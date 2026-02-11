A tudomány egyik régi adósságát törlesztheti az a nemzetközi kutatócsoport, amely a legmodernebb technológiát hívta segítségül a kereséshez. A Luna–9 űrszonda 1966-ban történelmet írt, ám a sikeres küldetés lezárulta után a szonda pontos helyzete feledésbe merült. Most azonban a londoni University College London és japán szakértők egy speciális algoritmust fejlesztettek ki, hogy a rendelkezésre álló műholdképek alapján megtalálják a szovjet űreszközt.

A Luna–9 űrszonda roncsainak feltételezett helye.

Fotó: Pinault et al.

Miért olyan fontos a Luna–9 űrszonda?

A Luna–9 űrszonda volt az emberiség történetének első olyan eszköze, amely sima leszállást hajtott végre a Hold felszínén, és onnan fényképeket továbbított a Földre. A mai, precíziós manőverekhez képest a leszállás módja kifejezetten drámai volt. A fő hordozóegység még a becsapódás előtt a magasból kibocsátott egy körülbelül 100 kilogrammos, gömb alakú kapszulát, majd a biztonság kedvéért távolabb manőverezett, hogy ott csapódjon be.

Ez a kapszula – amelyet felfújható lengéscsillapítókkal láttak el – többször is visszapattant a holdi talajról, mielőtt végleg megállapodott volna. Végül négy, virágszirmokra emlékeztető panel kinyitásával stabilizálta magát. Bár az eszköz mindössze három napig működött, az általa küldött adatok alapvető fontosságúak voltak.

Ezek az információk adták meg a végső biztatást ahhoz, hogy három évvel később emberek is a Holdra léphessenek.

Hogyan tűnhet el egy űrszonda?

Felmerülhet a kérdés: hogyan veszíthetünk el egy ilyen fontos eszközt? A leszállást követően a szovjet Pravda újság ugyan közzétette a koordinátákat, ám az akkori technológia még nem volt elég pontos. Amikor évtizedekkel később a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) keringő egységei elkezdték nagy felbontásban fotózni a Holdat, a kutatók hiába keresték a nyomokat a megadott helyen. A számítások bizonytalansága miatt a Luna–9 űrszonda valódi helyzete akár több tíz kilométerrel is eltérhetett a régi adatoktól.

Gép keresi a gépet

A kutatók a probléma megoldására a mesterséges intelligenciát hívták segítségül. Ez a technológia ma már megkerülhetetlen a bolygókutatásban, hiszen képes olyan mintázatokat is észrevenni, amelyeket az emberi szem eltévesztene.