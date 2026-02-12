A halál pillanata nem az, aminek hittük – az agy még egyszer „fellángol”

„Oh wow, oh wow, oh wow” – ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Azóta is találgatjuk, mit láthatott vagy élhetett át az Apple alapítója élete utolsó perceiben. A halál mindig is a legnagyobb ismeretlenek közé tartozott. Nemcsak filozófiai, hanem biológiai értelemben is: mi történik pontosan az agyunkban, amikor az élet véget ér? Az elmúlt években a kutatók egyre közelebb kerültek a válaszhoz. Az intenzív osztályokon rögzített EEG-mérések – vagyis az agy elektromos aktivitását figyelő vizsgálatok – ritka, de rendkívül értékes adatokat szolgáltattak a halálhoz közeli állapotokról. Ezekből az derül ki, hogy az agy nem egyszerűen „kikapcsol”. Épp ellenkezőleg: bizonyos esetekben rövid időre rendkívül aktívvá válik.

A halál előtt az agy pár másodpercig különös módon aktivizálódhat, állítják a kutatók

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A halál pillanatában egy drámai folyamat indul be

Amikor a szív leáll, az agy még nem hal meg azonnal. Az idegsejtek néhány percig tovább működhetnek a tartalék energiáikból. Ám amint az oxigénellátás megszűnik – ezt az állapotot nevezzük hipoxiának –, egy látványos biokémiai láncreakció indul el. Először az agy aktivitása megugrik, mintha egy utolsó erőfeszítést tenne a túlélésért. Ezután alacsonyabb frekvenciájú hullámok jelennek meg, végül az EEG-vonal kiegyenesedik.

Meglepő aktivitás a végső pillanatokban

A legérdekesebb azonban az a rövid, intenzív aktivitási szakasz, amelyet több kutatócsoport is megfigyelt. A Michigani Egyetem egyik vizsgálatában négy, intenzív osztályon elhunyt beteg agyhullámait elemezték. Kettőnél nem történt különösebb változás, ám a másik két páciensnél a lélegeztetőgép eltávolítása után néhány másodperccel erőteljes gamma-hullámok jelentek meg.

A gamma-hullámok az agy legmagasabb frekvenciájú aktivitásai közé tartoznak, és általában tudatos feldolgozáshoz, intenzív kognitív működéshez kapcsolódnak. Ugyanez az aktivitás figyelhető meg mély meditáció vagy összetett gondolkodási feladatok során.

A mérések szerint ez az összehangolt aktivitás a „posterior cortical hot zone”-ban jelent meg – az agy azon hátsó kérgi területén, amelyet a tudatossággal hoznak összefüggésbe. Ez a felfedezés szembemegy a korábbi elképzelésekkel, amelyek szerint az agy a halál közeledtével egyszerűen leáll. Ehelyett úgy tűnik, bizonyos esetekben rövid ideig „hiperaktiválódik”. Mintha az idegrendszer egy utolsó, rendkívül összehangolt működésbe kezdene.