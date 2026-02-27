Vény nélkül kaphatók, mégsem kockázatmentesek! Öt gyakori gyógyszer rejtett veszélyeire figyelmeztetnek

Ha egy gyógyszer recept nélkül is megvásárolható a patikában, könnyű azt feltételezni, hogy használata teljesen veszélytelen. A valóság azonban ennél árnyaltabb. Számos hétköznapi készítmény esetében a kockázat nem magában a gyógyszerben rejlik, hanem a helytelen használatban: a túl hosszú ideig tartó szedésben, a túladagolásban vagy abban, amikor nem a megfelelő problémára alkalmazzák. A szakértők szerint a legnagyobb gond az, hogy a könnyű hozzáférhetőség hamis biztonságérzetet kelthet, miközben bizonyos hatóanyagok a szervezet működését jelentősen befolyásolják. A felsorolt gyógyszertípusok közül vannak, amelyek hazánkban vénykötelesek, de környező európai országokban könnyen beszerezhetőek, így nem vettük ki őket az eredeti tanulmányból.
Fájdalomcsillapítók: amikor a szervezet morfiummá alakítja a gyógyszert
A kodeint tartalmazó fájdalomcsillapítók enyhe és közepes fájdalom kezelésére szolgálnak, gyakran ibuprofennel vagy paracetamollal kombinálva. A szervezet azonban a kodeint morfiummá alakítja át, ami a fájdalomcsillapító hatásért felel. Ez egyben a kockázat forrása is. A készítmény álmosságot, szédülést vagy hányingert okozhat, nagyobb dózisban pedig lassíthatja a légzést és ronthatja a koordinációt.
Egyes emberek genetikai okokból gyorsabban alakítják át a kodeint morfiummá, így náluk már normál adag mellett is veszélyes mellékhatások jelentkezhetnek.
Hosszabb használat során a szervezet hozzászokhat, vagyis ugyanaz a dózis egyre kevésbé hat, ez pedig növeli a függőség kialakulásának kockázatát. A hirtelen abbahagyás elvonási tüneteket is okozhat.
Altatóként használt antihisztaminok: rövid távra szánt megoldások
A promethazin és a difenhidramin eredetileg allergiaellenes szerek, amelyek nyugtató hatásuk miatt rövid távú altatóként is kaphatók. Kutatások szerint azonban ezeknél gyorsan kialakulhat tolerancia, így egyre nagyobb adag szükséges ugyanazon hatás eléréséhez. Egyes felhasználók a gyógyszer elhagyásakor súlyos visszapattanó álmatlanságról számolnak be. A promethazin emellett rekreációs célokra is megjelent bizonyos keverékekben, amelyek extrém álmosságot, légzéslassulást és komoly egészségügyi kockázatokat okozhatnak.
Orrsprék: gyors megkönnyebbülés, könnyű hozzászokás
A pszeudoefedrint vagy xilometazolint tartalmazó orrsprék hatékonyan csökkentik az orrdugulást, mert összehúzzák az orrnyálkahártya ereit. A probléma az, hogy tartós használat esetén az orr hozzászokik a szerhez. Néhány nap után egy ellentétes hatás jelentkezhet: a nyálkahártya még jobban megduzzad, így a beteg egyre gyakrabban használja a spray-t. A hosszú távú túlhasználat orrszárazsághoz, vérzéshez, súlyos esetben akár az orrsövény károsodásához is vezethet, és pszichés függőség is kialakulhat. A szakmai ajánlások ezért általában legfeljebb három–öt napos használatot javasolnak.
Köhögéscsillapítók: biztonságos dózisban igen, nagy mennyiségben nem
A dextrometorfán (DXM) széles körben alkalmazott köhögéscsillapító hatóanyag. Az ajánlott adagban biztonságosnak számít, nagyobb mennyiségben azonban az agy bizonyos receptorait blokkolja, ami tudatmódosító, úgynevezett disszociatív hatásokat idézhet elő. Ezek a pszichoaktív tulajdonságok hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatások szerint az ilyen hatóanyagú vény nélküli gyógyszerekkel élnek vissza leggyakrabban.
Hashajtók: makacs tévhitek és valós kockázatok
A stimuláns hashajtók a bélmozgás fokozásával segítik a székletürítést, ám gyakran helytelen célokra használják őket – például testsúlykontroll reményében. A kutatások azonban egyértelműen kimutatták, hogy ezek a készítmények nem akadályozzák meg a kalóriák felszívódását. A túlhasználat ehelyett kiszáradáshoz, elektrolit-egyensúly felborulásához és hosszú távon bélkárosodáshoz vezethet, súlyos esetben pedig a szív és a vesék működését is veszélyeztetheti.
Nem feltétlen halálosak – de nem is kockázatmentesek
A szakértők hangsúlyozzák: ezek a gyógyszerek nem önmagukban veszélyesek. Megfelelő használat mellett hatékony és fontos eszközei az öngyógyításnak. A probléma inkább az, hogy a vény nélküli hozzáférés sokszor alábecsülteti a kockázatokat, különösen online vásárlás vagy szakmai tanács hiányában.
- A kutatások szerint a visszaélések továbbra is gyakoriak, ezért a tudatos használat és a megfelelő tájékoztatás kulcsfontosságú lehet abban, hogy ezek a készítmények valóban segítsenek – és ne okozzanak több kárt, mint hasznot.