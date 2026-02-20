Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

mérges kígyó

Teljesen megőrült egy kutató: több száz mérges kígyóval maratta meg magát

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tim Friede neve talán nem cseng ismerősen a legtöbb ember számára, mégis ez az amerikai férfi valami rendkívülit tett az emberiség jövőjéért. Ráadásul olyan módszerrel, amely elsőre teljesen őrültségnek tűnik. Tim Friede ugyanis több száz alkalommal hagyta, hogy mérges kígyó harapja meg – szándékosan, kontrollált körülmények között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mérges kígyóimmunrendszerellenméreg

Mindez nem egyszerű kalandvágy vagy szenzációhajhászás. Tim célja egyértelmű és nemes: bebizonyítani, hogy az emberi immunrendszer képes olyan antitestek előállítására, amelyek megmenthetik az évente kígyómarás következtében meghaló több tízezer ember életét. Emellett ez az önkísérlet potenciálisan forradalmasíthatja az ellenméreg előállításának jelenlegi módszereit. 

kígyó BANGKOK, THAILAND - JULY 11: A snake handler holds a cobra during a venom extraction at Queen Saovbha Memorial Institute in Bangkok, Thailand on July 11, 2023. Queen Saovbha Memorial Institute, a research center associated with the Thai Red Cross Society, was established in 1923 as the "Bangkok Snake Farm." The research establishment has raised venomous snakes for venom extraction and production of antivenom medicine supplied primarily to farmers, hospitals, and people living in Thailand and surrounding countries in the region, where venomous snakes are endemic. The institute also serves as a museum to inform the general public about snakes in Thailand. Matt Hunt / Anadolu Agency (Photo by Matt Hunt / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Kígyómérget fejnek le kobráktól
Fotó: MATT HUNT / ANADOLU AGENCY

Hiperimmunitás kígyómarás ellen

Az elmúlt években Tim Friede szervezete rendkívüli átalakuláson ment keresztül. Következetesen, aprólékosan tervezett dózisokban tette ki magát különböző mérges kígyó mérgének. Ennek eredményeként teste hiperimmunitást fejlesztett ki – vagyis az immunrendszere megtanulta felismerni és semlegesíteni a kígyóméreg összetevőit. 

Ráadásul ez a folyamat nem csupán elméleti jellegű. Tim vére ma már olyan mennyiségű és minőségű antitestet tartalmaz, amelyek képesek lennének más emberek életének megmentésére. Tulajdonképpen ő maga vált élő „gyárává" azoknak az ellenanyagoknak, amelyeket hagyományosan állatokból nyernek ki. Következésképpen az ő esete új perspektívát nyithat az orvostudomány számára.

Az ellenméreg gyártásának forradalma

Jelenleg az ellenméreg előállítása rendkívül bonyolult és költséges folyamat. Általában lovakat vagy kecskéket immunizálnak kígyóméreggel, majd az állatok vérszérumából nyerik ki az antitesteket. Azonban ez a módszer számos hátrányokkal jár: időigényes, drága, és nem mindig biztosít megfelelő minőségű vagy elegendő mennyiségű ellenméreget.

Ezzel szemben Tim Friede kísérlete azt sugallja, hogy emberi eredetű antitestek hatékonyabbak és biztonságosabbak lehetnek. Mindamellett az emberi immunrendszer specifikusabb válaszokat tud adni, ami pontosabb és kevesebb mellékhatással járó kezelést eredményezhet. Természetesen még hosszú út áll előttünk, mielőtt ez a módszer orvosi gyakorlattá válhatna, de Tim példája kétségtelenül inspiráló és úttörő.

Tim Friede története nemcsak a tudományos elkötelezettségről szól, hanem az emberi akarat erejéről is. Míg sokan kételkednek módszereiben, addig ő kitartóan folytatja útját. Valójában olyan kérdéseket vet fel, amelyek megváltoztathatják a méregkutatás jövőjét és számtalan életet menthetnek meg világszerte. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!