Félrevezetnek minket a Marssal kapcsolatban, eláruljuk, mi az igazság

A filmek szerint a Mars az emberiség következő otthona lesz, ahol némi találékonysággal és technológiával új civilizáció születhet. A tudomány azonban egy jóval kijózanítóbb képet fest: a vörös bolygó nem egyszerűen zord, hanem a marsi élet inkább folyamatos túlélési kísérlet lenne, mint romantikus bolygóhódítás.
marsvörös bolygómarsi élet

Arnold Schwarzenegger legendás mondata: „Get your ass to Mars” – azaz: „Mars a Marsra!” – jól mutatja, mennyire mélyen él kultúránkban a vörös bolygó meghódításának álma. Filmek és sorozatok, például a Mentőexpedíció vagy a For All Mankind azt sugallják, hogy a Mars ugyan veszélyes, de alapvetően lakható világ, ahol az emberi találékonyság végül győzedelmeskedik. Dr Jeffrey Bennett asztrofizikust kérdezték a valóságról, a marsi élet legnagyobb kihívásairól, valamint arról, miben kelthetnek hamis képet a filmek és filmsorozatok.

Az emlékmás című filmben hangzik el a híres mondat: "Mars a Marsra!"
Az emlékmás című filmben hangzik el a híres mondat: "Mars a Marsra!"
Total recall Total recall 1990 Real  Paul Verhoeven Arnold Schwarzenegger Rachel Ticotin COLLECTION CHRISTOPHEL © Carolco Pictures (Photo by Carolco Pictures / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Carolco Pictures

A marsi kolóniák nem a felszínen épülnének

A science-fiction gyakran ábrázol felszíni városokat vagy akár terraformált Marsot – azaz olyan környezetet, amely a földihez lett „igazítva”. Dr. Jeffrey Bennett szerint azonban a bolygó átalakítása szinte elképzelhetetlenül nehéz lenne. Ahhoz, hogy az emberek szkafander nélkül élhessenek a Marson, 

a légnyomást közel kétszázszorosára kellene növelni, miközben megfelelő oxigén- és üvegházhatású gázarányt is létre kellene hozni. A jelenlegi tudásunk szerint azonban nincs elegendő szén-dioxid a bolygón ahhoz, hogy megfelelő légnyomás kialakulhasson.

 A becslések szerint még optimális esetben is csak a földi légnyomás töredéke lehetne elérhető. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Marsnak nincs egységes mágneses tere, ezért felszínét intenzív kozmikus - és napsugárzás bombázza. Emiatt egy valódi marsi telep nagy valószínűséggel a föld alatt, lávacsatornákban vagy vastag talajréteg alá építve működne. A marsi élet tehát inkább tengeralattjáró-szerű elszigeteltséget jelentene, nem frontier-hangulatú telepesvárosokat.

A Mars szelleme című filmben 2001-ből a Mars felszínén sétálnak a telepesek, ami elképzelhetetlen a valóságban
A Mars szelleme című filmben 2001-ből a Mars felszínén sétálnak a telepesek, ami elképzelhetetlen a valóságban
Ghosts of Mars  Ghosts of Mars   Year: 2001 - usa  USA : 2001   Director: John Carpenter (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

A Mars nem hideg sivatag – hanem egy azonnal halálos világ

Hollywood gyakran úgy mutatja be a bolygót, mint egy extrém, de túlélhető környezetet. A valóságban azonban nemcsak a Mars légköre a földi sűrűség mindössze egy százaléka, hanem ráadásul szinte teljes egészében szén-dioxidból áll. Oxigén gyakorlatilag nincs, és az alacsony légnyomás miatt az ember még levegőt sem tudna venni. 

A hőmérséklet sem kegyes: az átlag körülbelül mínusz 62 Celsius-fok, éjszaka pedig ennél jóval hidegebb is lehet. Védelem nélkül a test gyorsan kihűlne, a gondolkodás romlana, majd eszméletvesztés következne be. 

Bár a Perseverance marsjáró már demonstrálta, hogy a marsi levegőből kinyerhető oxigén, egy teljes kolónia ellátása ehhez képest óriási technológiai és energiaigényű feladat lenne.

A vörös bolygó 2000-ből
A vörös bolygó 2000-ből
ePlančte rouge Red planet 2000 Real  Antony Hoffman Val Kilmer Simon Baker. Collection Christophel © Village Roadshow Pictures / NPV Entertainment (Photo by Village Roadshow Pictures / NPV / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Village Roadshow Pictures

Az alacsony gravitáció lassan leépítené az emberi testet

A Mars gravitációja csupán a földi érték 38 százaléka. Rövid távon ez túlélhető, de a hosszú távú hatások komoly aggodalomra adnak okot. Az űrhajósok vizsgálatai alapján a csontsűrűség hónapról hónapra csökken alacsony gravitációban, az izmok gyengülnek, és a szív-érrendszer működése is átalakul. A legnagyobb kérdőjel azonban a jövő generációi körül van. A tudósok nem tudják, hogyan fejlődnének a Mars gravitációjában születő gyermekek, vagy hogy később képesek lennének-e visszatérni a Földre.

Mars bolygón játszódó filmek, Marsbolygónjátszódófilmek, Marsfilmek
MISSION TO MARS 2000 de Brian de Palma COLLECTION CHRISTOPHEL / NZ © Touchstone Pictures - Spyglass Entertainment - Red Horizon Productions - The Jacobson Company science fiction; sci-fi (Photo by Touchstone Pictures - Spyglass E / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Touchstone Pictures - Spyglass E

A marsi mezőgazdaság inkább lenne labor, mint farm

A Mentőexpedíció című film egyik legismertebb jelenete a burgonyatermesztés, ám a valóság ennél sokkal bonyolultabb. A marsi talaj tele van perklorátokkal – mérgező vegyületekkel, amelyeket a Földön például rakéta-üzemanyagokban használnak. A növénytermesztéshez ezért először méregteleníteni kellene a talajt, majd zárt rendszerekben, víz-újrahasznosítással és mesterséges környezetben lehetne csak élelmet előállítani. Egy valódi marsi farm inkább biotechnológiai laborra hasonlítana, mint földi mezőgazdaságra.

A Mentőexpedíció 2015-ben jött ki a mozikban, már sokkal élethűbben mutatja a marsi valóságot
A Mentőexpedíció 2015-ben jött ki a mozikban, már sokkal élethűbben mutatja a marsi valóságot
Seul sur Mars The martian 2015 Real  Ridley Scott Matt Damon. Collection Christophel © Twentieth century fox film corporation (Photo by Twentieth century fox film corpo / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/20th Century Studios

A legnagyobb kihívás talán az emberi elme lenne

Egy Mars-küldetés legalább két-három évig tartana, extrém elszigeteltséggel és kommunikációs késésekkel. A telepesek végignéznék, ahogy a Föld apró ponttá zsugorodik, majd eltűnik az égen – ezt nevezik „Earth-out-of-view” jelenségnek. A monotónia, a bezártság és az állandó veszélyérzet komoly pszichológiai terhet jelentene. 

A NASA kísérletei azt mutatják, hogy még egyetlen élő növény jelenléte vagy egy friss paradicsom illata is képes javítani az űrhajósok mentális állapotát, ami jól mutatja, mennyire fontos az ember számára a természet közelsége.

Nem a Marson élnénk – hanem egy gép belsejében

Elméletben az emberiség képes lehet tartós jelenlétet kialakítani a Marson, de csak teljesen mesterséges élőhelyeken. Ezeknek folyamatosan biztosítaniuk kellene a levegőt, a hőmérsékletet, a sugárvédelmet, az élelmet és a vizet, ráadásul többszörösen biztosított rendszerekkel, mert egyetlen meghibásodás is végzetes lehet. Ahogy Bennett fogalmaz: 

miközben már a Föld működő ökoszisztémáját is nehezen tudjuk megőrizni, talán túlzott önbizalom azt feltételezni, hogy egy teljesen új bolygón könnyebben boldogulnánk. A Mars tehát nem az emberiség következő otthona lenne – hanem egy olyan hely, ahol minden egyes nap a túlélés mérnöki csodáján múlna.”

jelent meg a Space.Com oldalon.

Mars bolygón játszódó filmek, Marsbolygónjátszódófilmek, Marsfilmek
MISSION TO MARS 2000 de Brian de Palma COLLECTION CHRISTOPHEL / NZ © Touchstone Pictures - Spyglass Entertainment - Red Horizon Productions - The Jacobson Company science fiction; sci-fi (Photo by Touchstone Pictures - Spyglass E / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Touchstone Pictures - Spyglass E

 

