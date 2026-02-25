Mi ez a felhajtás a magnézium körül? Mutatjuk, kell-e rendszeresen szedni ezt a kiegészítőt

Michelle Routhenstein, szív-egészségügyi dietetikus szerint a magnézium valóban létfontosságú ásványi anyag, amely több mint 300 biokémiai reakcióban vesz részt szervezetünkben. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb ember megfelelő mennyiségű magnéziumot fogyaszt élelmiszerekkel, így a táplálékkiegészítők szedése nem mindig indokolt. Ezért érdemes megérteni, hogy mikor van valóban szükség magnéziumpótlásra, és mikor van szó csupán marketingfogásokról.

Nem mindig szükséges a magnéziumpótlás

Magnézium és az egészségünk

A magnézium alapvető szerepet játszik izmaink működésében, az idegrendszer szabályozásában, valamint a vérnyomás és a vércukorszint egyensúlyának fenntartásában. Emellett hozzájárul a csontok egészségéhez és az energiatermeléshez is. Természetes forrásai között találjuk a zöld leveles zöldségeket, dióféléket, magvakat, teljes kiőrlésű gabonákat és hüvelyeseket.

Sheryl Ross nőgyógyász szakértő rámutat, hogy bizonyos csoportok valóban hajlamosabbak a magnéziumhiányra. Ezek közé tartoznak az idősebb felnőttek, a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők, valamint azok, akik emésztőrendszeri problémákkal küzdenek. Továbbá, a várandós és szoptató anyukák is fokozott magnéziumigénnyel rendelkeznek. Ilyen esetekben a táplálékkiegészítők valóban hasznos megoldást kínálhatnak, természetesen orvosi konzultációt követően.

Mikor érdemes szedni a táplálékkiegészítőket?

Mielőtt bárki beleesne a magnézium körüli felhajtás csapdájába, érdemes átgondolni néhány fontos szempontot. Először is, a magnéziumhiány tünetei – mint az izomgörcsök, fáradtság, ingerlékenység vagy alvászavarok – más egészségügyi problémákra is utalhatnak. Ezért kulcsfontosságú, hogy orvosi vizsgálattal állapítsák meg a pontos okot, mielőtt valaki magnéziumpótlásba kezd.

Másodszor, a túlzott magnéziumbevitel nemcsak felesleges, de akár káros is lehet. A túladagolás hasmenést, hányingert és hasi görcsöket okozhat. Súlyosabb esetekben pedig veszélyeztetheti a szív működését is. Michelle Routhenstein szerint a legjobb megközelítés, ha először a táplálkozásunkon javítunk, és csak akkor nyúlunk táplálékkiegészítőkhöz, ha az étrendünk nem fedezi a szükségleteinket.