Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált drogos buliján

Ezt tudnia kell!

Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

kenguru

Van erszénye a hím kengurunak?

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha meg kellene neveznünk egy erszényes állatot, legtöbbünk rávágná: a kenguru, és látnánk is magunk előtt, amint egy kis „zsebibaba” kikukucskál az erszényből. S bár minden kenguru így kezdi életét, vajon mindegyiknek van erszénye felnőtt korában? Mekkorát tudnak ugrani, és miért nem élnek erszényes állatok Európában? Adjuk a válaszokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kenguruerszényes állatausztrália

A kenguruk közös jellemzője a rövid mellső és a meghosszabbodott hátsó végtag, valamint az előre nyíló erszény. Az erős hátsó lábak segítségével ugrálva haladnak. Bár a nyelvújítók éppen ezért át is nevezték őket „ugrány”-nyá, végül a magyar nyelvben is a világszerte használatos kenguru vándorszó terjedt el. Az azonban már tévhit, hogy a kenguru szó a bennszülöttek „nem értem a nyelvüket” kifejezéséből származna, valójában az egyik kengurufajra használták az őslakók.

A Bennett-kenguru a leggyakoribb kenguru, angolul nem is így hívják
A Bennett-kenguru a leggyakoribb kenguru, angolul nem is így hívják
Fotó: BETUL ABALI / ANADOLU

A kenguruk életmódja

A kengurufélék Ausztrália, Új-Zéland és a Tasman-szigetvilág száraz pusztáinak legelő állatai. Életmódjukat tekintve a többi kontinens száraz szavannáin és füves pusztáin élő patás növényevőknek felelnek meg, mint például az antilop, a bivaly és mások. Élnek azonban olyan kengurufélék is, amelyek az erdei életfeltételekhez alkalmazkodtak, mint például a trópusi erdőségekben honos fakúszó kenguruk

Mekkorát tudnak ugrani a kenguruk?

Méretük alapján az ausztráliai angol nyelvben csak a nagyobb testű kenguruféléket hívják így, a kisebbek elnevezése „wallaby”, mint például a Bennett-kengurué, amely az összes kenguruféle közül a legelterjedtebb faj. 
A nagyobb testű kengurufajták igen gyorsan haladnak ugrásaikkal:

  • rövidtávon 60–80 kilométeres óránkénti sebességet is elérnek,
  • egy-egy ugrásuk általában 1,5–2 méteres, de szükség esetén 8–10 métert is tudnak ugrani. 
  • A kenguruk távolugrásának állítólagos „világrekordja” 13,5 m, magasságban pedig 3,3 m. 

Mit jelent biológiailag, hogy erszényes állatok?

A kengurufélék az erszényes emlősök közé tartoznak. A nőstényeknek nincs méhlepényük, az utódok igen fejletlenül – még embrionális állapotban – jönnek világra. Fejlődésük ezután az anya testén kívül, általában az emlőket körülvevő bőrredőben, az erszényben folytatódik. 

Tehát az erszény lényegében a nőstények egyik nemi szerve, ezért a hím kenguruk nem is rendelkeznek vele.

Az erszényesek rendjének legnépesebb családja a kenguruké, nagyjából 50 különböző fajjal. Egyéb erszényes állatok közé tartoznak a koalafélék, ám akadnak erszényes ragadozók is (nyest -  és hangyászfélék) vagy Dél-Amerikában az oposszumfélék. 

Miért nem élnek erszényesek Afrikában és Eurázsiában?

Az erszényes állatok jelenléte kontinensenként teljesen elkülönül: mint ahogy a kengurufélék is csak Ausztráliában és Tasmániában élnek, ugyanígy az oposszumfélék Amerikában, ráadásul Eurázsiában és Afrikában egyáltalán nem is fordulnak elő ilyen állatok  a természetben.

Erszényes állatok elterjedése a Földön
Erszényes állatok elterjedése a Földön 
Készítette: Michal Klajban

Ennek oka a kontinensvándorlás. Az egykor összefüggő őskontinensen – a Pangeán – a méhlepény nélküli viszonylag fejletlen emlős állatok szélesen elterjedtek. A kréta időszakban megkezdődött kontinensvándorlás után a szétdarabolt kontinenseken az evolúció más-más irányba tartott. A méhlepényes fejlettebb fajok megjelenésével Afrikában és Eurázsiában kihaltak az erszényesek, mert sokkal kevésbé tudtak gondoskodni utódjaikról a földtörténet viszontagságai során, mint a fejlettebb méhlepényesek. 

A méhlepényesek elterjedésekor Dél-Amerika és Ausztrália már leszakadt erről a kőzetlemezről, így ezeken a kontinenseken az elszigetelődés miatt az erszényes fajok maradhattak az egyeduralkodók. 

Másfél millió évvel ezelőtt a Panama-földnyelv kiemelkedésével létrejött egy szárazföldi átjáró észak és dél között az amerikai kontinensen, ezért a méhlepényesek gyorsan el is terjedtek Dél-Amerikában. Ez az idő azonban túl rövid volt evolúciós léptékben mérve a korábbi egyeduralmukhoz képest - amit a dinoszauruszok kihalása tett lehetővé -, hogy teljesen eltűnjenek onnan is. Sőt, egyes fajok Észak-Amerikába is átvándoroltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!