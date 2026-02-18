A Tokiói Tudományegyetem kutatócsoportja arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos fűszerek és gyógynövények együttes alkalmazása kiemelkedő gyulladáscsökkentő eredményeket hozhat. A legtöbb ember által naponta fogyasztott élelmiszerekben számos olyan természetes vegyület, úgynevezett fitokemikália található, amely képes szabályozni a szervezetben zajló folyamatokat. Bár a hagyományos népi gyógyászat évszázadok óta használja ezeket a keverékeket – gondoljunk csak a természetes antibiotikumként emlegetett fokhagymára vagy a mézre –, a modern tudomány sokáig kételkedett a hatékonyságukban. A laboratóriumi tesztek során ugyanis gyakran csak olyan nagy mennyiségben működtek ezek az anyagok, amelyet normál étkezéssel lehetetlen bevinni a szervezetbe. A kutatók ezért sokáig szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a „gyulladáscsökkentő ételek” valóban képesek-e érdemben befolyásolni az immunrendszert.

A mentol, az eukaliptusz és a csili hatóanyagainak kombinálásával erős gyulladáscsökkentő hatás érhető el.

Fotó: Google Gemini AI

Gyulladáscsökkentő fűszerek: így zajlott a vizsgálat a laboratóriumban

A japán kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak az immunrendszer sejtjei, pontosabban a makrofágok a különböző növényi hatóanyagokra. A makrofágok kiemelt szerepet játszanak a védekezésben, mivel ők termelik azokat az apró jelzőfehérjéket, a citokineket, amelyek beindítják a gyulladást a szervezetben. A kísérlet során lipopoliszacharid segítségével váltottak ki mesterséges gyulladást a sejtekben. Ez egy baktériumokból származó összetevő, amelyet gyakran használnak ilyen típusú tudományos vizsgálatokhoz.

A gyulladt sejteket ezután különböző növényi kivonatokkal kezelték:

mentából származó mentollal,

eukaliptuszból kinyert 1,8-cineollal,

csiliből kivont kapszaicinnel,

valamint komlóból és gyömbérből származó béta-eudesmollal.

A kutatók nemcsak külön-külön, hanem precízen összeállított párosításokban is tesztelték ezeket az anyagokat, hogy mérjék a gyulladáscsökkentő hatékonyságot.

A három fűszer kombinációja a nyerő

Az eredmények azt mutatták, hogy önmagában alkalmazva a csiliből származó kapszaicin volt a legerősebb gyulladáscsökkentő szer. (A csípős paprika rendszeres fogyasztása egyébként számos más pozitív élettani hatással is bírhat, akár a várható élettartamot is növelheti.) Az igazi áttörést azonban a vegyületek kombinálása hozta meg. Arimura professzor, a kutatás vezetője kiemelte, hogy

amikor a kapszaicint mentollal vagy eukaliptuszból származó vegyülettel együtt használták, a gyulladáscsökkentő hatás a több százszorosára emelkedett az egyes összetevők önálló alkalmazásához képest.

A vizsgálatok fényt derítettek arra is, miért működik ilyen jól ez a párosítás.

Milyen gyakorlati haszna lehet a mostani megfigyelésnek?

Ez a felfedezés tudományos alapot ad annak a régi tapasztalatnak, hogy az ételek összetevőinek variálása jótékony hatással van az egészségre. (Hasonlóan meglepő eredményeket mutattak már ki más hétköznapi fűszernövényeknél, például a rozmaringnál is.) A tanulmány rávilágít arra, hogy a növényi alapú étrend gyulladáscsökkentő ereje nem feltétlenül egyetlen csodaszertől függ. Sokkal valószínűbb, hogy a különböző növényi anyagok közötti együttműködés a kulcs.