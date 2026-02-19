Hajmeresztő, mit terveznek a Holdon

A Hold felszíne első pillantásra barátságtalan és szélsőséges környezetnek tűnik, ám éppen ezek a körülmények tehetik ideális helyszínné, hogy a jövő egyik legprecízebb tudományos eszközét telepítsék rá. Egy nemzetközi kutatócsoport szerint a holdi pólusokhoz közeli jéghideg, állandóan árnyékban lévő kráterek tökéletes környezetet biztosíthatnak egy ultrastabil lézer számára, amely forradalmasíthatja az űreszközök tájékozódását.

Bányászat a Holdon - elképzelt művészi ábrázolás

Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Miért éppen a Hold?

Az ultrastabil lézerek kulcsszerepet játszanak a rendkívül pontos időmérési és navigációs rendszerekben. Működésük lényege, hogy egy lézersugár két tükör között verődik oda-vissza egy speciális üregben, miközben a rendszer mérete szinte teljesen változatlan marad. A Földön ezt vákuummal, extrém hűtéssel és rezgéscsillapítással próbálják biztosítani. A Hold azonban természetes módon kínálja ugyanezt. A holdi pólusok közelében található úgynevezett állandóan árnyékos kráterek soha nem kapnak közvetlen napfényt, mert a Hold tengelyferdesége nagyon kicsi. Ezekben a régiókban a hőmérséklet akár –253 Celsius-fok (körülbelül 20 Kelvin) is lehet, a napsugárzás hiánya miatt a hőingás sem jellemző.

Természetes „szuperlaboratórium”

Jun Ye és kollégái a coloradoi JILA kutatóintézetben arra jutottak, hogy a Hold három különleges tulajdonsága ideálissá teszi a helyszínt:

rendkívül alacsony és stabil hőmérséklet,

szinte teljes légkörhiány,

minimális rezgések.

A kutató szerint még a holdi évszakok során is csak 20–50 Kelvin között változik a hőmérséklet, ami kivételes stabilitást jelent. A tervezett eszköz egy úgynevezett optikai üregen alapulna – egy szilíciumból készült kamrán, amelyben két precíziós tükör tartja stabil pályán a lézersugarat.

Pontosabb idő, biztonságosabb holdraszállás

A jelenlegi földi rendszerekben a legjobb lézerek fényhullámai csak néhány másodpercig maradnak teljesen szinkronban. A számítások szerint egy holdi lézer akár egy percig is koherens maradhatna – ez óriási ugrás a pontosságban.

Egy ilyen referencia-lézer több feladatban is kulcsszerepet kaphatna: holdi időzóna fenntartása,

roverek és leszállóegységek navigációja,

egymással együtt repülő műholdak koordinálása,

lézeres távolságmérés az űrben.

Mivel a lézerfény alig több mint egy másodperc alatt jut el a Holdról a Földre, akár földi rendszerek kalibrálásában is használható lenne. Simeon Barber, az Egyesült Királyságban működő Open University kutatója szerint az ötlet különösen időszerű. Az utóbbi évek több holdi küldetésénél a rossz megvilágítási viszonyok nehezítették a leszállást, mert a kamerákra épülő navigáció nem működött ideálisan. Egy stabil lézeralapú helymeghatározási rendszer viszont jelentősen növelhetné a jövőbeli sikeres landolások esélyét.