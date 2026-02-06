Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

A tudományos szenzáció egy viszonylag csendes felfedezéssel indult. 2026. január 13-án egy négyfős amatőrcsillagászokból álló csapat vette észre először az objektumot. A felfedezéshez egyszerű távvezérelt távcsövet használtak, amely a világ egyik legszárazabb és legtisztább egű helyén, a chilei Atacama-sivatagban kémlelte az égboltot. Az objektum a C/2026 A1 (MAPS) nevet kapta, és a pályaszámítások hamarosan egyértelművé tették: nem egy szokványos vándorral van dolgunk. A MAPS-üstökös egy rendkívül elnyújtott pályán mozog, amely egyenesen a Naprendszerünk központja, a Nap felé vezeti - olvasható a The Conversation cikkében.

Az első felvételek egyike a MAPS-üstökösről.

Fotó: MAPS 2026

MAPS-üstökös: egy ősi óriás visszatérő szilánkjai

A MAPS üstökös különlegessége a származásában rejlik: a híres Kreutz-féle napsúroló üstökösök családjába tartozik. A tudósok ma már tudják, hogy ezek az égitestek mind rokonok: egyetlen közös ősre vezethetők vissza. Valamikor a távoli múltban – feltehetően az időszámításunk előtti 3. vagy 4. században – egy gigantikus, több mint 100 kilométer átmérőjű üstökösmag kerülhetett vészesen közel a Naphoz. Ez az ősi óriás később darabokra szakadt, és a töredékei azóta is az eredeti pályáján keringenek.

A történelem során ezek a visszatérő darabok rendre elkápráztatták az emberiséget:

Időszámításunk szerint 363-ban egyszerre több üstököst is látni lehetett a nappali égen.

1106-ban és 1138-ban a két legnagyobb megmaradt töredék is visszatért, majd tovább darabolódtak.

Ebből az üstököscsaládból származott a 20. század legfényesebb üstököse, az 1965-ös Ikeya-Seki is, amely a telihold fényességével vetekedett, és nappal is látható volt.

Zdeněk Sekanina csillagász már korábban megjósolta, hogy a következő évtizedekben újabb nagy, látványos napsúrolók érkezhetnek ebből a csoportból – a MAPS-üstökös most lehet, hogy igazolja a jóslatot.

Az Ikeya-Seki 1965 október 29-én.

Fotó: Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA, CC BY

Miért bizakodnak a tudósok?

A napsúroló üstökösök gyakran "öngyilkos küldetést teljesítenek": a legtöbbjük apró, alig pár méteres jégtömb, amely egyszerűen elpárolog, mielőtt bárki észrevenné. A MAPS-üstökös azonban különbözik tőlük.