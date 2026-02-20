Megvan az ellenszer? A macskák hordozhatják a mellrák elleni fegyvert!

A macskák régóta élnek velünk egy fedél alatt, most azonban kiderülhet, hogy egészségügyi szempontból is sokkal közelebb állnak hozzánk, mint gondoltuk. Egy nemzetközi kutatócsoport első alkalommal vizsgálta széles körben a macskák különböző daganattípusainak genetikai hátterét, és olyan mutációkat azonosított, amelyek szinte azonosak az emberi rákokban – különösen a mellrákban – megfigyelhető változásokkal.

A macskákat és gazdáikat gyakran ugyanazok a környezeti hatások érik

Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

Macskák és gazdáik ugyanazoknak a kockázatoknak vannak kitéve

A Wellcome Sanger Institute, a kanadai Ontario Veterinary College, a Berni Egyetem és nemzetközi partnereik csaknem 500 házi macska daganatos és egészséges szöveteiből származó DNS-mintát elemeztek.

A mintákat eredetileg állatorvosi diagnosztikai vizsgálatok során gyűjtötték, majd genetikai összetételüket vizsgálták meg.

A kutatók mintegy ezer olyan gént elemeztek, amelyekről ismert, hogy szerepet játszanak az emberi daganatok kialakulásában. Összesen 13 különböző macskarák-típust vizsgáltak, majd az eredményeket összevetették emberi és kutyákban előforduló daganatok genetikai mintázataival. Az egyik fontos felismerés az volt, hogy a macskák – gazdáikhoz hasonlóan – ugyanazon környezeti rákkockázatoknak lehetnek kitéve, így a betegségek egy része közös okokra vezethető vissza.

A képen szereplő macska nem vett részt a kutatásban

Meglepő párhuzamok a macskák és az emberi mellrák között

A legerősebb hasonlóságokat a macskák emlődaganataiban találták, amelyek az állatoknál gyakori és agresszív rákformának számítanak. A kutatás hét úgynevezett „driver gént” azonosított, amelyek mutációja közvetlenül hozzájárul a daganat kialakulásához. A leggyakoribb az FBXW7 gén volt: a vizsgált macskatumorok több mint felében kimutatták a módosulását. Embereknél ugyanez a genetikai eltérés mellrák esetén rosszabb prognózissal jár, ami szoros párhuzamot mutat az állatoknál megfigyeltekkel. A második leggyakoribb mutáció a PIK3CA génhez kapcsolódott, amely a macskák emlődaganatainak 47 százalékában jelent meg. Ez az eltérés az emberi mellrákban is jól ismert, és már léteznek olyan célzott gyógyszerek, amelyek ezt a genetikai útvonalat támadják. A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos kemoterápiás szerek hatékonyabbnak bizonyultak azokban a macskatumorokban, amelyeknél az FBXW7 gén módosult. Bár az eredmények egyelőre laboratóriumi szövetmintákon alapulnak, új kezelési lehetőségek felé mutathatnak mind állatok, mind emberek esetében.