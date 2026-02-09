Döbbenetes dolgot találtak a lazacos konzervekben

A lazac a legegészségesebb halfajták közé tartozik, a bennük élő paraziták pedig sok mindent elárulnak az életközösségről, amiben élnek. Ha az élősködők nem okoznak problémát nekünk, embereknek, általában figyelemre sem méltatjuk őket. Ez nem segíti az olyan parazita-ökológusok munkáját, mint például Chelsea Wood a Washingtoni Egyetemről, aki az élősködők hatását kutatja a Csendes-óceán északnyugati régióinak tengeri emlőseire.

A konzervált lazacok árulkodtak egy életközösség évtizedeiről

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

A konzervált lazac titkai

Minden egy meglepő telefonhívással kezdődött. A Seattle-i Tengeri Termékek Egyesülete rég lejárt szavatosságú lazackonzerveket ajánlott fel kutatás számára. Az egyesület a minőség-ellenőrzés részeként tette félre évtizedeken keresztül a dobozokat, melyek most az ökológusok számára nemcsak halakat, de egy egész ökológiai rendszert rejtettek.

A férgek, amelyek megmondják, mi történik a tengerekben

Bár az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a lazacokban talált férgek gusztustalanok, és a nem megfelelő állapotot jelzik, valójában teljesen ártalmatlanok. „Ezek a nagyjából egy centiméter hosszú paraziták, az aniszakidák, az ökoszisztéma egészségi állapotáról adnak fontos információkat.”, mondja Wood. A férgek életciklusa a tengeri tápláléklánc különböző szintjein zajlik: először a krillek fogyasztják el őket, majd a lazacok és más halak következnek, végül pedig a tengeri emlősök, amelyek a férgek végső gazdái. Ha a paraziták nem találják meg a megfelelő gazdát, például a tengeri emlősöket, számuk csökken.

42 évnyi adat konzerválva

42 éven át (1979-2021) összegyűjtött, összesen 178 doboz lazacot vizsgáltak, melyek tartalma az Alaszka-öbölből és Bristol-öbölből származtak. Négy lazacfajt elemeztek:

chum lazacot (Oncorhynchus keta),

coho lazacot (Oncorhynchus kisutch),

rózsaszín lazacot (Oncorhynchus gorbuscha) és

vöröslazacot (Oncorhynchus nerka).

A kutatók különböző módszerekkel sikeresen kimutatták a férgek számának változását az egyes lazacfajtákban az évtizedek során.

Miért emelkedett a férgek száma?

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a férgek növekvő száma a chum és rózsaszín lazacokban arra utal, hogy a férgek képesek szaporodni, azaz a tengeri környezet elegendő számú gazdát biztosít a paraziták számára. Az pedig, hogy a paraziták megfelelő számú gazdára találtak azt jelzi, hogy az ökoszisztéma stabil vagy javuló állapotú. A vöröslazac és coho-lazacok esetében azonban nem tapasztaltak hasonló növekedést. Ennek okában a kutatók még bizonytalanok, mivel ezekben a fajokban nem volt lehetséges megfelelően elkülöníteni az egyes aniszakida-fajokat a konzerválás okozta nagyobb mértékű átalakulás miatt.