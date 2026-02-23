Apokalipszis a láthatáron? Sokkal durvább lesz a mágneses pólusváltás, mint hitték!

A legújabb geológiai vizsgálatok szerint a mágneses pólusváltás lefolyása rendkívül változatos lehet. Negyvenmillió évvel ezelőtt két ilyen esemény is végbement, amelyek a megszokottnál sokkal több időt vettek igénybe.

A mágneses pólusváltás egy olyan természeti folyamat, amely bolygónk története során már többször lejátszódott.

Míg a tudósok korábban úgy gondolták, hogy egy átfordulás átlagosan tízezer év alatt lezajlik, az eocén földtörténeti korban vizsgált esetek közül az egyik tizennyolcezer, a másik pedig hetvenezer évig tartott.

Yuhji Yamamoto, a japán Kochi Egyetem paleomagnetológusa szerint ez a rendkívül elhúzódó folyamat alapjaiban kérdőjelezi meg a korábbi tudományos ismereteket.

A mágneses pólusváltás nyomában: hogyan működik bolygónk mágneses mezeje?

Ezeket a folyamatokat a Föld belső szerkezete irányítja. A bolygó magja több részből áll, amelyek közül a külső mag folyékony állapotú vasból és nikkelből tevődik össze. Ennek a mintegy 2200 kilométer vastagságú, állandó mozgásban lévő rétegnek az áramlásai hozzák létre a Föld mágneses terét. Időnként ez a folyékony réteg annyira instabillá válik, hogy a mágneses pólusok helyet cserélnek egymással. Ilyenkor bolygónk nem dől meg fizikailag, csupán a mágneses északi és déli pólus cserélődik fel.

Egy ilyen mágneses pólusváltás során az iránytűk évezredeken át téves irányt mutatnának, mielőtt beállnának az új rendbe.

A kutatók egyébként már modellezték is a mágneses pólusváltás hangjait, az eredmény pedig kifejezetten hátborzongató.

Az óceánfenék őrzi a múlt titkait

A kutatók ezekre az eredményekre az Észak-Atlanti-óceán mélyéből, Új-Fundland partjainál fúrt üledékminták elemzésével jutottak. Az óceán fenekén lerakódó iszap és törmelék idővel vastag rétegekké alakul. Az ebben található apró kristályok mintegy emlékezetként rögzítik, hogy az adott geológiai korszakban milyen volt a mágneses tér iránya. A vizsgált nyolcméteres kőzetréteg pontos képet adott arról, hogyan zajlott le a mágneses pólusváltás a negyvenmillió évvel ezelőtti időszakban.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a folyamat nem volt egyenletes: a mágneses tér többször is "visszapattant", ingadozott, ami kifejezetten kaotikussá tette az átmenetet.

Miért jelentős mindez a jövőre nézve?

A mágneses pólusváltás nem csupán az iránytűket zavarja meg. A mágneses mező legfőbb feladata, hogy megvédje a Földet a világűrből érkező, káros kozmikus sugárzástól. Ha az átfordulás több tízezer évvel tovább tart a vártnál, akkor bolygónk védelme is pontosan ennyi ideig marad gyengébb. Peter Lippert, a Utahi Egyetem paleomagnetológusa hangsúlyozza, hogy a kozmikus sugárzás tartós jelenléte megnövelheti a genetikai mutációk arányát az élőlényeknél. Emellett a mágneses pólusváltás felgyorsíthatja a légkör kopását és erózióját is.

Mivel a legutóbbi, 775 000 évvel ezelőtti átfordulás is 22 000 évig tartott , létfontosságú megértenünk a mágneses pólusváltás jövőbeli következményeit.

A teljes tanulmány a Communications Earth & Environment című tudományos folyóiratban olvasható.