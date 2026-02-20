Teljesen megőrült egy kutató: több száz mérges kígyóval maratta meg magát

Mindez nem egyszerű kalandvágy vagy szenzációhajhászás. Tim célja egyértelmű és nemes: bebizonyítani, hogy az emberi immunrendszer képes olyan antitestek előállítására, amelyek megmenthetik az évente kígyómarás következtében meghaló több tízezer ember életét. Emellett ez az önkísérlet potenciálisan forradalmasíthatja az ellenméreg előállításának jelenlegi módszereit.

Kígyómérget fejnek le kobráktól

Fotó: MATT HUNT / ANADOLU AGENCY

Hiperimmunitás kígyómarás ellen

Az elmúlt években Tim Friede szervezete rendkívüli átalakuláson ment keresztül. Következetesen, aprólékosan tervezett dózisokban tette ki magát különböző mérges kígyó mérgének. Ennek eredményeként teste hiperimmunitást fejlesztett ki – vagyis az immunrendszere megtanulta felismerni és semlegesíteni a kígyóméreg összetevőit.

Ráadásul ez a folyamat nem csupán elméleti jellegű. Tim vére ma már olyan mennyiségű és minőségű antitestet tartalmaz, amelyek képesek lennének más emberek életének megmentésére. Tulajdonképpen ő maga vált élő „gyárává" azoknak az ellenanyagoknak, amelyeket hagyományosan állatokból nyernek ki. Következésképpen az ő esete új perspektívát nyithat az orvostudomány számára.

Az ellenméreg gyártásának forradalma

Jelenleg az ellenméreg előállítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat. Általában lovakat vagy kecskéket immunizálnak kígyóméreggel, majd az állatok vérszérumából nyerik ki az antitesteket. Azonban ez a módszer számos hátrányokkal jár: időigényes, drága, és nem mindig biztosít megfelelő minőségű vagy elegendő mennyiségű ellenméreget.

Ezzel szemben Tim Friede kísérlete azt sugallja, hogy emberi eredetű antitestek hatékonyabbak és biztonságosabbak lehetnek. Mindamellett az emberi immunrendszer specifikusabb válaszokat tud adni, ami pontosabb és kevesebb mellékhatással járó kezelést eredményezhet. Természetesen még hosszú út áll előttünk, mielőtt ez a módszer orvosi gyakorlattá válhatna, de Tim példája kétségtelenül inspiráló és úttörő.

Tim Friede története nemcsak a tudományos elkötelezettségről szól, hanem az emberi akarat erejéről is. Míg sokan kételkednek módszereiben, addig ő kitartóan folytatja útját. Valójában olyan kérdéseket vet fel, amelyek megváltoztathatják a méregkutatás jövőjét és számtalan életet menthetnek meg világszerte.