Megfejtették, miért élnek rövidebb ideig a férfiak

A LiveScience-ben megjelent cikk szerint ez a folyamat, amelyet a tudomány mLOY-nak (a Y-kromoszóma mozaikos elvesztésének) nevez, nem csupán egy genetikai furcsaság, hanem komoly egészségügyi kockázatokkal járó biológiai változás. A genetikai tankönyvek szerint a férfiak minden sejtjében egy X- és egy Y-kromoszóma található. Ez az alapvető igazság azonban az idő múlásával megváltozhat. Ahogy a sejtek osztódnak és megújulnak az életünk során, hibák csúszhatnak a másolási folyamatba.

Az Y-kromoszóma eltünése nem ártalmatlan jelenség

A kutatók felfedezték, hogy bizonyos férfiaknál a vérsejtek (főként a fehérvérsejtek) osztódása során az Y-kromoszóma egyszerűen „kifelejtődik" az új sejtekből. Ez nem történik meg minden sejttel egyszerre, ezért nevezik mozaikos elvesztésnek: a szervezetben keverednek a normál, XY-kromoszómás sejtek és a hiányos, csak X-kromoszómát tartalmazó sejtek.

Ez a jelenség meglepően gyakori az öregedő férfiak körében.

A statisztikák szerint a 70 év feletti férfiak mintegy 40%-át, míg a 93 év felettieknek már több mint felét érinti valamilyen mértékben.

Kezdetben a tudósok ártalmatlan öregedési mellékhatásnak tekintették a folyamatot, hasonlóan a haj őszüléséhez. Azonban az újabb vizsgálatok drámai fordulatot hoztak. Kiderült, hogy azok a vérsejtek, amelyek elvesztették az Y-kromoszómát, nem működnek megfelelően. Ahelyett, hogy védenék a szervezetet, gyulladásos folyamatokat indítanak el, amelyek lassan, de biztosan károsítják a belső szerveket, különösen a szívet.

Ennek következtében a kutatók most már közvetlen kapcsolatot látnak az Y-kromoszóma elvesztése és a férfiak rövidebb várható élettartama között.

Ez magyarázatot adhat arra a régóta fennálló demográfiai kérdésre is, hogy miért élnek a nők átlagosan több évvel tovább, mint a férfiak. A nők sejtjei ugyanis két X-kromoszómát tartalmaznak, így őket nem fenyegeti ez a specifikus genetikai instabilitás.

A genetika a keringés ellen fordul

A legmegdöbbentőb felfedezés a szív- és érrendszeri betegségekkel való kapcsolat. A Science folyóiratban publikált, egereken végzett kísérletek egyértelműen bizonyították az ok-okozati összefüggést. A kutatók génszerkesztési technológiával (CRISPR) szimulálták a mLOY állapotot az állatokban. Az eredmények sokkolóak voltak: azok az egerek, amelyeknek a vérsejtjeiből hiányzott a Y-kromoszóma, sokkal gyorsabban épültek le. Szívükben hegesedés (fibrózis) alakult ki, ami rontotta a szívizom rugalmasságát és pumpáló képességét, végül korai szívelégtelenséghez vezetett.