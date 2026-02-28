Rejtett veszélyt észleltek a Holdon

A Hold több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, kezdetben forró, olvadt anyagból álló égitestként. Azóta folyamatosan hűl, és ahogy belseje veszít hőjéből, térfogata lassan csökken. A kutatók ezt a folyamatot gyakran egy száradó almához hasonlítják: a felszín ráncosodni kezd, miközben az égitest összehúzódik. Az új tanulmány azonban arra utal, hogy ez a folyamat sokkal kiterjedtebb és frissebb, mint korábban feltételezték – ami a jövőbeli holdmissziók szempontjából sem közömbös.

Hatalmas lávafolyások töltötték fel a Hold nagy becsapódásos medencéit: így születtek meg a sötétebbnek látszó holdtengerek, a maré k

Fotó: ALAN DYER / StockTrek Images via AFP

Először készült globális térkép a Hold „ráncairól”

A kutatók a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter nagy felbontású felvételeit elemezve a Hold sötét bazaltsíkságain, az úgynevezett „mare” területeken keresték a felszíni deformáció nyomait. Ezekben a sík, vulkanikus eredetű régiókban korábban csak elszórtan azonosítottak kisebb gerinceket. A mostani vizsgálat során azonban 1 114 új, korábban ismeretlen törésgerinc-szakaszt is regisztráltak a Hold felénk néző oldalán. A korábbi adatokkal együtt így már összesen 2 634 ilyen struktúrát térképeztek fel a Hold teljes felszínén. Ezek az úgynevezett kis mare-gerincek sekély vetők mentén kialakuló összenyomódási képződmények, amelyek a Hold fokozatos összehúzódásának jelei.

Hogyan lehet meghatározni egy holdi törés korát?

Mivel az egyes gerincek kora közvetlenül nem meghatározható, a kutatók egy indirekt módszert alkalmaztak. Amikor egy vető elmozdul, holdrengést idéz elő, amely eltünteti a környék apró becsapódási krátereit. Minél kevesebb kis kráter marad egy területen, annál fiatalabb lehet a felszíni mozgás. A kráterszámlálás alapján a vizsgált képződmények nagyjából 310 és 50 millió év között keletkeztek, a legfiatalabbak mindössze körülbelül 52 millió évesek. Geológiai léptékben ez kifejezetten friss aktivitásnak számít. Az átlagos kor meglepően közel áll a holdi felföldeken korábban ismert hasonló törésvonalak életkorához, ami arra utal, hogy ugyanaz a globális folyamat formálja a Hold különböző felszíntípusait.

Kínai kutatók által készített kép a Hold túlsó feléről

Fotó: JIN LIWANG / XINHUA

A Hold még mindig zsugorodik

A kutatócsoport a törések geometriáját modellezve azt is megbecsülte, mennyivel húzódott össze a Hold. Számításaik szerint a tengerek területének mérete körülbelül 0,003–0,004 százalékkal csökkent – apró érték, de összhangban áll a felföldeken korábban kimutatott zsugorodással. Ez arra utal, hogy a Hold teljes egészét ugyanazok a belső feszültségek alakítják, nem csupán egyes régiókat. A kutatók szerint a fiatal törésgerincek jelenléte azt is jelenti, hogy a Hold szeizmikusan aktívabb lehet, mint eddig gondolták, és a sekély holdrengések a jövőbeli emberi infrastruktúra számára is kockázatot jelenthetnek.