Egy 400 éves korall még a tengerbiológusokat is megdöbbentette

Az új-zélandi tengerkutatók lélegzetelállító felfedezést tettek a Fiordland régió kristálytiszta vizeiben. A tudósok egy hatalmas, körülbelül 400 éves fekete korallt találtak, amely egyedülálló betekintést nyújt az óceán mélyének életébe. Ez a rendkívüli lelet nemcsak méretével, hanem korával is elkápráztatta a szakértőket.
A felfedezés rávilágít arra is, hogy milyen gazdag és feltáratlan élővilág rejlik Új-Zéland partjai mentén. A kutatók szerint ez a különleges korall évszázadokon át növekedett a víz alatt, csendben tanúskodva az óceán változásairól. Továbbá a lelet jelentősége túlmutat a puszta tudományos érdekességen, hiszen fontos információkat szolgáltathat a klímaváltozás hatásairól is. 

korall Philippine Senator Juan Miguel Zubiri holds an illegally-harvested black coral from an illegal shipment containing stuffed sea turtles and thousands of illegally harvested corals, are kept at the Bureau of Customs port for inspection in Manila on May 30, 2011. Over 160 stuffed sea turtles and 21,000 pieces of rare coral were found packed in a shipping container mislabelled as "rubber" in Manila's port on May 2. The turtles and coral were going to be shipped abroad illegally. Government officials have denounced this plunder of the country's natural resources, saying it will hurt the environment and country's fish supplies. AFP PHOTO/NOEL CELIS (Photo by Noel CELIS / AFP)
Egy Fülöp-szigeteki képviselő lefoglalt illegálisan leszüretelt fekete korallt tart a kezében
Fotó: NOEL CELIS / AFP

Monumentális méretű korall

James Bell tengerbiológus vezette azt a kutatócsoportot, amely ezt a monumentális felfedezést tette. A szakember elmondása szerint rendkívül ritka, hogy ilyen jó állapotban és ekkora méretben találjanak fekete korallt. Az expedíció során a csapat modern búvárkészülékekkel és kamerákkal dokumentálta a lenyűgöző élőlényt.

James Bell hangsúlyozta, hogy ez a felfedezés megerősíti Új-Zéland tengeri ökoszisztémájának egyedülálló természetét. Következésképpen a kutatók folytatják a régió mélyebb feltárását, remélve további hasonló kincsek megtalálását. A tengerbiológus csapat munkája nemcsak a tudományos közösség számára értékes, hanem az általános közvélemény számára is, hiszen felhívja a figyelmet a tengeri élőhelyek védelmének fontosságára. 

Miért különleges a fekete korall?

A fekete korallok az óceán leglassabban növekedő élőlényei közé tartoznak. Évente mindössze millimétereket növekednek, így egy 400 éves példány valóban hatalmas méreteket érhet el. Ezek a korallok különösen értékesek a tudósok számára, mivel évgyűrűik révén pontos információkat őriznek a múltbeli óceáni körülményekről.

Ráadásul a fekete korallok rendkívül érzékenyek a környezeti változásokra. Ennek következtében kiváló indikátorai az óceánok egészségének és a klímaváltozás hatásainak. A Fiordland térségében talált példány különösen fontos, mivel az elmúlt négy évszázad változásait rögzítheti a szerkezetében. Ezért a kutatók most arra törekednek, hogy mintákat vegyenek és részletesen tanulmányozzák ezt a kivételes élőlényt. 

Ez a felfedezés rámutat arra, mennyire fontos a tengeri élőhelyek védelme. Az új-zélandi kormány és a környezetvédő szervezetek már most dolgoznak azon, hogy megőrizzék ezt a különleges területet. A Fiordland régió így nemcsak turisztikai attrakció, hanem a tengeri biodiverzitás felbecsülhetetlen értékű kincsesbányája is.

 

