Váratlan dolog történik a jegesmedvékkel — a kutatók is tátott szájjal figyelik az eseményeket

Norvégia sarkvidéki térségében, a Barents-tenger környékén élő jegesmedvék egészségesebbek és testesebbek, annak ellenére, hogy élőhelyükön a tengeri jégtáblák eltűnése gyorsabb, mint az Északi-sarkvidék bármely más részén.

A jegesmedvék természetes élőhelye eltűnőben van

Fotó: HANDOUT / POLAR BEARS INTERNATIONAL

Olvadó jégtáblák - a jegesmedvék fókavadászata egyre nehezebb

A Barents-tenger Norvégia és Oroszország északi partjai mentén fekszik, az elmúlt évtizedekben itt tapasztalták az egyik leggyorsabb felmelegedést az egész sarkvidéken. Egyes területeken évtizedenként akár 2 Celsius-fokkal is nőtt az átlaghőmérséklet, jegyezték fel norvég, brit és kanadai kutatók.

A Barents-tenger a Jeges-tenger egy selfterülete, itt található a Spitzbergák szigetcsoport

Ennek következtében a régióban több mint kétszer olyan gyorsan olvadnak a jégtáblák, mint bárhol máshol, ahol jegesmedvék élnek. Logikusnak tűnne az a feltételezés, hogy a medvék testállapota romlik, mivel a jég eltűnésével egyre nehezebbé válik számukra a fókák elejtése.

Három évtizednyi adat hozott váratlan eredményt

A Scientific Reports című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői 27 év adatait elemezték. Az 1992 és 2019 közötti időszakban 1188 testméretre vonatkozó adatot gyűjtöttek össze a Spitzbergák felnőtt jegesmedvéi körében.

A vizsgálat során azt is figyelembe vették, hány olyan nap volt évente, amikor a medvék jég nélkül maradtak. Ez a szám az évtizedek során mintegy 100 nappal nőtt. Ennek ellenére a kutatók azt találták, hogy az 1995 és 2000 közötti kezdeti romlás után a jegesmedvék az ezt követő húsz évben egyre jobb fizikai állapotba kerültek.

Azaz a tengeri jég mennyisége csökkent ugyan, a medvék zsírtartalékai növekedtek.

Alkalmazkodás a változó környezethez

A tanulmány vezető szerzője, Jon Aars, a Norwegian Polar Institute vezető kutatója szerint

a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a Spitzbergák jegesmedvéi képesek alkalmazkodni a megváltozott életkörülményekhez.

A medvék a fogyó jégtáblák miatt alternatív táplálékforrásokat keresnek. A szárazföldön rénszarvasokra és madártojásokra találnak, emellett rozmártetemekhez és a kikötők közelében élő fókákhoz is hozzáférnek. Megfigyelések szerint a nyári hónapokban egyre több jegesmedve tölt egyre hosszabb időt a szárazföldön, különösen madárkolóniák közelében, ahol könnyebben jutnak táplálékhoz.