Valami olyat találtak a babák köldökzsinórjában, amitől joggal aggódhatnak a szülők

Shelley H. Liu doktor és kutatócsoportja százhúsz, 2003 és 2006 között gyűjtött minta elemzésével igazolta, hogy a hagyományos tesztek nem mutatják meg a valós kémiai terhelést. A köldökzsinórvér új, átfogó vizsgálatával számos olyan per- és polifluorozott alkilvegyületet mutattak ki, amelyeket a rutinmérések eddig figyelmen kívül hagytak. Eredményeik rávilágítottak, hogy a magzatok a vártnál többféle vegyületcsoportnak – köztük perfluorozott és polifluorozott vegyszereknek, valamint fluorotelomereknek – vannak kitéve - olvasható az Environmental Science & Technology című szakfolyóiratban megjelent cikkben.
Mik azok az örök vegyi anyagok, amiket a köldökzsinórvérben kimutattak?
A per- és polifluorozott alkilvegyületek olyan ember által alkotott, szintetikus vegyi anyagok, amelyeket a mindennapokban rengeteg helyen használnak a gyártók. Több ezer ilyen vegyület létezik, és széles körben alkalmazzák őket a mai napig. Megtalálhatóak például a tapadásmentes serpenyők bevonatában, a foltoknak ellenálló ruházatokban, az élelmiszerek csomagolásában, valamint a speciális tűzoltó habokban is.
Gyakran hívják őket „örök vegyi anyagoknak”, mert szerkezetük miatt nagyon lassan bomlanak le, ezáltal idővel felhalmozódnak a környezetben és az emberi testben.
Mindezt súlyosbítja, hogy a gyártók évtizedekig szándékosan titkolták ezen per- és polifluorozott alkilvegyületek egészségkárosító hatásait.
Új eszköz a teljes terhelés mérésére
A kutatócsoport egy új mérési módszert dolgozott ki a köldökzsinórvér vizsgálatára. Ezt per- és polifluorozott alkilvegyület-omikai terhelési pontszámnak nevezték el. A módszer segítségével egyetlen adott időpontban kaphatunk pillanatképet a csecsemőt ért teljes vegyi expozícióról.
Ez a szélesebb körű mérés egy érdekes eredményt hozott. A kutatók összehasonlították az először szülő és a többedszer szülő anyák gyermekeit. Nem találtak különbséget a per- és polifluorozott alkilvegyület-kitettség mértékében a két csoport között. A korábbi, kevésbé átfogó vizsgálatok még eltérést mutattak a csecsemők terhelésében.
- Liu doktor szerint a mérési módszer minősége rendkívül fontos. Az új, átfogóbb vizsgálatok teljesen megváltoztathatják a korábbi feltételezéseinket
Miért fontos ez a felfedezés?
A terhesség időszaka egy rendkívül érzékeny szakasz az emberi fejlődésben. Korábbi vizsgálatok már egyértelmű összefüggést találtak ezen vegyi anyagok jelenléte és a kisebb születési súly, a koraszülés, a védőoltásokra adott immunválasz megváltozása, valamint különböző anyagcsere-problémák és fejlődési rendellenességek között.
A köldökzsinórvér mostani elemzése bizonyítja, hogy a születés előtti kitettség sokkal elterjedtebb és összetettebb probléma, mint ahogy azt a szakemberek korábban gondolták.
(Nem ez az első eset, hogy a modern technológia rejtett veszélyeket mutat ki a vérkeringésben: néhány éve például először mutattak ki egészséges felnőttek vérében műanyag mikroszemcséket.)
A teljes kép megértése elengedhetetlen a gyermekek egészségének védelme érdekében. Ennek megfelelően az Amerikai Szülész-Nőgyógyász Kollégium állásfoglalása szerint a környezeti méreganyagoknak való kitettség csökkentése egy kritikus beavatkozási terület a megelőzésben.
Mit hoz a jövő az orvoslásban és a kutatásokban?
Bár a bizonyítékok szaporodnak, ezeknek az anyagoknak a mérése ma még nem része a rutinszerű klinikai ellátásnak. A most kifejlesztett új módszer és a köldökzsinórvér átfogóbb vizsgálata a jövőben segíthet az orvosoknak abban, hogy azonosítsák a leginkább terhelt személyeket, és szorosabban megfigyeljék a veszélyeztetett csoportokat. Ez az új eszköz iránymutatást adhat a megelőző egészségügyi stratégiák kidolgozásához is.
Liu doktor kiemelte, hogy a cél az egyre korábbi azonosítás és a megelőzés elősegítése, különösen az olyan érzékeny időszakokban, mint a várandósság.
Mivel a vizsgált gyermekek ma már serdülők, a kutatók következő célja az, hogy nyomon kövessék őket, és megvizsgálják, a magasabb kora gyermekkori kitettség hogyan függ össze a növekedés során jelentkező negatív egészségügyi hatásokkal. Emellett az újonnan azonosított és eddig keveset vizsgált vegyületek hatásait is részletesen tanulmányozni fogják a jövőben.
A helyzet riasztó, de a tudomány párhuzamosan a megoldásokon is dolgozik: kanadai kutatók nemrég egy új módszert dolgoztak ki ezen anyagok sikeres befogására és megsemmisítésére.