Mit tudnak a kígyók, hogy akár egy évig is elélnek táplálék nélkül?

Az Open Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók 112 hüllőfaj – köztük kígyók, teknősök és krokodilok – genetikai állományát elemezték. A korszerű szekvencia-összehasonlító és génvesztést kimutató módszerek egy különös genetikai különbségre hívták fel a figyelmet.

A kígyók lesben állva szerzik meg táplálékukat, ehhez alkalmazkodott genetikájuk

A kígyók „elvesztették” az éhséget jelző gént

Az összes vizsgált kígyófajnál – pitonoknál, boáknál és viperáknál egyaránt – hiányzott vagy súlyosan károsodott a ghrelin nevű gén. Más állatokban – így az emlősökben is – ez a gén felel az éhségérzet kialakulásáért, ezért hívják a tudósok az „éhes hormon gén”-nek. A ghrelin hormon jelzi a szervezetnek, mikor van itt az ideje az evésnek. Az is kiderült, hogy az az MBOAT4 nevű enzim is eltűnt a vizsgált kígyófajoknál, amely a gén aktiválásához szükséges.

Azonban nem csak a kígyóknál hiányzik ez a „riasztórendszer”, hanem egyéb hüllőfajoknál is. Hasonló génvesztést figyeltek meg kaméleonoknál és egyes gyíkfajoknál is.

Alkalmazkodás a lesben álló életmódhoz

A kutatók szerint nem véletlen mutációról van szó. Mivel a génvesztés több, egymástól független hüllőcsoportban is megjelent, nagy valószínűséggel evolúciós alkalmazkodásról beszélhetünk. A kígyók és a kaméleonok tipikusan úgynevezett „lesben álló” ragadozók. Nem aktívan vadásznak, hanem akár hetekig vagy hónapokig mozdulatlanul várják a zsákmányt.

A kaméleon is egyhelyben várja táplálékát

Ebben az életmódban egy folyamatosan éhséget jelző hormon inkább hátrányt jelentene. A kutatók szerint a ghrelin gén elvesztése lehetővé teszi, hogy ezek az állatok rendkívül alacsony szinten tartsák energiafelhasználásukat, miközben a zsákmányra várnak. Az emlősökben a ghrelin böjt idején a zsírraktárak gyors felhasználására ösztönöz. A kígyók egészen másképp reagálnak:

extrém energiatakarékos állapotba kerülnek, és nem élik fel tartalékaikat.

Tanulságok az emberi egészség számára

A tanulmány szerzői szerint a felfedezés nemcsak a hüllők evolúciójának megértését segíti, hanem orvosi szempontból is fontos lehet. Az, ahogyan ezek az állatok hosszú ideig képesek kezelni az éhezést és az energiaegyensúly drasztikus változásait, új támpontokat adhat az elhízás és más anyagcsere-betegségek kutatásához.