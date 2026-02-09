Nehéz elhinni, amit Ausztrália mélyén találtak – kísérteties szerkezet lapul a föld alatt

A felfedezés nem véletlenül kapta az "Ausztrália Mágneses Anomália" nevet: a mélyben kirajzolódó alakzat kísértetiesen hasonlít a felette elterülő kontinensre. A szakemberek szerint ez a geológiai furcsaság segít megérteni, hogyan keletkeztek és rétegződtek a különböző kőzetek az idők során. A vizsgálatok azt is elárulják, miként tettek szert ezek a kőzetek egyedi mágneses tulajdonságaikra.

A most felfedezett mágneses anomália szorosan követi Ausztrália alakját.

Fotó: CSIRO

Clive Foss, a Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatási Szervezet (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, rövidítve CSIRO) vezető geológusa szerint ezek az adatok olyanok, mint egy röntgenfelvétel - írja a kiadott közlemény.

Lehetővé teszik, hogy a szakemberek átlássanak a talajon, és megértsék azokat a bonyolult szerkezeteket, amelyek egyébként rejtve maradnának az emberi szem elől.

Mi az a mágneses anomália?

De mit is jelent pontosan ez a kifejezés a gyakorlatban?

A kőzetek a keletkezésük pillanatától kezdve mágneses lenyomatokat őriznek magukban. Ezek a jelek rögzítik a Föld mágneses mezejének akkori irányát, mintha csak egy pillanatfelvételt készítenének a múltról. Ezt a jelenséget a szaknyelv "remanens mágnesességnek", vagyis "maradó mágnesességnek" nevezi. Ez a fajta „mágneses memória” segíti a tudósokat abban, hogy lépésről lépésre rekonstruálják a kőzetek történetét.

A kép azonban nem mindig tiszta és egyértelmű. A Föld mágneses mezeje az évmilliók során időnként megfordul, a tektonikus folyamatok pedig elmozdíthatják és elforgathatják a kőzeteket eredeti helyzetükből. Ha azonban a kutatóknak sikerül megfejteniük a kőzetekbe zárt titkos kódokat, akkor pontosan rekonstruálható, hogy mi történt az adott területtel a távoli múltban.

Mit is találtak tulajdonképpen Ausztrália alatt?

A most vizsgált mágneses anomália olyan rejtett törésvonalakat, gyűrődéseket és medencéket tartalmaz, amelyeket a hagyományos térképezési módszerekkel korábban nem lehetett észlelni. A felfedezéshez a kutatók az Északi Terület Kormánya által végzett, 1999-es Bonney Well Felmérés adatait vették elő újra. Annak idején magnetométerekkel – a mágneses teret mérő műszerekkel – felszerelt repülőgépekkel pásztázták végig a területet.