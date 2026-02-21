Senki sem beszélt róla, de most kiderült: halálos veszélyben lesznek a Holdon az űrhajósok

Az Artemis-programban 1972 óta először jár majd újra az ember a Holdon. Az állandó bázis létrehozása a 2030-as években történik majd meg. Erről egyelőre annyit tudni, hogy a Déli-sarkon épül meg az első épület, amelyet alaptábornak neveznek.

Harrison Schmitt asztronauta a Holdon, 1972-ben

Fotó: NASA

A Holdnak ez a térsége azért ideális, mert innen folyamatos lehet a kommunikáció a Földdel, és mert egyes részeit szinte folyamatosan éri a napfény, ami az energia-ellátás mellett más szempontból is fontos. A hőingadozás ugyanis óriási, akár 250 fok is lehet a Holdon, ehhez pedig megfelelő tűrőképességű, ennek megfelelően drága berendezéseket kell tervezni és gyártani. Ezért szerencsés, ha olyan helyet választanak, ahol állandó hőmérséklet.

Egy 2006-os elképzelés a Hold-bázisról

Fotó: NASA

A Déli-sarkon több kráter is található, amelyeket viszont részben az örök sötétség jellemez. Ennek az a haszna, hogy itt jéghez juthatnak majd az űrhajósok.

A NASA azt tervezi, hogy a kráterek sötét részeibe ún. transzformerek, óriástükrök segítségével juttatja el a napfényt, így ott is lehetséges lesz az áramtermelés, illetve egy fúziós reaktor is rendelkezésre áll majd az alaptáborban.

Rejtett veszélyek a Holdon

A Hold felszínét óriási számú mikrometeorit, az űrből érkező, maximum 10 g súlyú kődarab éri. A NASA szerint a Hold egyenlítőjénél évente 23 ezer ilyen kis kődarab csapódik be, míg a Déli-sark vidékén „csak” 15 ezer. Ez a kőzápor óriási veszélyeket jelenthet, mert bár a mikrometeoritok olyan kicsik, hogy nem is vájnak krátert a felszínbe, puskagolyóként üthetik át az űrruhát vagy a holdbéli lakómodulokat. A Holdnak ugyanis nincs légköre, amely csökkenthetné a kövek sebességét.

Egy mikrometeorit ütötte lyuk a Nemzetközi Űrállomás egyik ablakának külső rétegén

Fotó: NASA

Daniel Yahalomi, a Columbia Egyetem csillagásza vezette azt a kutatócsoportot, amely modellezte a várható becsapódásokat. A tudósok a Nemzetközi Űrállomáson tapasztaltak alapján számolt, és az ISS mikrometeorit pajzsát vette alapul a számításokhoz.

Az alábbi videó a pajzs működését mutatja be. Látható, hogy a külső réteg nem megállítja a becsapódó kőzetet, hanem az kisebb darabokra szakad. A letört kődarabok nem veszélytelenek, még mindig okozhatnak sérülést, de az energiájuk már kevesebb, és nagyobb felületen oszlik el.