Óriási veszélyben a népszerű kutyafajták: drámai figyelmeztetést tettek közzé

A rövid orrú, „babaarcú” kutyák az elmúlt években rendkívül népszerűvé váltak, ám a külső jegyek mögött gyakran súlyos egészségügyi problémák húzódnak meg. Egy új kutatás szerint a brachycephal légúti elzáródásos szindróma (BOAS) nevű betegség sokkal több fajtát érinthet, mint eddig hitték – és jelentősen ronthatja a kutyák életminőségét.

A japán csin az egyike a veszélyeztetett kutyáknak, segíthet, ha nem hagyja elhízni

Nem csak a bulldogok érintettek a kutyák közül

A rövid orrú, lapos arcú kutyafajtákat brachycephal típusnak nevezik. Ide tartoznak például az angol és francia bulldogok vagy a mopszok, amelyeknél régóta ismert a légzési nehézségek kockázata. A University of Cambridge kutatója, Francesca Tomlinson és kollégái azonban arra voltak kíváncsiak, hogy más fajták esetében is fennáll-e hasonló veszély. A vizsgálat során 14 különböző fajtához tartozó, összesen 898 kutyát elemeztek részletes légzésvizsgálatokkal és testfelépítési mérésekkel.

Meglepően magas kockázat több fajtánál

Az eredmények szerint:

a pekingi palotakutya és a japán csin esetében volt a legmagasabb a kockázat : a kutyák több mint 80 százalékánál mutatták ki a légzési rendellenességet.

: a kutyák több mint 80 százalékánál mutatták ki a légzési rendellenességet. Közepes kockázatot találtak több népszerű fajtánál is, ahol az állatok fele–háromnegyede érintett volt: Cavalier King Charles spániel, Shih Tzu, brüsszeli griffon, Boston terrier, Bordeaux-i dog.

több népszerű fajtánál is, ahol az állatok fele–háromnegyede érintett volt: Cavalier King Charles spániel, Shih Tzu, brüsszeli griffon, Boston terrier, Bordeaux-i dog. Ezzel szemben a máltai selyemkutya és a pomerániai törpespicc esetében nem találtak klinikailag jelentős megbetegedést.

Mi okozza a légzési problémákat?

A kutatók három fő kockázati tényezőt azonosítottak: túlsúly, beszűkült orrnyílások, rendkívül lapos arckoponya. Az elemzés arra is utal, hogy más, esztétikai célból tenyésztett tulajdonságok – például a nagyon rövid vagy csavarodott farok – szintén összefügghetnek anatómiai eltérésekkel. A szakértők hangsúlyozzák: nem pusztán a „lapos arc” a probléma, hanem a fizikai jegyek eltúlzott megváltoztatása. Ha ilyen fajtájú kutyája van valakinek, sokat segíthet azzal, ha nem engedi, hogy túlsúlyossá váljon.

A „cuki külső” ára

A Sydney-i Egyetem kutatója, Anna Quain szerint sok gazda nincs tisztában azzal, hogy a lapos arcú megjelenés valójában krónikus oxigénhiányra és hőstresszre hajlamosítja az állatokat: ez nemcsak alvás - és mozgásproblémákkal jár, de kevésbé képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb hőmérsékletekhez és a stresszhez. „Szemléletes hasonlattal élve: ilyen kutyát tenyészteni olyan, mintha radiátor nélküli autót terveznénk – a rendszer eleve nehezen tudja kezelni a túlmelegedést.”- mondja Quain. A kutatók szerint a tenyésztési döntéseknek elsősorban az állatok jólétét kellene szolgálniuk, nem pedig az emberi esztétikai elvárásokat.