Félrevezetnek minket a Marssal kapcsolatban, eláruljuk, mi az igazság

Arnold Schwarzenegger legendás mondata: „Get your ass to Mars” – azaz: „Mars a Marsra!” – jól mutatja, mennyire mélyen él kultúránkban a vörös bolygó meghódításának álma. Filmek és sorozatok, például a Mentőexpedíció vagy a For All Mankind azt sugallják, hogy a Mars ugyan veszélyes, de alapvetően lakható világ, ahol az emberi találékonyság végül győzedelmeskedik. Dr Jeffrey Bennett asztrofizikust kérdezték a valóságról, a marsi élet legnagyobb kihívásairól, valamint arról, miben kelthetnek hamis képet a filmek és filmsorozatok.

Az emlékmás című filmben hangzik el a híres mondat: "Mars a Marsra!"

Total recall Total recall 1990 Real Paul Verhoeven Arnold Schwarzenegger Rachel Ticotin COLLECTION CHRISTOPHEL © Carolco Pictures (Photo by Carolco Pictures / Collection ChristopheL via AFP)

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Carolco Pictures

A marsi kolóniák nem a felszínen épülnének

A science-fiction gyakran ábrázol felszíni városokat vagy akár terraformált Marsot – azaz olyan környezetet, amely a földihez lett „igazítva”. Dr. Jeffrey Bennett szerint azonban a bolygó átalakítása szinte elképzelhetetlenül nehéz lenne. Ahhoz, hogy az emberek szkafander nélkül élhessenek a Marson,

a légnyomást közel kétszázszorosára kellene növelni, miközben megfelelő oxigén- és üvegházhatású gázarányt is létre kellene hozni. A jelenlegi tudásunk szerint azonban nincs elegendő szén-dioxid a bolygón ahhoz, hogy megfelelő légnyomás kialakulhasson.

A becslések szerint még optimális esetben is csak a földi légnyomás töredéke lehetne elérhető. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Marsnak nincs egységes mágneses tere, ezért felszínét intenzív kozmikus - és napsugárzás bombázza. Emiatt egy valódi marsi telep nagy valószínűséggel a föld alatt, lávacsatornákban vagy vastag talajréteg alá építve működne. A marsi élet tehát inkább tengeralattjáró-szerű elszigeteltséget jelentene, nem frontier-hangulatú telepesvárosokat.

A Mars szelleme című filmben 2001-ből a Mars felszínén sétálnak a telepesek, ami elképzelhetetlen a valóságban

Ghosts of Mars Ghosts of Mars Year: 2001 - usa USA : 2001 Director: John Carpenter (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

A Mars nem hideg sivatag – hanem egy azonnal halálos világ

Hollywood gyakran úgy mutatja be a bolygót, mint egy extrém, de túlélhető környezetet. A valóságban azonban nemcsak a Mars légköre a földi sűrűség mindössze egy százaléka, hanem ráadásul szinte teljes egészében szén-dioxidból áll. Oxigén gyakorlatilag nincs, és az alacsony légnyomás miatt az ember még levegőt sem tudna venni.

A hőmérséklet sem kegyes: az átlag körülbelül mínusz 62 Celsius-fok, éjszaka pedig ennél jóval hidegebb is lehet. Védelem nélkül a test gyorsan kihűlne, a gondolkodás romlana, majd eszméletvesztés következne be.

Bár a Perseverance marsjáró már demonstrálta, hogy a marsi levegőből kinyerhető oxigén, egy teljes kolónia ellátása ehhez képest óriási technológiai és energiaigényű feladat lenne.