Sokan rosszul próbálnak megszabadulni a hasi zsírtól – a tudomány mást mond

Szűk a nadrág, a mérleg is kiakad, és minden második hirdetés „haszsírégetést” ígér. De honnan tudjuk, hogy valóban túl sok hasi zsírt hordozunk-e? A World Health Organization szerint férfiaknál a 94 centiméter feletti, nőknél a 80 centiméter feletti derékbőség már kockázatot jelez. Világszerte tízből négy felnőttnek túl sok zsír rakódik le a hasán – és ez olyan komoly egészségügyi problémák kockázatát növeli, mint például a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy a cukorbetegség. De mit mond a tudomány, mit tanultunk a makacs hasi zsírról az elmúlt évtizedekben, és mit tehetünk ellene? Összefoglaltuk a legfontosabbakat.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

1. Nem minden hasi zsír ellenség

A hasi zsírnak két fő típusa van.

Bőr alatti (szubkután) zsír: ez az, amit meg tudunk csípni.

ez az, amit meg tudunk csípni. Zsigeri (viszcerális) zsír: a hasüreg mélyén, a máj, a hasnyálmirigy és a belek körül helyezkedik el.

A zsír nem „tétlen” szövet. Hormonokat és jelzőmolekulákat termel. Például leptint, amely jelzi az agynak, hogy mennyi energia van raktáron. A probléma akkor kezdődik, amikor a zsigeri zsír lesz túl sok. Ilyenkor a „biztonságos raktár” túlcsordul: zsír kerül a véráramba, a máj elzsírosodhat, romlik a vércukor-szabályozás, és krónikus, alacsony szintű gyulladás alakul ki. Fontos azonban: önmagában a zsír nem „rossz”. Egészséges mennyiségben még gyógyító szerepe is lehet – például bizonyos hasi zsírszövetet sebészek szövetjavításra is használnak.

A probléma akkor kezdődik, amikor a zsigeri (viszcerális) zsír lesz túl sok

Fotó: PIKOVIT / SCIENCE PHOTO LIBRARY / TPA

2. A zsír képes „égetni” is

A zsírsejtek nem egyformák. Három típusuk van:

Fehér zsír: energiaraktár

energiaraktár Barna zsír: energiát éget, hőt termel

energiát éget, hőt termel Bézs zsír: átmeneti forma, amely képes „barnulni”

A barna zsír olyan, mint egy mini radiátor. A kutatások szerint azoknál, akiknek több barna zsírjuk van, alacsonyabb a vérnyomásuk, jobb az anyagcseréjük, és kisebb kockázattal alakul ki 2-es típusú cukorbetegség. A hasi zsír többsége fehér, de tartalmaz bézs sejteket is. Ezek hideg hatására aktiválódhatnak. Egy vizsgálatban például azok a férfiak, akik egy hónapig 19 °C-os szobában aludtak, jelentősen növelték barna zsírjuk aktivitását. A rendszeres hidegvízben úszás – amelyet például a skandináv országokban sokan gyakorolnak – összefüggést mutatott a jobb vércukor-szabályozással és kevesebb hasi zsírral. Ugyanakkor szív- és anyagcsere-betegség esetén ez nem ajánlott orvosi konzultáció nélkül.