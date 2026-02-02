Végzetes korty: lufiként pukkasztotta ki a gyomrot a koktél

A molekuláris gasztronómia és a látványos koktélkészítés világában a folyékony nitrogén népszerű elem. A -196 Celsius-fokos anyag azonnal megfagyasztja, amivel érintkezik, és drámai fehér gőzt hoz létre. Azonban, ahogy egy mexikói férfi esete is bizonyítja, ez az anyag nem játék. A 34 éves férfi egy bárban fogyasztott el egy olyan italt, amelyet a látvány kedvéért ezzel a rendkívül hideg anyaggal kezeltek. Nem sokkal a fogyasztás után éles, elviselhetetlen fájdalmat érzett a hasában, amely azonnali orvosi beavatkozást igényelt.

A füstölgő koktél nagyon látványos, de veszélyes is lehet

Fotó: mybartender.com

Életveszélyes koktél

A probléma gyökere a fizikában keresendő. A folyékony nitrogén szobahőmérsékleten rendkívül gyorsan gáz halmazállapotúvá válik. Ez a fázisátalakulás hatalmas térfogat-növekedéssel jár: egyetlen egységnyi folyadék közel 700-szorosára tágul, amikor gázzá alakul. Ha valaki túl gyorsan issza meg a még folyékony nitrogént tartalmazó italt, ez a robbanásszerű tágulás a testén belül, konkrétan a gyomrában történik meg. A férfi esetében ez a folyamat vezetett a katasztrófához, mivel a szervezet nem tudta elvezetni a hirtelen keletkező hatalmas mennyiségű gázt.

Amikor a férfi a sürgősségi osztályra érkezett, az orvosok azonnal észlelték, hogy a hasa természetellenesen, feszesen felpuffadt. A CT-vizsgálat megdöbbentő képet mutatott: a hasüreg tele volt szabad levegővel és folyadékkal, ami egyértelmű jele volt annak, hogy egy belső szerv kilyukadt. A sebészek azonnal a műtőbe vitték a pácienst, ahol feltárult a szörnyű valóság. A gázok tágulása akkora nyomást gyakorolt a szerv falára, hogy az egyszerűen nem bírta a terhelést.

Belső robbanás

A gyomor szó szerint felrobbant a nyomástól. A sebészek egy hatalmas szakadást találtak a gyomor falán, amelyet a hirtelen felszabaduló nitrogéngáz okozott. Ez nem csupán egy apró lyuk volt, hanem egy teljes szerkezeti összeomlás, amely hasonlított ahhoz, amikor egy lufit túlfújnak, és az hangos durranással megsemmisül.

A robbanás ereje akkora volt, hogy a gyomortartalom a hasüregbe ömlött, súlyos fertőzésveszélyt okozva. Az orvosoknak el kellett távolítaniuk a gyomor sérült részét, és a nyelőcsövet közvetlenül a vékonybéllel kötötték össze, hogy megmentsék a beteg életét.