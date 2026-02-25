Egy 400 éves korall még a tengerbiológusokat is megdöbbentette

A felfedezés rávilágít arra is, hogy milyen gazdag és feltáratlan élővilág rejlik Új-Zéland partjai mentén. A kutatók szerint ez a különleges korall évszázadokon át növekedett a víz alatt, csendben tanúskodva az óceán változásairól. Továbbá a lelet jelentősége túlmutat a puszta tudományos érdekességen, hiszen fontos információkat szolgáltathat a klímaváltozás hatásairól is.

Egy Fülöp-szigeteki képviselő lefoglalt illegálisan leszüretelt fekete korallt tart a kezében

Fotó: NOEL CELIS / AFP

Monumentális méretű korall

James Bell tengerbiológus vezette azt a kutatócsoportot, amely ezt a monumentális felfedezést tette. A szakember elmondása szerint rendkívül ritka, hogy ilyen jó állapotban és ekkora méretben találjanak fekete korallt. Az expedíció során a csapat modern búvárkészülékekkel és kamerákkal dokumentálta a lenyűgöző élőlényt.

James Bell hangsúlyozta, hogy ez a felfedezés megerősíti Új-Zéland tengeri ökoszisztémájának egyedülálló természetét. Következésképpen a kutatók folytatják a régió mélyebb feltárását, remélve további hasonló kincsek megtalálását. A tengerbiológus csapat munkája nemcsak a tudományos közösség számára értékes, hanem az általános közvélemény számára is, hiszen felhívja a figyelmet a tengeri élőhelyek védelmének fontosságára.

Miért különleges a fekete korall?

A fekete korallok az óceán leglassabban növekedő élőlényei közé tartoznak. Évente mindössze millimétereket növekednek, így egy 400 éves példány valóban hatalmas méreteket érhet el. Ezek a korallok különösen értékesek a tudósok számára, mivel évgyűrűik révén pontos információkat őriznek a múltbeli óceáni körülményekről.

Ráadásul a fekete korallok rendkívül érzékenyek a környezeti változásokra. Ennek következtében kiváló indikátorai az óceánok egészségének és a klímaváltozás hatásainak. A Fiordland térségében talált példány különösen fontos, mivel az elmúlt négy évszázad változásait rögzítheti a szerkezetében. Ezért a kutatók most arra törekednek, hogy mintákat vegyenek és részletesen tanulmányozzák ezt a kivételes élőlényt.

Ez a felfedezés rámutat arra, mennyire fontos a tengeri élőhelyek védelme. Az új-zélandi kormány és a környezetvédő szervezetek már most dolgoznak azon, hogy megőrizzék ezt a különleges területet. A Fiordland régió így nemcsak turisztikai attrakció, hanem a tengeri biodiverzitás felbecsülhetetlen értékű kincsesbányája is.