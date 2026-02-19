Óriási veszélyben a népszerű kutyafajták: drámai figyelmeztetést tettek közzé

A rövid orrú, „babaarcú” kutyák az elmúlt években rendkívül népszerűvé váltak, ám a külső jegyek mögött gyakran súlyos egészségügyi problémák húzódnak meg. Egy új kutatás szerint a brachycephal légúti elzáródásos szindróma (BOAS) nevű betegség sokkal több fajtát érinthet, mint eddig hitték – és jelentősen ronthatja a kutyák életminőségét.
Nem csak a bulldogok érintettek a kutyák közül
A rövid orrú, lapos arcú kutyafajtákat brachycephal típusnak nevezik. Ide tartoznak például az angol és francia bulldogok vagy a mopszok, amelyeknél régóta ismert a légzési nehézségek kockázata. A University of Cambridge kutatója, Francesca Tomlinson és kollégái azonban arra voltak kíváncsiak, hogy más fajták esetében is fennáll-e hasonló veszély. A vizsgálat során 14 különböző fajtához tartozó, összesen 898 kutyát elemeztek részletes légzésvizsgálatokkal és testfelépítési mérésekkel.
Meglepően magas kockázat több fajtánál
Az eredmények szerint:
- a pekingi palotakutya és a japán csin esetében volt a legmagasabb a kockázat: a kutyák több mint 80 százalékánál mutatták ki a légzési rendellenességet.
- Közepes kockázatot találtak több népszerű fajtánál is, ahol az állatok fele–háromnegyede érintett volt: Cavalier King Charles spániel, Shih Tzu, brüsszeli griffon, Boston terrier, Bordeaux-i dog.
- Ezzel szemben a máltai selyemkutya és a pomerániai törpespicc esetében nem találtak klinikailag jelentős megbetegedést.
Mi okozza a légzési problémákat?
A kutatók három fő kockázati tényezőt azonosítottak: túlsúly, beszűkült orrnyílások, rendkívül lapos arckoponya. Az elemzés arra is utal, hogy más, esztétikai célból tenyésztett tulajdonságok – például a nagyon rövid vagy csavarodott farok – szintén összefügghetnek anatómiai eltérésekkel. A szakértők hangsúlyozzák: nem pusztán a „lapos arc” a probléma, hanem a fizikai jegyek eltúlzott megváltoztatása. Ha ilyen fajtájú kutyája van valakinek, sokat segíthet azzal, ha nem engedi, hogy túlsúlyossá váljon.
A „cuki külső” ára
A Sydney-i Egyetem kutatója, Anna Quain szerint sok gazda nincs tisztában azzal, hogy a lapos arcú megjelenés valójában krónikus oxigénhiányra és hőstresszre hajlamosítja az állatokat: ez nemcsak alvás - és mozgásproblémákkal jár, de kevésbé képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb hőmérsékletekhez és a stresszhez. „Szemléletes hasonlattal élve: ilyen kutyát tenyészteni olyan, mintha radiátor nélküli autót terveznénk – a rendszer eleve nehezen tudja kezelni a túlmelegedést.”- mondja Quain. A kutatók szerint a tenyésztési döntéseknek elsősorban az állatok jólétét kellene szolgálniuk, nem pedig az emberi esztétikai elvárásokat.
Mit tehetnek a leendő gazdák?
A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a probléma nem kizárólag fajtaspecifikus. Sokkal inkább az számít, mennyire szélsőségesek az adott kutya fizikai jellemzői.
A szakértők azt javasolják:
- csak egészségügyi szűréseken átesett szülőktől származó kölyköt válasszunk,
- tájékozódjunk a fajta egészségügyi kockázatairól,
- kerüljük a túlzottan lapos arcú vagy extrém küllemű egyedeket.
A tenyésztők számára pedig a kutatás gyakorlati üzenete az, hogy a szélsőséges küllemi jegyek visszaszorítása jelentősen csökkentheti a betegségek kockázatát.
Tudományos vita is kíséri az eredményeket
Bár sok állatorvos szerint a vizsgálat megerősíti a mindennapi tapasztalatokat, egyes szakértők módszertani kérdéseket is felvetettek. A kritikusok szerint a légzési hangok értékelése részben szubjektív lehet, és az edzésteszt eredményeit befolyásolhatja a kutyák temperamentuma. A kutatócsoport ugyanakkor hangsúlyozza: az értékelés standardizált protokoll alapján történt, és objektív kritériumokat is alkalmaztak.
Egyre sürgetőbb állatjóléti kérdés
A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a népszerű küllemi jegyek és az állatok egészsége között gyakran komoly feszültség húzódik. A lapos arcú kutyák iránti kereslet növekedésével párhuzamosan a légzőszervi problémák is gyakoribbá váltak. A kutatók szerint a megoldás nem a fajták eltűnése, hanem a tudatosabb tenyésztés lehet – olyan irány, amelyben a funkcionalitás és az egészség legalább olyan fontos szerepet kap, mint a megjelenés - számolt be róla a New Scientist.