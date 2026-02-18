Sokan rosszul próbálnak megszabadulni a hasi zsírtól – a tudomány mást mond

Szűk a nadrág, a mérleg is kiakad, és minden második hirdetés „haszsírégetést” ígér. De honnan tudjuk, hogy valóban túl sok hasi zsírt hordozunk-e? A World Health Organization szerint férfiaknál a 94 centiméter feletti, nőknél a 80 centiméter feletti derékbőség már kockázatot jelez. Világszerte tízből négy felnőttnek túl sok zsír rakódik le a hasán – és ez olyan komoly egészségügyi problémák kockázatát növeli, mint például a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy a cukorbetegség. De mit mond a tudomány, mit tanultunk a makacs hasi zsírról az elmúlt évtizedekben, és mit tehetünk ellene? Összefoglaltuk a legfontosabbakat.
1. Nem minden hasi zsír ellenség
A hasi zsírnak két fő típusa van.
- Bőr alatti (szubkután) zsír: ez az, amit meg tudunk csípni.
- Zsigeri (viszcerális) zsír: a hasüreg mélyén, a máj, a hasnyálmirigy és a belek körül helyezkedik el.
A zsír nem „tétlen” szövet. Hormonokat és jelzőmolekulákat termel. Például leptint, amely jelzi az agynak, hogy mennyi energia van raktáron. A probléma akkor kezdődik, amikor a zsigeri zsír lesz túl sok. Ilyenkor a „biztonságos raktár” túlcsordul: zsír kerül a véráramba, a máj elzsírosodhat, romlik a vércukor-szabályozás, és krónikus, alacsony szintű gyulladás alakul ki. Fontos azonban: önmagában a zsír nem „rossz”. Egészséges mennyiségben még gyógyító szerepe is lehet – például bizonyos hasi zsírszövetet sebészek szövetjavításra is használnak.
2. A zsír képes „égetni” is
A zsírsejtek nem egyformák. Három típusuk van:
- Fehér zsír: energiaraktár
- Barna zsír: energiát éget, hőt termel
- Bézs zsír: átmeneti forma, amely képes „barnulni”
A barna zsír olyan, mint egy mini radiátor. A kutatások szerint azoknál, akiknek több barna zsírjuk van, alacsonyabb a vérnyomásuk, jobb az anyagcseréjük, és kisebb kockázattal alakul ki 2-es típusú cukorbetegség. A hasi zsír többsége fehér, de tartalmaz bézs sejteket is. Ezek hideg hatására aktiválódhatnak. Egy vizsgálatban például azok a férfiak, akik egy hónapig 19 °C-os szobában aludtak, jelentősen növelték barna zsírjuk aktivitását. A rendszeres hidegvízben úszás – amelyet például a skandináv országokban sokan gyakorolnak – összefüggést mutatott a jobb vércukor-szabályozással és kevesebb hasi zsírral. Ugyanakkor szív- és anyagcsere-betegség esetén ez nem ajánlott orvosi konzultáció nélkül.
3. A „stresszhas” valóban létezik
A tartós stressz nemcsak a közérzetünkre hat – hanem a zsír eloszlására is. Állatkísérletekben a krónikusan stresszelt patkányok több zsigeri zsírt halmoztak fel. Embereknél a kevés alvás hasonló hatással jár. Egy amerikai vizsgálatban egészséges, normál testsúlyú embereket figyeltek meg. Amikor három héten át csak négy órát aludhattak éjszakánként, naponta átlagosan 300 kalóriával többet ettek – és 11 százalékkal több zsigeri zsírt halmoztak fel. Normál alvás mellett ez nem történt meg. A tanulság egyértelmű: a hasi zsír szempontjából a megfelelő alvás és a stresszkezelés kulcsfontosságú.
4. A célzott „haszsírégetés” mítosz
Sokan hiszik, hogy speciális hasizomgyakorlatokkal eltüntethető a hasi zsír. A tudomány szerint ez nem így működik. Több vizsgálat és egy nagyszabású metaelemzés is kimutatta: a célzott izommunka nem csökkenti kifejezetten az adott terület zsírtartalmát. A zsírvesztés az egész testből történik. Ami viszont számít:
- Intervallum edzés: váltakozó intenzitású mozgás bizonyítottan csökkenti a zsigeri és bőr alatti hasi zsírt.
- Edzés időzítése: egy kutatás szerint nőknél a reggeli edzés nagyobb hasi zsírvesztéssel járt, míg az esti inkább az izomerőt növelte.
A legfontosabb üzenet: mozogni kell – rendszeresen.
5. Vannak ételek, amelyek különösen veszélyesek
A hasi zsírnak két fő „barátja”létezik.
- Cukros italok (fruktózzal édesítve): egy hatéves vizsgálat szerint azok, akik naponta legalább egy ilyen italt fogyasztottak, 27 százalékkal több zsigeri zsírt halmoztak fel. A fruktóz közvetlenül a májba kerül, ahol gyulladást és zsírfelhalmozódást idézhet elő.
- Ultrafinomított élelmiszerek: feldolgozott húsok, készételek, szeletelt kenyér – ezek a fejlett országokban a kalóriabevitel jelentős részét adják. Egy ötéves vizsgálat szerint a legtöbbet fogyasztóknál 79 százalékkal nagyobb volt az elhízás, és 30 százalékkal a hasi elhízás kockázata.
A telített zsírok, a finomított szénhidrátok és az alkohol szintén összefüggésbe hozhatók a hasi zsírral. Érdekes módon egy állatkísérlet szerint az időszakos böjt nem feltétlenül csökkentette a hasi zsírt – sőt, bizonyos esetekben a szervezet „ragaszkodott” a hasi raktárakhoz. A legígéretesebb étrendi irány? A növényi alapú táplálkozás, különösen az úgynevezett zöld mediterrán étrend, amely több zöldséget és diófélét, kevesebb húst tartalmaz. Egy 2022-es vizsgálat szerint ez több mint kétszer annyi hasi zsírvesztéssel járt, mint a hagyományos mediterrán étrend.
6. Nem mindent irányíthatunk
A zsír eloszlásának körülbelül 60 százaléka genetikai tényezőktől függ. Ha a családban gyakori a hasi elhízás, nagyobb az esély rá, hogy nálunk is ezen a területen rakódik le a zsír. A nem és az életkor is számít:
- A férfiak hajlamosabbak hasi zsírt raktározni.
- A nők több bőr alatti zsírt tárolnak, de menopauza után náluk is nőhet a hasi lerakódás.
- Az öregedéssel csökken az izomtömeg és lassul az anyagcsere, ami szintén a has felé tolhatja a zsírfelhalmozást.
A végső tanulság
A hasi zsír csökkentése nem gyors trükkök kérdése, hanem életmódé. A tudomány jelenlegi állása szerint a legfontosabb lépések:
- megfelelő alvás
- rendszeres mozgás (különösen intervallum edzés)
- ultrafeldolgozott ételek és cukros italok kerülése
- több növényi alapú étel fogyasztása
- stressz csökkentése
És bár a genetika szerepet játszik, a testsúly bármely részéről történő fogyás javítja az egészséget – így a hasi zsír mérséklése is. A nadrág talán nem egyik napról a másikra lesz kényelmesebb. De a szervezetünk biztosan hálás lesz érte - - írja a BBC Science Focus.