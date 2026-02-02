Rejtett veszély leselkedik a bélbetegekre – a csontvelőből indul a baj

A Weill Cornell Medicine szakértői egy olyan bonyolult láncreakciót azonosítottak, amely a belekből indul, de egészen a csontvelőig elér. Ez a mechanizmus magyarázatot adhat arra, hogy a gyulladásos bélbetegség által érintett pácienseknél miért alakulnak ki gyakrabban daganatos elváltozások. A tudósok szerint egy speciális jelzőrendszer képes arra, hogy a csontvelőt nagyszámú fehérvérsejt termelésére késztesse, ami végül a daganatoknak kedvező környezetet teremt - írja a SciTech Daily cikke.

A gyulladásos bélbetegség megváltoztathatja a neutrofil granulociták viselkedését, ami rákképződéshez vezethet.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Gyulladásos bélbetegség: saját szervezetünk támad hátba minket?

A kutatás középpontjában a TL1A nevű fehérje áll, amelyről az orvosok már eddig is tudták, hogy szerepet játszik a gyulladásokban. A friss tanulmány azonban kimutatta, hogy ez a fehérje aktiválja a bélben lévő speciális immunsejteket (az úgynevezett ILC3 sejteket). Ezek a sejtek hírvivő molekulákat bocsátanak ki, amelyek „vészhelyzetet” jeleznek a szervezet távolabbi pontjain is.

A jelzés hatására a csontvelőben beindul a neutrofil granulociták fokozott termelése.

Ezek a fehérvérsejtek normális esetben a szervezet védelmét szolgálják, ám ebben az esetben a gyulladásos bélbetegség miatt megváltozik a viselkedésük. A véráramon keresztül a bélbe vándorolnak, ahol ahelyett, hogy gyógyítanának, a daganatok növekedését segítik elő.

Így lesz barátból ellenség

A kutatók megfigyelték, hogy a megváltozott fehérvérsejtek olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek károsíthatják a bélfal sejtjeinek örökítőanyagát (DNS-ét). Ez a károsodás az első lépés a rákos sejtek kialakulása felé. Az egérkísérletek során bebizonyosodott, hogy már önmagában ezen sejtek számának növekedése is felgyorsította a daganatok fejlődését.

A gyulladásos bélbetegség – amelybe beletartozik a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás is – sajnos sok embert érint, és az állandó gyulladás jelentősen növeli a szövődmények esélyét.

A mostani felfedezés azért is kiemelten fontos, mert a betegeknél a vastagbélrák gyakran fiatalabb korban jelentkezik, és súlyosabb lefolyású lehet.

Megvan a terápiás célpont?

A tanulmány nemcsak a probléma okát tárta fel, hanem egy lehetséges megoldást is felvázolt:

a TL1A fehérjét blokkoló kísérleti kezelés hatékonyan fékezte a daganatot segítő folyamatokat.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben olyan gyógyszereket fejleszthetnek, amelyek kifejezetten a korábban említett láncreakciót célozzák. A gyulladásos bélbetegség kezelése során így nemcsak a tüneteket enyhíthetik, hanem ezzel párhuzamosan a vastagbélrák kialakulásának kockázatát is csökkenthetik. A kutatók szerint a felfedezés a precíziós orvoslás új korszakát nyithatja meg a bélbetegek számára.

A teljes tanulmány az Immunity című tudományos folyóiratban olvasható.