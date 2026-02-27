Vény nélkül kaphatók, mégsem kockázatmentesek! Öt gyakori gyógyszer rejtett veszélyeire figyelmeztetnek

Ha egy gyógyszer recept nélkül is megvásárolható a patikában, könnyű azt feltételezni, hogy használata teljesen veszélytelen. A valóság azonban ennél árnyaltabb. Számos hétköznapi készítmény esetében a kockázat nem magában a gyógyszerben rejlik, hanem a helytelen használatban: a túl hosszú ideig tartó szedésben, a túladagolásban vagy abban, amikor nem a megfelelő problémára alkalmazzák. A szakértők szerint a legnagyobb gond az, hogy a könnyű hozzáférhetőség hamis biztonságérzetet kelthet, miközben bizonyos hatóanyagok a szervezet működését jelentősen befolyásolják. A felsorolt gyógyszertípusok közül vannak, amelyek hazánkban vénykötelesek, de környező európai országokban könnyen beszerezhetőek, így nem vettük ki őket az eredeti tanulmányból.

Szakértők szerint öbb széles körben használt gyógyszer is komoly kockázatot hordozhat, ha nem megfelelően alkalmazzák – akár függőséghez vagy súlyos egészségkárosodáshoz is vezethetnek

Fotó: B. BOISSONNET / BSIP

Fájdalomcsillapítók: amikor a szervezet morfiummá alakítja a gyógyszert

A kodeint tartalmazó fájdalomcsillapítók enyhe és közepes fájdalom kezelésére szolgálnak, gyakran ibuprofennel vagy paracetamollal kombinálva. A szervezet azonban a kodeint morfiummá alakítja át, ami a fájdalomcsillapító hatásért felel. Ez egyben a kockázat forrása is. A készítmény álmosságot, szédülést vagy hányingert okozhat, nagyobb dózisban pedig lassíthatja a légzést és ronthatja a koordinációt.

Egyes emberek genetikai okokból gyorsabban alakítják át a kodeint morfiummá, így náluk már normál adag mellett is veszélyes mellékhatások jelentkezhetnek.

Hosszabb használat során a szervezet hozzászokhat, vagyis ugyanaz a dózis egyre kevésbé hat, ez pedig növeli a függőség kialakulásának kockázatát. A hirtelen abbahagyás elvonási tüneteket is okozhat.

Altatóként használt antihisztaminok: rövid távra szánt megoldások

A promethazin és a difenhidramin eredetileg allergiaellenes szerek, amelyek nyugtató hatásuk miatt rövid távú altatóként is kaphatók. Kutatások szerint azonban ezeknél gyorsan kialakulhat tolerancia, így egyre nagyobb adag szükséges ugyanazon hatás eléréséhez. Egyes felhasználók a gyógyszer elhagyásakor súlyos visszapattanó álmatlanságról számolnak be. A promethazin emellett rekreációs célokra is megjelent bizonyos keverékekben, amelyek extrém álmosságot, légzéslassulást és komoly egészségügyi kockázatokat okozhatnak.