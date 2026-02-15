Van erszénye a hím kengurunak?

A kenguruk közös jellemzője a rövid mellső és a meghosszabbodott hátsó végtag, valamint az előre nyíló erszény. Az erős hátsó lábak segítségével ugrálva haladnak. Bár a nyelvújítók éppen ezért át is nevezték őket „ugrány”-nyá, végül a magyar nyelvben is a világszerte használatos kenguru vándorszó terjedt el. Az azonban már tévhit, hogy a kenguru szó a bennszülöttek „nem értem a nyelvüket” kifejezéséből származna, valójában az egyik kengurufajra használták az őslakók.

A kenguruk életmódja

A kengurufélék Ausztrália, Új-Zéland és a Tasman-szigetvilág száraz pusztáinak legelő állatai. Életmódjukat tekintve a többi kontinens száraz szavannáin és füves pusztáin élő patás növényevőknek felelnek meg, mint például az antilop, a bivaly és mások. Élnek azonban olyan kengurufélék is, amelyek az erdei életfeltételekhez alkalmazkodtak, mint például a trópusi erdőségekben honos fakúszó kenguruk.

Mekkorát tudnak ugrani a kenguruk?

Méretük alapján az ausztráliai angol nyelvben csak a nagyobb testű kenguruféléket hívják így, a kisebbek elnevezése „wallaby”, mint például a Bennett-kengurué, amely az összes kenguruféle közül a legelterjedtebb faj.

A nagyobb testű kengurufajták igen gyorsan haladnak ugrásaikkal:

rövidtávon 60–80 kilométeres óránkénti sebességet is elérnek,

egy-egy ugrásuk általában 1,5–2 méteres, de szükség esetén 8–10 métert is tudnak ugrani.

A kenguruk távolugrásának állítólagos „világrekordja” 13,5 m, magasságban pedig 3,3 m.

Mit jelent biológiailag, hogy erszényes állatok?

A kengurufélék az erszényes emlősök közé tartoznak. A nőstényeknek nincs méhlepényük, az utódok igen fejletlenül – még embrionális állapotban – jönnek világra. Fejlődésük ezután az anya testén kívül, általában az emlőket körülvevő bőrredőben, az erszényben folytatódik.

Tehát az erszény lényegében a nőstények egyik nemi szerve, ezért a hím kenguruk nem is rendelkeznek vele.

Az erszényesek rendjének legnépesebb családja a kenguruké, nagyjából 50 különböző fajjal. Egyéb erszényes állatok közé tartoznak a koalafélék, ám akadnak erszényes ragadozók is (nyest - és hangyászfélék) vagy Dél-Amerikában az oposszumfélék.