Félrevezetnek minket a Marssal kapcsolatban, eláruljuk, mi az igazság

Arnold Schwarzenegger legendás mondata: „Get your ass to Mars” – azaz: „Mars a Marsra!” – jól mutatja, mennyire mélyen él kultúránkban a vörös bolygó meghódításának álma. Filmek és sorozatok, például a Mentőexpedíció vagy a For All Mankind azt sugallják, hogy a Mars ugyan veszélyes, de alapvetően lakható világ, ahol az emberi találékonyság végül győzedelmeskedik. Dr Jeffrey Bennett asztrofizikust kérdezték a valóságról, a marsi élet legnagyobb kihívásairól, valamint arról, miben kelthetnek hamis képet a filmek és filmsorozatok.
A marsi kolóniák nem a felszínen épülnének
A science-fiction gyakran ábrázol felszíni városokat vagy akár terraformált Marsot – azaz olyan környezetet, amely a földihez lett „igazítva”. Dr. Jeffrey Bennett szerint azonban a bolygó átalakítása szinte elképzelhetetlenül nehéz lenne. Ahhoz, hogy az emberek szkafander nélkül élhessenek a Marson,
a légnyomást közel kétszázszorosára kellene növelni, miközben megfelelő oxigén- és üvegházhatású gázarányt is létre kellene hozni. A jelenlegi tudásunk szerint azonban nincs elegendő szén-dioxid a bolygón ahhoz, hogy megfelelő légnyomás kialakulhasson.
A becslések szerint még optimális esetben is csak a földi légnyomás töredéke lehetne elérhető. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Marsnak nincs egységes mágneses tere, ezért felszínét intenzív kozmikus - és napsugárzás bombázza. Emiatt egy valódi marsi telep nagy valószínűséggel a föld alatt, lávacsatornákban vagy vastag talajréteg alá építve működne. A marsi élet tehát inkább tengeralattjáró-szerű elszigeteltséget jelentene, nem frontier-hangulatú telepesvárosokat.
A Mars nem hideg sivatag – hanem egy azonnal halálos világ
Hollywood gyakran úgy mutatja be a bolygót, mint egy extrém, de túlélhető környezetet. A valóságban azonban nemcsak a Mars légköre a földi sűrűség mindössze egy százaléka, hanem ráadásul szinte teljes egészében szén-dioxidból áll. Oxigén gyakorlatilag nincs, és az alacsony légnyomás miatt az ember még levegőt sem tudna venni.
A hőmérséklet sem kegyes: az átlag körülbelül mínusz 62 Celsius-fok, éjszaka pedig ennél jóval hidegebb is lehet. Védelem nélkül a test gyorsan kihűlne, a gondolkodás romlana, majd eszméletvesztés következne be.
Bár a Perseverance marsjáró már demonstrálta, hogy a marsi levegőből kinyerhető oxigén, egy teljes kolónia ellátása ehhez képest óriási technológiai és energiaigényű feladat lenne.
Az alacsony gravitáció lassan leépítené az emberi testet
A Mars gravitációja csupán a földi érték 38 százaléka. Rövid távon ez túlélhető, de a hosszú távú hatások komoly aggodalomra adnak okot. Az űrhajósok vizsgálatai alapján a csontsűrűség hónapról hónapra csökken alacsony gravitációban, az izmok gyengülnek, és a szív-érrendszer működése is átalakul. A legnagyobb kérdőjel azonban a jövő generációi körül van. A tudósok nem tudják, hogyan fejlődnének a Mars gravitációjában születő gyermekek, vagy hogy később képesek lennének-e visszatérni a Földre.
A marsi mezőgazdaság inkább lenne labor, mint farm
A Mentőexpedíció című film egyik legismertebb jelenete a burgonyatermesztés, ám a valóság ennél sokkal bonyolultabb. A marsi talaj tele van perklorátokkal – mérgező vegyületekkel, amelyeket a Földön például rakéta-üzemanyagokban használnak. A növénytermesztéshez ezért először méregteleníteni kellene a talajt, majd zárt rendszerekben, víz-újrahasznosítással és mesterséges környezetben lehetne csak élelmet előállítani. Egy valódi marsi farm inkább biotechnológiai laborra hasonlítana, mint földi mezőgazdaságra.
A legnagyobb kihívás talán az emberi elme lenne
Egy Mars-küldetés legalább két-három évig tartana, extrém elszigeteltséggel és kommunikációs késésekkel. A telepesek végignéznék, ahogy a Föld apró ponttá zsugorodik, majd eltűnik az égen – ezt nevezik „Earth-out-of-view” jelenségnek. A monotónia, a bezártság és az állandó veszélyérzet komoly pszichológiai terhet jelentene.
Nem a Marson élnénk – hanem egy gép belsejében
Elméletben az emberiség képes lehet tartós jelenlétet kialakítani a Marson, de csak teljesen mesterséges élőhelyeken. Ezeknek folyamatosan biztosítaniuk kellene a levegőt, a hőmérsékletet, a sugárvédelmet, az élelmet és a vizet, ráadásul többszörösen biztosított rendszerekkel, mert egyetlen meghibásodás is végzetes lehet. Ahogy Bennett fogalmaz:
miközben már a Föld működő ökoszisztémáját is nehezen tudjuk megőrizni, talán túlzott önbizalom azt feltételezni, hogy egy teljesen új bolygón könnyebben boldogulnánk. A Mars tehát nem az emberiség következő otthona lenne – hanem egy olyan hely, ahol minden egyes nap a túlélés mérnöki csodáján múlna.”
– jelent meg a Space.Com oldalon.
A NASA kísérletei azt mutatják, hogy még egyetlen élő növény jelenléte vagy egy friss paradicsom illata is képes javítani az űrhajósok mentális állapotát, ami jól mutatja, mennyire fontos az ember számára a természet közelsége.