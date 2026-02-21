Senki sem beszélt róla, de most kiderült: halálos veszélyben lesznek a Holdon az űrhajósok

Az Artemis-programban 1972 óta először jár majd újra az ember a Holdon. Az állandó bázis létrehozása a 2030-as években történik majd meg. Erről egyelőre annyit tudni, hogy a Déli-sarkon épül meg az első épület, amelyet alaptábornak neveznek.
A Holdnak ez a térsége azért ideális, mert innen folyamatos lehet a kommunikáció a Földdel, és mert egyes részeit szinte folyamatosan éri a napfény, ami az energia-ellátás mellett más szempontból is fontos. A hőingadozás ugyanis óriási, akár 250 fok is lehet a Holdon, ehhez pedig megfelelő tűrőképességű, ennek megfelelően drága berendezéseket kell tervezni és gyártani. Ezért szerencsés, ha olyan helyet választanak, ahol állandó hőmérséklet.
A Déli-sarkon több kráter is található, amelyeket viszont részben az örök sötétség jellemez. Ennek az a haszna, hogy itt jéghez juthatnak majd az űrhajósok.
A NASA azt tervezi, hogy a kráterek sötét részeibe ún. transzformerek, óriástükrök segítségével juttatja el a napfényt, így ott is lehetséges lesz az áramtermelés, illetve egy fúziós reaktor is rendelkezésre áll majd az alaptáborban.
Rejtett veszélyek a Holdon
A Hold felszínét óriási számú mikrometeorit, az űrből érkező, maximum 10 g súlyú kődarab éri. A NASA szerint a Hold egyenlítőjénél évente 23 ezer ilyen kis kődarab csapódik be, míg a Déli-sark vidékén „csak” 15 ezer. Ez a kőzápor óriási veszélyeket jelenthet, mert bár a mikrometeoritok olyan kicsik, hogy nem is vájnak krátert a felszínbe, puskagolyóként üthetik át az űrruhát vagy a holdbéli lakómodulokat. A Holdnak ugyanis nincs légköre, amely csökkenthetné a kövek sebességét.
Daniel Yahalomi, a Columbia Egyetem csillagásza vezette azt a kutatócsoportot, amely modellezte a várható becsapódásokat. A tudósok a Nemzetközi Űrállomáson tapasztaltak alapján számolt, és az ISS mikrometeorit pajzsát vette alapul a számításokhoz.
Az alábbi videó a pajzs működését mutatja be. Látható, hogy a külső réteg nem megállítja a becsapódó kőzetet, hanem az kisebb darabokra szakad. A letört kődarabok nem veszélytelenek, még mindig okozhatnak sérülést, de az energiájuk már kevesebb, és nagyobb felületen oszlik el.
A csoport azt is kiszámolta, mekkora tömegűnek kell lennie egy mikormeteoritnak, hogy átüsse a lakómodulok falát. Az eredmény 0,07 gramm lett.
Olvasóink ne ijedjenek meg! Bár ez a szám valóban nagyon kicsi, a mikrometeoritok 99,9997 százaléka ennél is kisebb. A kutatók szerint 42 évente fordulhat elő, hogy egy ekkora kődarab érkezik az űrből, ami átütheti a lakóegységek falát.
A biztonság: kráterek és lávaalagutak
A Föld kísérőjét a mikrometeoritok mellett a súlyosan egészségkárosító galaktikus háttérsugárzás is éri. Kutatók kiszámolták, hogy egy marsi utazás alatt annyi sugárzás éri majd az asztronautákat, mintha hetente kétszer tetőtől-talpig megvizsgálnák őket egy CT-berendezésben. A kozmikus háttérsugárzásban ionizáló részecskék száguldanak át a szervezetünkön, tulajdonképpen úgy, mintha egy nukleáris robbanásról lenne szó, csak jóval kisebb dózisban. Mivel a Holdnak nem csak légköre nincs, hanem mágneses mezeje sem, amely megvédeni a Hold-lakókat a kozmikus sugárzástól, más megoldás után kellett nézni.
A tudósok ekkor fordultak a kráterek és a lávaalagutak felé. A kráterek csak a kőzápor ellen nyújthatnak némi védelmet, de az utóbbiak komplex pajzsként működhetnének. A lávaalagutak tulajdonképpen barlangok, amelyeket be lehetne építeni. A vastag kőzet, amely a barlanglakás felett húzódna, nem csak az űrbéli kavicsok ellen nyújtana védelmet, hanem a sugárzás ellen is. Ezeknek az alagutaknak a hőmérséklete állandó, és ez jót tenne az energiahatékonyságnak is.
Nem véletlen, hogy nem csak kínai, hanem európai kutatók is azt vizsgálják, hogy robotkutyákkal hogyan lehet feltérképezni a földi lávaalagutakat.
- A malagai egyetem február elején tette közzé az ezzel kapcsolatos tanulmányát, a pekingi egyetem pedig két fajta robotkutyát is kifejlesztett a tesztekhez.