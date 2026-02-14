Óriásit tévedtünk a Föld múltjáról

A vizsgálatot a Southamptoni Egyetem kutatói végezték, eredményeiket az Earth and Planetary Science Letters című tudományos folyóiratban publikálták. A tanulmány a kriogén időszakra (720–635 millió évvel ezelőtt) fókuszál, amikor feltételezések szerint a Föld felszínét szinte teljes egészében jég borította. A korábbi elképzelések szerint ebben az időszakban az óceán és a légkör között lejátszódó időjárási folyamatok gyakorlatilag megszűntek, így az éghajlati rendszer „leállt”, és évmilliókon át egy stabil, rendkívül hideg klíma uralkodott.
Skót kőzet őrzi 57 millió évnyi klíma adatait
Az új eredmények alapját a Skócia nyugati partjainál fekvő Garvellach-szigeteken található, kivételesen jó állapotban megőrződött, úgynevezett varvás üledékes kőzetek adják. Ezek a rétegek a sturtiai eljegesedés idején rakódtak le, amely a „hógolyó-Föld" egyik legintenzívebb eljegesedési szakasza volt, és mintegy 57 millió évig tartott. A kutatók 2600 egyedi réteget elemeztek a Port Askaig Formációban. Mivel minden egyes réteg egy év üledékképződését jelenti, a kőzetek gyakorlatilag évről évre rögzítették az akkori éghajlati viszonyokat. Thomas Gernon, az egyetem professzora és a kutatás társszerzője így fogalmazott:
Ezek a kőzetek megőrizték az éghajlati jellemzők mindazon ritmikusságait, amelyeket ma is ismerünk – az évszakok váltakozását, a naptevékenység ciklusait és az évek közötti ingadozásokat – mindezt egy „hógolyó-Föld" idején. Ez döbbenetes. Azt mutatja, hogy az éghajlati rendszernek veleszületett hajlama van a változékonyságra - még szélsőséges körülmények között is.
A mikroszkópos vizsgálatok alapján a rétegek szezonális fagyási és olvadási ciklusok során jöttek létre vastag jégtakaró alatt, mély, nyugodt vizekben. A rétegvastagság statisztikai elemzése során a kutatók többéves, évtizedes, sőt évszázados ismétlődő mintázatokat azonosítottak. Egyes ciklusok kifejezetten hasonlítanak a mai éghajlati jelenségekre, például az El Niño-típusú ingadozásokra vagy a napciklusokra.
Nem végig volt aktív a rendszer
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a teljes kriogén időszak dinamikus lett volna. Az eredmények inkább arra utalnak, hogy a rendkívül hideg, stabil alapállapotot időnként rövidebb – néhány ezer évig tartó – zavarok szakíthatták meg. Számítógépes klímamodellek segítségével azt is megvizsgálták, milyen feltételek mellett maradhatott fenn ez a változékonyság.
Az eredmények szerint ha az óceán felszínének mintegy 15 százaléka jégmentes maradt – például a trópusokon –, akkor a légkör és az óceán közötti kölcsönhatások újraindulhattak, és lehetővé tették az éghajlati ciklusok működését.
Ez összhangban áll azzal az elképzeléssel, hogy a „hógolyó-Föld" nem mindig volt teljesen befagyva, hanem időnként úgynevezett „jégkásagolyó” vagy „slushball” állapot alakulhatott ki, amikor kisebb nyílt vízfelületek is megjelenhettek.
Miért fontos mindez ma?
A „hógolyó-Föld" időszaka nem csupán földtörténeti kuriózum.
- A kutatás rámutat arra, mennyire ellenálló, ugyanakkor érzékeny a Föld éghajlati rendszere. Még a bolygó történetének egyik legszélsőségesebb állapotában sem vált teljesen „néma” rendszerré. Az eredmények segíthetnek jobban megérteni, miként reagálhat egy bolygó – köztük a Föld – a nagy léptékű éghajlati zavarokra. A múlt extrém példái így a jelen és a jövő klímájának értelmezéséhez is kulcsot adhatnak.