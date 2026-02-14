Lehet, hogy mégsem halunk ki? Ezek a mikrobák menthetik meg az emberiséget

A Mars évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A XIX. században aztán megsokszorozódtak a megfigyelések, és az elméletek is arról, milyen is a Mars, és hogy lehet-e élet a felszínén. 1877-ben az olasz Giovanni Schiaparelli egyenes vonalakat, „csatornákat” fedezett fel a Marson, amit az angolszász világban tévedésről vízi csatornáknak, öntözőcsatornáknak fordítottak. Ez indította el azt a vélekedést, hogy a Marson intelligens lények élhettek, akik a földjeik öntözését egyenes vonalú, mesterséges folyókkal oldották meg.
A XX. században H. G. Wells magas, háromlábú szörnyeknek képzelte el a Mars-lakókat, az amerikai képregényekben gyakran dekadensnek ábrázolták a marsi társadalmat, de létezett a szuperhős-irány is, ahol a főszereplő szokás szerint megmenti a kiszolgáltatott királynőt a gyíkemberektől.
Ray Bradbury világhírű művében, a Marsbéli krónikákban már városokról olvashatunk, ahol nem csak a földivel megegyező lakónegyedek vannak, de mozik és éttermek is, és az emberek nyugodtan sétálhatnak az utcán űrruha és oxigénpalack nélkül. A valóság azonban nem is állhatna messzebb mindettől.
A megoldás: a Mars terraformálása
A Mars jelenleg nem mondható barátságos környezetnek az ember számára. A talaj mérgező, a por súlyosan egészségkárosító, a bolygó mágneses mezeje pedig csak nyomokban létezik. A földinél kisebb gravitáció és a mágneses mező hiánya miatt ritka a Mars légköre, amelynek 95 százaléka szén-dioxid, és mindössze 0,16 százalék oxigént tartalmaz.
- Mivel azonban a kutatók szerint valaha lehetett élet a Marson, talán újra meg lehet teremteni az élet feltételeit, mert nem nulláról kellene kezdeni.
A Földhöz hasonló körülmények kialakítását terraformálásnak hívják. Paul Byrne, a Washington Egyetem csillagásza szerint a marsi légkörrel kellene kezdeni a munkát.
Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a lemerült akkumulátort „bebikázzuk” az autónkban. Elsősorban fel kellene melegíteni a légkört, amit CO2-termeléssel lehetne megtenni. Az üvegházhatást kellene növelnünk, hogy a CO2 beterítse az egész bolygót, mert jelenleg kevés van belőle a felmelegedéshez. A légkör sűrűvé tételével és a felmelegedéssel pedig elérhetnénk a jég felolvasztását.
A számítások szerint ez már 10 év alatt eredménnyel járhatna, és a Mars elkezdene átalakulni. Az optimista elméletek szerint pár száz év alatt a Mars vörösből kék és zöld bolygóvá válhatna.
Honnan vegyük az üvegházhatású gázt?
Az egyik lehetőség a marsi tartalékok kitermelése. Elvileg lehetséges lenne kinyerni a marsi kőzetekből és a sarki jégsapka alól a szükséges szenet és oxigént, de a kutatók szerint ez is nagyon kevés lenne.
Úgy becsüljük, hogy ha kinyerjük az összes szén-dioxidot, akkor is csak a földi légkör CO2-tartalmának hét százalékához jutnánk, az pedig még mindig nem elegendő.
A tudósok ezért több elmélettel is előálltak. Egyesek szerint vulkánkitöréseket lehetne előidézni a Marson, mások pedig azt javasolták, hogy aszteroidákat kellene eltéríteni és összeütköztetni a Marssal, hogy a becsapódás ereje szén-dioxidot állítson elő.
A belélegezhető levegő előállítása
Tegyük fel, hogy sikerült felmelegíteni a légkört. Ekkor szabad oxigénre volna szükségünk, hogy lélegezni tudjunk. Az elemi oxigén a földi légkör 21 százalékát teszi ki. A többi nitrogén és egyéb gázok, és ezt az elegyet kellene valahogy előállítani a Marson.
Az elképzelések szerint ezt gépek is végezhetnék – mint pl. a Bolygó neve: halál c. filmben, amelyben az Acheron (LV-426) nevű égitesten a telepesek a terraformálást atomreaktorok és gigantikus oxigénerőművek segítségével végzik.
Sara Seager, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatója szerint azonban minden, amelyet gépek végeznek, magában hordozza a katasztrófa kockázatát.
Ha csak egy kis műszaki hiba történik, az egésznek vége.
Ezért az MIT tudósai úgy vélik, hogy a földi mikrobákhoz kell fordulni segítségért. A természetben a fotoszintézis során keletkezik szabad oxigén. Ez a folyamat azt jelenti, hogy fényenergia bontja el a vizet. Becslések szerint a tengerekben élő zöldmoszatok és cianobaktériumok állítják elő a Földön található szabad oxigén 70 százalékét, és csak a többit termelik meg a szárazföldi növények. Más elméletek szerint ez az arány csak 45 százalék körüli, de egy biztos: az óceánok baktériumainak hatása óriási.
A cianobaktériumok megjelenése nyomán kilőtt a szabad oxigén mennyisége a Földön. Mindenesetre türelmesnek kell lennünk, mert ez 2 milliárd évvel ezelőtt történt.
A halálos kozmikus sugárzás
Már csak egy apróbb problémát kell legyőzni, ha az emberiség meg akarja hódítani a Marsot: a kozmikus sugárzás elleni pajzs kérdését. A világűrből érkező nagy energiájú, ionizáló részecskék áthatolnak a sejteken, és roncsolják a DNS-szerkezetet. Ez tartós kitettség esetén akár akut sugárbetegséget, az immunrendszer összeomlását, szöveti károsodást és rákot okozhat. A galaktikus háttérsugárzás „jobb esetben” merevedési zavarokat vált ki, vagy Alzheimer-kórt idéz elő.
A NASA 2015-ben fedezte fel, hogy a hosszú űrutazások nem csak az izmok elsorvadását okozzák. Akkor egy ikerpár egyik tagja, Scott Kelly 342 napos küldetésen vett részt a Nemzetközi Űrállomáson, míg a testvére, Mark a Földön maradt. A misszió végén kiderült, hogy Scott DNS-ének 7 százaléka megváltozott az űrben, a testvérével azonban semmi ilyesmi nem történt.
A jelenlegi ismereteink szerint az ember maximum négy évet tölthet a világűrben anélkül, hogy halálos dózis sugárzást kapna. A marsi utazás kilenc hónapig tartana a mostani technológiával, így oda-vissza majdnem két év lenne az utazás. A NASA által tervezett 500 napos marsi tartózkodás így beleférne a négy éves felső határba, de a kutatók szerint addig még fejleszteni kell az űrhajó sugárvédelmét, illetve ki kell fejleszteni a megelőző gyógyszeres kezelést is.
Az igazi védelem a Mars mágneses mezeje lenne
A Mars négymilliárd évvel ezelőtt elveszítette a mágneses mezejét, holott az ember enélkül nem tudja belakni a vörös bolygót. A földi életünket ugyanis a részben magnetoszféra teszi lehetővé, mert megvéd minket a feljebb említett galaktikus háttérsugárzástól, és nem mellesleg segít megtartani a légkört is. A mágneses mezőnk a Föld forró magjából származik, amely olvadt vasat és nikkelt tartalmaz, és úgy működik, mint egy dinamó, egy óriási elektromágnes. A Mars magja azonban kisebb, és nem ilyen forró.
A marsi magnetoszféra létrehozását vagy ember által épített berendezésekkel kellene megvalósítani, ami szinte lehetetlennek tűnik a mostani technológiai fejlettségi szinten, vagy egy külső megoldással. Erre lenne alkalmas a bolygó Phobos nevű holdja, amelynek a felszínéről részecskéket kellene ionizálni, és ezek előbb-utóbb ionizált gyűrűvé alakulnának a Mars körül.
Akárhogy is lesz, az biztos, hogy az ember még sokáig csak vastag védőréteggel ellátott szkafanderben léphet ki a Mars felszínére, vagy háttérsugárzás elleni páncéllal borított épületekben lakhat a vörös bolygón.