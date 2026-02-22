A világ legfurcsább macskája nem nyávog, hanem ugat

A nagymacskák – oroszlánok, tigrisek vagy leopárdok – könnyen ellopják a reflektorfényt, pedig a kisebb macskafélék világa legalább ennyire izgalmas. A homoki macska (Felis margarita) jó példa erre: apró termete ellenére különleges túlélési stratégiákkal és meglepő viselkedéssel hívja fel magára a kutatók figyelmét.

A homoki macska utóda ránézésre nem sokban különbözik egy házicicától

A macska, amely ugat

Többnyire magányosan élnek, de a szaporodási időszakban különleges módszerrel találnak egymásra. Párzási hívóhangjuk ugyanis nem a dorombolás vagy a nyávogás, hanem inkább egy kutyaugatáshoz vagy fókahanghoz hasonlít. Ez a hangos, messzire hallatszó jelzés jól illik a nyílt sivatagi környezethez, ahol nagy távolságok választják el egymástól az egyedeket. Kiváló hallásuk segítségével így képesek megtalálni egymást a látszólag üres tájban is.

Kicsi test, nagy alkalmazkodóképesség

A homoki macska valóban apró ragadozó: testhossza mindössze 45–57 centiméter, tömege pedig általában nem haladja meg a három kilogrammot. Hosszú farka azonban tovább növeli méretét, így mozgása meglepően elegáns és kiegyensúlyozott. Méretéhez képest kivételesen jól alkalmazkodott a sivatagi élethez. Főként éjszaka aktív, amikor a hőmérséklet elviselhetőbbé válik, és rendkívül éles hallását használja a zsákmány felkutatására. Apró rágcsálókat – például futóegereket és ugróegereket – vadászik, de madarakat, fiatal nyulakat és olykor hüllőket is elejt. A Szaharában még homoki viperák elejtését is megfigyelték, zsákmányát pedig időnként elássa későbbi fogyasztásra. Igazi érdekesség, hogy nem iszik vizet, a szükséges folyadékmennyiséget zsákmányaiból nyeri.

A kifejlett egyed vastag bundázata hőszigeteli, így segíti elviselni a magas sivatagi hőingást

A sivatag rejtőzködő mestere

A faj elterjedése szórványos, ezért pontos állományát nehéz felmérni. Biztosan előfordul Észak-Afrikától az Arab-félszigeten át egészen Pakisztánig, Kazahsztánig és Szíriáig, mindenütt a valódi homoksivatagokat részesítve előnyben. A homoki macska kiváló ásó: saját üregeket készít, és a homok alá bújt zsákmányt is kiássa. Mancsain sűrű, hosszú szőr borítja a talppárnákat, ami megvédi a forró homoktól, és egyben el is rejti a nyomait. Ennek köszönhetően ez a különleges macskaféle még a kutatók számára is rendkívül nehezen megfigyelhető – igazi rejtőzködő lakója a sivatagnak.