Kiderült a titok: emiatt hasogatnak az ízületeink a téli hideg alatt!

A hideg hónapokban sokan tapasztalják, hogy a hőmérséklet csökkenésével az ízületi fájdalom is egyre intenzívebbé válik. Bár vannak, akik úgy döntenek, hogy melegebb éghajlatra utaznak a tél elől, ez a költözés nem mindenki számára jelent kivitelezhető megoldást. Az orvostudomány azonban egyre pontosabb válaszokat ad arra, miért reagál a testünk így a téli időjárásra, és hogyan lehet igazán hatékony az ízületi fájdalom kezelése – írja a Popular Science.

Télen rengeteg embert érint az ízületi fájdalom, ami sokszor megkeseríti a mindennapokat

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Ezért van ízületi fájdalom a légköri nyomástól és a hidegfronttól

Amikor beköszönt a tél, a hideg idő ízületi fájdalom kialakulását idézheti elő a légköri nyomás változása miatt. Dr. Aravind Athiviraham, a Chicagói Egyetem Orvostudományi Karának ortopéd sebésze szerint a viharos vagy hideg időt megelőzően a légköri nyomás lecsökken. Ennek hatására a test szövetei – az izmok, az inak és az ízületi folyadékok – enyhén kitágulnak, akárcsak egy léggömb. Ez a tágulás nyomást gyakorolhat az idegekre, ami különösen a már meglévő sérülésekkel, ízületi gyulladással vagy krónikus panaszokkal rendelkezőknél fokozza a tüneteket.

A hidegfront ízületi fájdalommal jár, ami különösen akkor erősödik fel, amikor a légnyomás és a hőmérséklet változása nagyon hirtelen következik be.

Sűrűbb ízületi folyadék és feszes izmok

A hideg hatása az ízületekre abban is megmutatkozik, hogy a hőmérséklet jelentős csökkenésekor a test ízületi folyadéka sűrűbbé, viszkózusabbá válhat. Ez a ragacsos anyag felelős a porcok és az ízületek megfelelő kenéséért, de ha besűrűsödik, csökken a hatékonysága. Ráadásul az ízületi fájdalom hidegtől azért is fokozódhat, mert a testünk a melegen tartás érdekében összehúzza az izmokat és a kötőszöveteket. Ezek az összehúzódott, feszes izmok extra feszültséget és húzóerőt gyakorolnak az ízületekre, ami fokozott merevséghez és a fájó ízületek kialakulásához vezet.

A kevesebb mozgás és a nocebo-effektus

Télen az emberek hajlamosak kevesebbet mozogni. A kevesebb testmozgás azonban gyengébb izomerőt és csökkent rugalmasságot eredményez, ami egy láncreakciót elindítva fokozza a merevséget és a fájdalmat. Érdekes módon a pszichológiának is hatalmas szerepe van abban, hogyan éljük meg a panaszokat. Ha az orvosok például fizioterápiát javasolnak egy sérülés után, a hozzáállásunk nagyban befolyásolja a gyógyulás kimenetelét.

Ha eleve arra számítunk, hogy a rossz idő miatt fájni fognak a végtagjaink, az úgynevezett nocebo-effektus (a placebo ellentéte) révén az idegrendszerünk felerősítheti a fájdalomérzetet, mintegy önbeteljesítő jóslatot hozva létre.

Megoldások és prevenció

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a legjobb ízületi fájdalomra a hideg, téli hónapokban. Bár az időjárást nem tudjuk megváltoztatni, a szakemberek szerint az egyik legfontosabb fegyver az ízületi fájdalom ellen maga a mozgás.