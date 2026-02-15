Van erszénye a hím kengurunak?

A kenguruk közös jellemzője a rövid mellső és a meghosszabbodott hátsó végtag, valamint az előre nyíló erszény. Az erős hátsó lábak segítségével ugrálva haladnak. Bár a nyelvújítók éppen ezért át is nevezték őket „ugrány”-nyá, végül a magyar nyelvben is a világszerte használatos kenguru vándorszó terjedt el. Az azonban már tévhit, hogy a kenguru szó a bennszülöttek „nem értem a nyelvüket” kifejezéséből származna, valójában az egyik kengurufajra használták az őslakók.
A kenguruk életmódja
A kengurufélék Ausztrália, Új-Zéland és a Tasman-szigetvilág száraz pusztáinak legelő állatai. Életmódjukat tekintve a többi kontinens száraz szavannáin és füves pusztáin élő patás növényevőknek felelnek meg, mint például az antilop, a bivaly és mások. Élnek azonban olyan kengurufélék is, amelyek az erdei életfeltételekhez alkalmazkodtak, mint például a trópusi erdőségekben honos fakúszó kenguruk.
Mekkorát tudnak ugrani a kenguruk?
Méretük alapján az ausztráliai angol nyelvben csak a nagyobb testű kenguruféléket hívják így, a kisebbek elnevezése „wallaby”, mint például a Bennett-kengurué, amely az összes kenguruféle közül a legelterjedtebb faj.
A nagyobb testű kengurufajták igen gyorsan haladnak ugrásaikkal:
- rövidtávon 60–80 kilométeres óránkénti sebességet is elérnek,
- egy-egy ugrásuk általában 1,5–2 méteres, de szükség esetén 8–10 métert is tudnak ugrani.
- A kenguruk távolugrásának állítólagos „világrekordja” 13,5 m, magasságban pedig 3,3 m.
Mit jelent biológiailag, hogy erszényes állatok?
A kengurufélék az erszényes emlősök közé tartoznak. A nőstényeknek nincs méhlepényük, az utódok igen fejletlenül – még embrionális állapotban – jönnek világra. Fejlődésük ezután az anya testén kívül, általában az emlőket körülvevő bőrredőben, az erszényben folytatódik.
Tehát az erszény lényegében a nőstények egyik nemi szerve, ezért a hím kenguruk nem is rendelkeznek vele.
Az erszényesek rendjének legnépesebb családja a kenguruké, nagyjából 50 különböző fajjal. Egyéb erszényes állatok közé tartoznak a koalafélék, ám akadnak erszényes ragadozók is (nyest - és hangyászfélék) vagy Dél-Amerikában az oposszumfélék.
Miért nem élnek erszényesek Afrikában és Eurázsiában?
Az erszényes állatok jelenléte kontinensenként teljesen elkülönül: mint ahogy a kengurufélék is csak Ausztráliában és Tasmániában élnek, ugyanígy az oposszumfélék Amerikában, ráadásul Eurázsiában és Afrikában egyáltalán nem is fordulnak elő ilyen állatok a természetben.
Ennek oka a kontinensvándorlás. Az egykor összefüggő őskontinensen – a Pangeán – a méhlepény nélküli viszonylag fejletlen emlős állatok szélesen elterjedtek. A kréta időszakban megkezdődött kontinensvándorlás után a szétdarabolt kontinenseken az evolúció más-más irányba tartott. A méhlepényes fejlettebb fajok megjelenésével Afrikában és Eurázsiában kihaltak az erszényesek, mert sokkal kevésbé tudtak gondoskodni utódjaikról a földtörténet viszontagságai során, mint a fejlettebb méhlepényesek.
A méhlepényesek elterjedésekor Dél-Amerika és Ausztrália már leszakadt erről a kőzetlemezről, így ezeken a kontinenseken az elszigetelődés miatt az erszényes fajok maradhattak az egyeduralkodók.
Másfél millió évvel ezelőtt a Panama-földnyelv kiemelkedésével létrejött egy szárazföldi átjáró észak és dél között az amerikai kontinensen, ezért a méhlepényesek gyorsan el is terjedtek Dél-Amerikában. Ez az idő azonban túl rövid volt evolúciós léptékben mérve a korábbi egyeduralmukhoz képest - amit a dinoszauruszok kihalása tett lehetővé -, hogy teljesen eltűnjenek onnan is. Sőt, egyes fajok Észak-Amerikába is átvándoroltak.