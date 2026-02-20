Valami olyat találtak a babák köldökzsinórjában, amitől joggal aggódhatnak a szülők

Shelley H. Liu doktor és kutatócsoportja százhúsz, 2003 és 2006 között gyűjtött minta elemzésével igazolta, hogy a hagyományos tesztek nem mutatják meg a valós kémiai terhelést. A köldökzsinórvér új, átfogó vizsgálatával számos olyan per- és polifluorozott alkilvegyületet mutattak ki, amelyeket a rutinmérések eddig figyelmen kívül hagytak. Eredményeik rávilágítottak, hogy a magzatok a vártnál többféle vegyületcsoportnak – köztük perfluorozott és polifluorozott vegyszereknek, valamint fluorotelomereknek – vannak kitéve - olvasható az Environmental Science & Technology című szakfolyóiratban megjelent cikkben.

A köldökzsinórvér legújabb, rendkívül alapos laboratóriumi elemzése során a szakemberek összesen negyvenkét különböző per- és polifluorozott alkilvegyület jelenlétét mutatták ki.

Fotó: JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA MAG

Mik azok az örök vegyi anyagok, amiket a köldökzsinórvérben kimutattak?

A per- és polifluorozott alkilvegyületek olyan ember által alkotott, szintetikus vegyi anyagok, amelyeket a mindennapokban rengeteg helyen használnak a gyártók. Több ezer ilyen vegyület létezik, és széles körben alkalmazzák őket a mai napig. Megtalálhatóak például a tapadásmentes serpenyők bevonatában, a foltoknak ellenálló ruházatokban, az élelmiszerek csomagolásában, valamint a speciális tűzoltó habokban is.

Gyakran hívják őket „örök vegyi anyagoknak”, mert szerkezetük miatt nagyon lassan bomlanak le, ezáltal idővel felhalmozódnak a környezetben és az emberi testben.

Mindezt súlyosbítja, hogy a gyártók évtizedekig szándékosan titkolták ezen per- és polifluorozott alkilvegyületek egészségkárosító hatásait.

Új eszköz a teljes terhelés mérésére

A kutatócsoport egy új mérési módszert dolgozott ki a köldökzsinórvér vizsgálatára. Ezt per- és polifluorozott alkilvegyület-omikai terhelési pontszámnak nevezték el. A módszer segítségével egyetlen adott időpontban kaphatunk pillanatképet a csecsemőt ért teljes vegyi expozícióról.

Ez a szélesebb körű mérés egy érdekes eredményt hozott. A kutatók összehasonlították az először szülő és a többedszer szülő anyák gyermekeit. Nem találtak különbséget a per- és polifluorozott alkilvegyület-kitettség mértékében a két csoport között. A korábbi, kevésbé átfogó vizsgálatok még eltérést mutattak a csecsemők terhelésében.

Liu doktor szerint a mérési módszer minősége rendkívül fontos. Az új, átfogóbb vizsgálatok teljesen megváltoztathatják a korábbi feltételezéseinket

Miért fontos ez a felfedezés?

A terhesség időszaka egy rendkívül érzékeny szakasz az emberi fejlődésben. Korábbi vizsgálatok már egyértelmű összefüggést találtak ezen vegyi anyagok jelenléte és a kisebb születési súly, a koraszülés, a védőoltásokra adott immunválasz megváltozása, valamint különböző anyagcsere-problémák és fejlődési rendellenességek között.

A köldökzsinórvér mostani elemzése bizonyítja, hogy a születés előtti kitettség sokkal elterjedtebb és összetettebb probléma, mint ahogy azt a szakemberek korábban gondolták.

(Nem ez az első eset, hogy a modern technológia rejtett veszélyeket mutat ki a vérkeringésben: néhány éve például először mutattak ki egészséges felnőttek vérében műanyag mikroszemcséket.)