert okozhat, nagyobb dózisban pedig lassíthatja a légzést és ronthatja a koordinációt. 

Egyes emberek genetikai okokból gyorsabban alakítják át a kodeint morfiummá, így náluk már normál adag mellett is veszélyes mellékhatások jelentkezhetnek.

Hosszabb használat során a szervezet hozzászokhat, vagyis ugyanaz a dózis egyre kevésbé hat, ez pedig növeli a függőség kialakulásának kockázatát. A hirtelen abbahagyás elvonási tüneteket is okozhat.

Altatóként használt antihisztaminok: rövid távra szánt megoldások

A promethazin és a difenhidramin eredetileg allergiaellenes szerek, amelyek nyugtató hatásuk miatt rövid távú altatóként is kaphatók. Kutatások szerint azonban ezeknél gyorsan kialakulhat tolerancia, így egyre nagyobb adag szükséges ugyanazon hatás eléréséhez. Egyes felhasználók a gyógyszer elhagyásakor súlyos visszapattanó álmatlanságról számolnak be. A promethazin emellett rekreációs célokra is megjelent bizonyos keverékekben, amelyek extrém álmosságot, légzéslassulást és komoly egészségügyi kockázatokat okozhatnak.

Orrsprék: gyors megkönnyebbülés, könnyű hozzászokás

A pszeudoefedrint vagy xilometazolint tartalmazó orrsprék hatékonyan csökkentik az orrdugulást, mert összehúzzák az orrnyálkahártya ereit. A probléma az, hogy tartós használat esetén az orr hozzászokik a szerhez. Néhány nap után egy ellentétes hatás jelentkezhet: a nyálkahártya még jobban megduzzad, így a beteg egyre gyakrabban használja a spray-t. A hosszú távú túlhasználat orrszárazsághoz, vérzéshez, súlyos esetben akár az orrsövény károsodásához is vezethet, és pszichés függőség is kialakulhat. A szakmai ajánlások ezért általában legfeljebb három–öt napos használatot javasolnak.

Köhögéscsillapítók: biztonságos dózisban igen, nagy mennyiségben nem

A dextrometorfán (DXM) széles körben alkalmazott köhögéscsillapító hatóanyag. Az ajánlott adagban biztonságosnak számít, nagyobb mennyiségben azonban az agy bizonyos receptorait blokkolja, ami tudatmódosító, úgynevezett disszociatív hatásokat idézhet elő. Ezek a pszichoaktív tulajdonságok hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatások szerint az ilyen hatóanyagú vény nélküli gyógyszerekkel élnek vissza leggyakrabban.

Hashajtók: makacs tévhitek és valós kockázatok

A stimuláns hashajtók a bélmozgás fokozásával segítik a székletürítést, ám gyakran helytelen célokra használják őket – például testsúlykontroll reményében. A kutatások azonban egyértelműen kimutatták, hogy ezek a készítmények nem akadályozzák meg a kalóriák felszívódását. A túlhasználat ehelyett kiszáradáshoz, elektrolit-egyensúly felborulásához és hosszú távon bélkárosodáshoz vezethet, súlyos esetben pedig a szív és a vesék működését is veszélyeztetheti.

Nem feltétlen halálosak – de nem is kockázatmentesek

A szakértők hangsúlyozzák: ezek a gyógyszerek nem önmagukban veszélyesek. Megfelelő használat mellett hatékony és fontos eszközei az öngyógyításnak. A probléma inkább az, hogy a vény nélküli hozzáférés sokszor alábecsülteti a kockázatokat, különösen online vásárlás vagy szakmai tanács hiányában. 

  • A kutatások szerint a visszaélések továbbra is gyakoriak, ezért a tudatos használat és a megfelelő tájékoztatás kulcsfontosságú lehet abban, hogy ezek a készítmények valóban segítsenek – és ne okozzanak több kárt, mint hasznot.

 

