Sokkoló adat: tömegesen diagnosztizálják félre a nőket ezzel a betegséggel

Gyakori tévhit, hogy a hólyagrák kizárólag az idősebb férfiak betegsége. Valóban ők a leginkább érintettek, de a nők számára éppen ez a feltételezés jelent komoly kockázatot. A tünetek félreértelmezése miatt a nők sokszor csak késve kapják meg a pontos diagnózist és az életmentő kezelést. A Hólyagrák az egyik leggyakoribb ráktípus, amely komoly odafigyelést igényel – írja a Focus.de.

A hólyagrák egy olyan betegség, amelynél a nők különösen veszélyeztetettek a félreértelmezett tünetek miatt.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A hólyagrák téves diagnózisának veszélyei

Egy átfogó nemzetközi felmérés rámutatott, hogy a félrediagnosztizálás elsősorban a nőket és az ötvenöt év alatti betegeket sújtja. A nőknél például kétszer nagyobb az esélye annak, hogy a panaszaikat először teljesen más betegségnek tulajdonítják. A hólyagrák megállapítása előtt a megkérdezett nők tizennyolc százaléka elmondta, hogy legalább ötször járt orvosnál. Csak ezt követően utalták be őket egy onkológushoz.

Figyelmeztető jelek: ne hagyjuk figyelmen kívül!

A betegek nagy része nincs tisztában a hólyagrák jeleivel. A felmérésben résztvevők több mint fele mondta azt, hogy nem ismeri ezeket a tüneteket. A helyzetet nehezíti, hogy a betegség korai szakaszában a panaszok gyakran nagyon általánosak.

A legfontosabb intő jel, amit mindig komolyan kell venni, a vizelet elszíneződése. Ha vér jelenik meg a vizeletben, vagy az vöröses-barnás árnyalatúvá válik, az egyértelműen a hólyagrák jele lehet. A daganatos betegségekre specializálódott szakorvosok hangsúlyozzák: ha csak egyetlen csepp vért is találunk a vizeletben, azonnal további vizsgálatokat kell kérni. Szintén gyanúra adhat okot, ha valaki rendszeresen erős vizelési ingert érez, vagy vizelés közben fájdalmat tapasztal.

A fiatal nőket is érintheti

Sokan tévesen azt hiszik, hogy negyvenöt év alatti nők nem kaphatnak hólyagrákot. Ez a megállapítás azonban nagyon régi adatokra támaszkodik. A szakértők szerint egyre gyakrabban állítják fel a hólyagrák diagnózisát húsz és harminc év közötti nőknél is. Ideje elfogadni a tényt: a betegség bárkit érinthet.