A halál pillanata nem az, aminek hittük – az agy még egyszer „fellángol”

„Oh wow, oh wow, oh wow” – ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Azóta is találgatjuk, mit láthatott vagy élhetett át az Apple alapítója élete utolsó perceiben. A halál mindig is a legnagyobb ismeretlenek közé tartozott. Nemcsak filozófiai, hanem biológiai értelemben is: mi történik pontosan az agyunkban, amikor az élet véget ér? Az elmúlt években a kutatók egyre közelebb kerültek a válaszhoz. Az intenzív osztályokon rögzített EEG-mérések – vagyis az agy elektromos aktivitását figyelő vizsgálatok – ritka, de rendkívül értékes adatokat szolgáltattak a halálhoz közeli állapotokról. Ezekből az derül ki, hogy az agy nem egyszerűen „kikapcsol”. Épp ellenkezőleg: bizonyos esetekben rövid időre rendkívül aktívvá válik.
A halál pillanatában egy drámai folyamat indul be
Amikor a szív leáll, az agy még nem hal meg azonnal. Az idegsejtek néhány percig tovább működhetnek a tartalék energiáikból. Ám amint az oxigénellátás megszűnik – ezt az állapotot nevezzük hipoxiának –, egy látványos biokémiai láncreakció indul el. Először az agy aktivitása megugrik, mintha egy utolsó erőfeszítést tenne a túlélésért. Ezután alacsonyabb frekvenciájú hullámok jelennek meg, végül az EEG-vonal kiegyenesedik.
Meglepő aktivitás a végső pillanatokban
A legérdekesebb azonban az a rövid, intenzív aktivitási szakasz, amelyet több kutatócsoport is megfigyelt. A Michigani Egyetem egyik vizsgálatában négy, intenzív osztályon elhunyt beteg agyhullámait elemezték. Kettőnél nem történt különösebb változás, ám a másik két páciensnél a lélegeztetőgép eltávolítása után néhány másodperccel erőteljes gamma-hullámok jelentek meg.
A gamma-hullámok az agy legmagasabb frekvenciájú aktivitásai közé tartoznak, és általában tudatos feldolgozáshoz, intenzív kognitív működéshez kapcsolódnak. Ugyanez az aktivitás figyelhető meg mély meditáció vagy összetett gondolkodási feladatok során.
A mérések szerint ez az összehangolt aktivitás a „posterior cortical hot zone”-ban jelent meg – az agy azon hátsó kérgi területén, amelyet a tudatossággal hoznak összefüggésbe. Ez a felfedezés szembemegy a korábbi elképzelésekkel, amelyek szerint az agy a halál közeledtével egyszerűen leáll. Ehelyett úgy tűnik, bizonyos esetekben rövid ideig „hiperaktiválódik”. Mintha az idegrendszer egy utolsó, rendkívül összehangolt működésbe kezdene.
A „halál hulláma”
Állatkísérletekben egy még drámaibb jelenséget is leírtak: az úgynevezett „halál hullámát”. Ez az idegsejtek tömeges depolarizációja – amikor elveszítik elektromos töltésüket, és szabályozatlanul kisülnek. Az EEG-n ez egy látványos aktivitási hullámként jelenik meg, amelyet egyes kutatók a tűzijáték fináléjához hasonlítanak.
De vajon mit élhet át ebből az ember?
A halálközeli élményekről beszámoló túlélők gyakran számolnak be életük eseményeinek felvillanásáról, elhunyt szeretteik „látásáról” vagy rendkívüli békeérzetről. A mostani EEG-adatok arra utalnak, hogy az agy memóriáért felelős területei a végső percekben különösen aktívak lehetnek. Bár bizonyítani nem tudjuk, elképzelhető, hogy a hipoxia által kiváltott aktivitás valóban emlékek felidézéséhez vezet.
Mindez azonban új kérdéseket vet fel.
- Miért fordítana az agy jelentős energiát egy olyan emlékáradatra, amelynek nincs nyilvánvaló túlélési funkciója
- Lehetséges, hogy ez nem pusztán biológiai „zárlat”, hanem a tudat egyik alapvető működésének mellékterméke?
A válaszokat egyelőre nem ismerjük. De az biztos, hogy a halál pillanata nem feltétlenül a sötét csend, amelyet sokáig elképzeltünk. A jelenlegi adatok alapján inkább egy rövid, intenzív idegi aktivitás jellemzi – egy utolsó, összehangolt fellángolás.
Talán éppen ezért olyan rejtélyesek Steve Jobs utolsó szavai is. Nem tudjuk, mit látott. De a tudomány is egyre inkább azt sugallja: az agyunk a legvégén még egyszer, rövid időre, rendkívüli módon működésbe lép. És talán ez kevésbé ijesztő, mint amilyennek eddig hittük - írja a BBC Science Focus.