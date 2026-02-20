Megvan az ellenszer? A macskák hordozhatják a mellrák elleni fegyvert!

A macskák régóta élnek velünk egy fedél alatt, most azonban kiderülhet, hogy egészségügyi szempontból is sokkal közelebb állnak hozzánk, mint gondoltuk. Egy nemzetközi kutatócsoport első alkalommal vizsgálta széles körben a macskák különböző daganattípusainak genetikai hátterét, és olyan mutációkat azonosított, amelyek szinte azonosak az emberi rákokban – különösen a mellrákban – megfigyelhető változásokkal.
Macskák és gazdáik ugyanazoknak a kockázatoknak vannak kitéve
A Wellcome Sanger Institute, a kanadai Ontario Veterinary College, a Berni Egyetem és nemzetközi partnereik csaknem 500 házi macska daganatos és egészséges szöveteiből származó DNS-mintát elemeztek.
A mintákat eredetileg állatorvosi diagnosztikai vizsgálatok során gyűjtötték, majd genetikai összetételüket vizsgálták meg.
A kutatók mintegy ezer olyan gént elemeztek, amelyekről ismert, hogy szerepet játszanak az emberi daganatok kialakulásában. Összesen 13 különböző macskarák-típust vizsgáltak, majd az eredményeket összevetették emberi és kutyákban előforduló daganatok genetikai mintázataival. Az egyik fontos felismerés az volt, hogy a macskák – gazdáikhoz hasonlóan – ugyanazon környezeti rákkockázatoknak lehetnek kitéve, így a betegségek egy része közös okokra vezethető vissza.
Meglepő párhuzamok a macskák és az emberi mellrák között
A legerősebb hasonlóságokat a macskák emlődaganataiban találták, amelyek az állatoknál gyakori és agresszív rákformának számítanak. A kutatás hét úgynevezett „driver gént” azonosított, amelyek mutációja közvetlenül hozzájárul a daganat kialakulásához. A leggyakoribb az FBXW7 gén volt: a vizsgált macskatumorok több mint felében kimutatták a módosulását. Embereknél ugyanez a genetikai eltérés mellrák esetén rosszabb prognózissal jár, ami szoros párhuzamot mutat az állatoknál megfigyeltekkel. A második leggyakoribb mutáció a PIK3CA génhez kapcsolódott, amely a macskák emlődaganatainak 47 százalékában jelent meg. Ez az eltérés az emberi mellrákban is jól ismert, és már léteznek olyan célzott gyógyszerek, amelyek ezt a genetikai útvonalat támadják. A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos kemoterápiás szerek hatékonyabbnak bizonyultak azokban a macskatumorokban, amelyeknél az FBXW7 gén módosult. Bár az eredmények egyelőre laboratóriumi szövetmintákon alapulnak, új kezelési lehetőségek felé mutathatnak mind állatok, mind emberek esetében.
Közös gyógyászat: amikor az állatorvoslás és az emberi orvoslás találkozik
A genetikai hasonlóságok nem korlátozódtak az emlődaganatokra. A kutatók többek között vér-, csont-, tüdő-, bőr-, emésztőrendszeri és központi idegrendszeri daganatok esetében is azonosítottak emberi rákokkal rokon mutációkat.
Ez erősíti az úgynevezett „One Medicine” szemléletet, amely szerint az emberi és állatorvosi kutatás kölcsönösen segítheti egymást.
A jövőben az embereknél bevált terápiákat tesztelhetik macskáknál, miközben a háziállatokon végzett klinikai vizsgálatok eredményei az emberi gyógyszerfejlesztést is gyorsíthatják. A tanulmány emellett létrehozta az első nagyszabású, szabadon hozzáférhető macskarák-genomikai adatbázist, amely alapot ad a jövő kutatásaihoz.
Új korszak kezdődhet a rák kutatásában
A rák a macskák egyik vezető haláloka, miközben genetikai hátteréről eddig meglepően kevés információ állt rendelkezésre. A kutatók szerint a mostani eredmények véget vethetnek annak, hogy a macskák daganatai „fekete doboznak” számítsanak a tudomány számára. A szakértők úgy vélik, hogy a különböző fajok daganatainak összehasonlítása segíthet jobban megérteni a rák kialakulását, a környezeti hatások szerepét, és hosszabb távon akár új, célzott terápiákhoz is vezethet.
- A házi macska így nemcsak társállatként fontos számunkra – hanem a jövő precíziós rákgyógyászatának egyik váratlan kulcsszereplője is lehet - számolt be a MedicalXpress.