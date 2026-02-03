Váratlan helyen bukkant fel a rendkívül ritka tengeri madár

A hullámos albatrosz sárga csőrű, fekete szemű tengeri madár , melyet a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kritikusan veszélyeztetett fajként tart nyilván Vörös Listáján. A Galápagos-szigetek legnagyobb madara, elterjedési területe pedig kizárólag a trópusi régiókra korlátozódik. Fészkeit lávamezőkön, sziklák között, ritkás növényzetben alakítja ki. Az állatok akár 45 évig is élhetnek, táplálékuk főként halakból, tintahalakból és rákfélékből áll.

Akár 2,4 méteres szárnyfesztávolsággal is rendelkezhet, élete nagy részét pedig a levegőben, az óceán felett tölti - írja a Science Alert.

A hullámos albatrosz rendkívül ritka madár

Fotó: Bridgeman Images via AFP

A hullámos albatrosz egy igazi „Vándor”

A hullámos albatrosz ismert költőhelye a Galápagos-szigetek, amely nagyjából 4800 kilométerre fekszik attól a ponttól, ahol a madarat most észlelték.

A kutatók számára az igazi rejtély nemcsak az, hogy a madár ilyen messzire eljutott, hanem az is, hogy miért indult észak felé, messze a megszokott élőhelyétől.

A szakemberek az ilyen példányokat „kóborló” (angolul „vagrant”) madárként tartják számon: olyan egyedként, amely jóval a faj megszokott elterjedési területén kívül bukkan fel. A most megfigyelt albatroszt a Point Piedras Blancas közelében látták, nagyjából félúton San Francisco és Los Angeles között.

Tammy Russell a Farallon Institute tudományos munkatársa, tengeri kutató, a University of California doktorandusz hallgatója a kutatóhajón tartózkodott az észleléskor, és elmondta: a madár nem mutatta annak jelét, hogy sietne vissza dél felé. Sőt, feltételezések szerint ugyanazt az egyedet már októberben is látták Észak-Kalifornia partjainál.

Még mindig sokkban vagyok”

– írta Russell egy közösségi oldalon a megfigyelés után.

Senki sem tudja biztosan, mi történt

A kutató szerint gyakorlatilag lehetetlen pontosan megállapítani, miért került a madár ilyen messzire az otthonától. Elképzelhető, hogy egy vihar sodorta északra, de az is lehet, hogy egyszerűen „kalandvágyóbb” a társainál.

Russell úgy véli, az albatrosz valószínűleg nem költött az előző szezonban, mivel a felnőtt madarak tavasszal rakják le tojásaikat, a fiókák pedig januárra hagyják el a fészket. Lehetséges, hogy a madár a hosszabb vándorút után visszatér a Galápagos-szigetekre, hogy újra találkozzon párjával.

A tengeri madarak nagy utazók

Marshall Iliff, a Cornell Egyetem ornitológiai laboratóriumának eBird projektvezetője szerint az albatroszokhoz hasonló tengeri madarak óriási távolságokat képesek megtenni táplálék keresése közben.