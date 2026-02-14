Veszélyben vannak a fiatal sportolók: egy fehérje okozhat maradandó károsodást

Bár az izületi gyulladások az ortopédiai rendelők leggyakoribb esetei közé tartoznak, a hatékony kezelések továbbra is korlátozottak. A fizioterápia sokszor enyhíti a panaszokat, de az inak súlyosabb károsodása esetén csak mérsékelt javulást hoz. Az új kísérletek eredményei új irányt adhatnak az egyik leggyakoribb mozgásszervi probléma kezelésében.

Az inak fiatalon is maradandóan károsodhatnak, az ok: egy fehérje

Fotó: GARO / Phanie

Az inak a túlhasználat áldozatai

Az Achilles-sarok, a teniszkönyök, az úszók válla vagy az ugrótérd fájdalma nemcsak élsportolókat érint, hanem fiatal amatőröket és idősebb felnőtteket is. Ezek az úgynevezett tendinopátiák az inak gyulladásos vagy degeneratív állapotait jelentik, amelyek a túlzott igénybevételtől, sérülésektől vagy az öregedési folyamatoktól alakulhatnak ki.

Az inak alapvetően érzékenyek a túlzott igénybevételre. Óriási terhelést kell elviselniük: az izmok teljes ereje ezeken a viszonylag vékony inakon keresztül továbbítódik a csontváz felé, hogy az mozoghasson.

– magyarázza Jess Snedeker, az ETH Zürich és Balgrist Egyetemi Kórház ortopéd biomechanika professzora, a kutatócsoport egyik vezetője.

A HIF1 mint molekuláris „kapcsoló”

A kutatócsoport egy kulcsfontosságú tényezőt azonosított a folyamat kialakulásában: a HIF1 nevű fehérjét. A molekula transzkripciós faktorként működik, vagyis a sejtekben egyes gének aktivitását szabályozza. Korábban már kimutatták, hogy sérült inakban magasabb a HIF1 fehérje szintje, ám nem volt világos, hogy ez csupán következmény, vagy pedig kiváltó ok. Az egereken végzett kísérletek és az emberi ínszövet vizsgálata azonban most egyértelmű választ adott: a HIF1 nemcsak jelen van a betegség során, hanem aktívan el is indítja azt.

Ridegebbé váló inak, fokozódó fájdalom

A kísérlet megmutatta, hogy azoknál az egereknél, amelyekben a HIF1 folyamatosan aktív volt, ínbetegség alakult ki még túlterhelés nélkül is. Ezzel szemben azok az állatok, amelyekben kikapcsolták ezt a fehérjét az ínszövetben, nem betegedtek meg még fokozott terhelés hatására sem.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a magas HIF1-szint hatására több keresztkötés alakul ki a kollagénrostok között. Ezek a rostok adják az inak szilárdságát és szerkezeti stabilitását.

„Ez ridegebbé teszi az inakat és rontja a mechanikai működésüket” – mondta Greta Moschini, a tanulmány vezető szerzője. A vizsgálatok emellett fokozott ér- és idegbenövést is kimutattak az érintett szövetben, ami magyarázatot adhat a gyakran jelentkező, makacs fájdalomra.