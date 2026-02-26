Mintegy 200 millió évvel ezelőtt, a kora jura időszakban a Föld felszínén még egyetlen hatalmas őskontinens, a Pangea létezett. Ám ekkor új óceánok nyíltak meg, az óriási őskontinens darabokra szakadt: új kontinensek jöttek létre, melyek lassan távolodni kezdtek egymástól, azaz elkezdődött a kontinensvándorlás. A geológusok sokáig úgy vélték, hogy ezt a drámai átalakulást egy globális „hőcsapda” idézte elő: a szárazföld vastag kérge szigetelésként működött, visszatartva a Föld belsejéből érkező hőt, amely végül túlforrósította a köpenyt, és beindította a szétszakadást. Egy új tanulmány azonban arra utal, hogy a valóságban ez mégsem így történt.
A kontinensvándorlás elmélete - eddig
A szárazföldi kéreg vastagabb és rosszabb hővezető, mint az óceáni kéreg. Amikor a szárazföld lényegében egyetlen hatalmas tömbből állt, alóla kevesebb hő tudott eltávozni a bolygó belsejéből. A kutatók ezért azt feltételezték, hogy több tíz évmillió alatt jelentős hő halmozódott fel a alatta. Ez a többlethő a modellek szerint több olvadt kőzetet – magmát – hozott létre, ami hatalmas vulkáni eseményeket és vastagabb új óceáni kérget eredményezhetett. Az elképzelést olyan gigantikus vulkanikus képződmények is hitelessé tették, mint a térképen is ábrázolt Közép-Atlanti Magmás Tartomány kialakulása. A probléma csak az volt, hogy a több százmillió évvel ezelőtti köpenyhőmérsékletet közvetlenül nem lehet megmérni, az akkor keletkezett kőzetek java része az alábukási zónák mentén már visszaolvadt azóta a magmába.
Ősi óceáni kéreg mint geológiai hőmérő
A franciaországi Strasbourgi Egyetem kutatói ezért közvetett módszerhez folyamodtak. Az Atlanti- és az Indiai-óceán olyan térségeit vizsgálták, ahol a távolodó lemezszegélyek mentén az első óceáni kéregdarabok még megmaradtak. A módszer logikája egyszerű: amikor a köpeny anyaga a felszínre érkezik egy lemezszegély mentén, a lemezszegély részben megolvad, és a magmával együtt „hozzátapad” az új óceáni kéreghez. Minél forróbb a köpeny, annál több olvadék képződik, és annál vastagabb lesz a keletkező kéreg. Ha az egységes Pangea alatt valóban rendkívül forró köpeny helyezkedett volna el, akkor a korai óceáni kéregnek mindenhol jelentősen vastagabbnak kellett volna lennie a mai átlagos, körülbelül 6,1 kilométeres értéknél.
Mit mutattak a mérések?
Az eredmények meglepték a kutatókat. A Pangea felbomlása után kialakult óceáni kéreg vastagsága átlagosan csak kismértékben tért el a mai értékektől. A mérések két fő halmazba rendeződtek: az egyik csoport körülbelül 5,5 kilométeres, a másik pedig nagyjából 6,7 kilométeres vastagságot mutatott.
Az egyenlítői Atlanti-óceán térségében mért vékonyabb kéreg még a jelenlegi átlag alatt is maradt, ami arra utalhat, hogy ott kifejezetten hűvösebb köpenyi viszonyok uralkodhattak. A vastagabb kéreg sem tért el annyira az átlagtól, hogy extrém hőmérsékletre utalhatott volna.
A számítások szerint mindössze 9-15 Celsius-fokos köpenyhőmérséklet-emelkedés elegendő lehetett a megfigyelt különbségek létrehozásához. A Közép-Atlanti Magmás Térségben a maximális többlet is legfeljebb körülbelül 60 fok lehetett – ami geológiai léptékben mérsékelt eltérésnek számít.
Új kép rajzolódik ki a kontinensek szétszakadásáról
A kutatás legfontosabb következtetése, hogy az őskontinens felbomlását valószínűleg nem egyetlen globális túlmelegedési esemény idézte elő.
Ehelyett regionális folyamatok összetett együttműködése játszhatott szerepet:
- a kőzetlemezek vastagsága,
- a helyi köpenyáramlások és
- a lemeztektonikai feszültségek együttesen alakíthatták a folyamatot.
Ez a felismerés finomítja a kontnensvándorlás ciklusáról alkotott képet, és arra utal, hogy a Föld belső működése kevésbé egységes, mint korábban gondolták. A geológusok számára mindez emlékeztető arra, hogy bolygónk múltját gyakran apró kőzettani részletek árulják el – még akkor is, ha azok egy több százmillió évvel ezelőtti világ történetét mesélik el.
Rövid animáció a kontinensek vándorlásáról az elmúlt 200 millió év alatt: