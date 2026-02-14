Lehet, hogy mégsem halunk ki? Ezek a mikrobák menthetik meg az emberiséget

A Mars évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A XIX. században aztán megsokszorozódtak a megfigyelések, és az elméletek is arról, milyen is a Mars, és hogy lehet-e élet a felszínén. 1877-ben az olasz Giovanni Schiaparelli egyenes vonalakat, „csatornákat” fedezett fel a Marson, amit az angolszász világban tévedésről vízi csatornáknak, öntözőcsatornáknak fordítottak. Ez indította el azt a vélekedést, hogy a Marson intelligens lények élhettek, akik a földjeik öntözését egyenes vonalú, mesterséges folyókkal oldották meg.

Támadnak az óriási, háromlábú Mars-lakók egy 1912-es ábrázolás szerint

Fotó: Wikipedia

A XX. században H. G. Wells magas, háromlábú szörnyeknek képzelte el a Mars-lakókat, az amerikai képregényekben gyakran dekadensnek ábrázolták a marsi társadalmat, de létezett a szuperhős-irány is, ahol a főszereplő szokás szerint megmenti a kiszolgáltatott királynőt a gyíkemberektől.

A Marsbéli krónikák egy művészi ábrázolása

Fotó: Facebook

Ray Bradbury világhírű művében, a Marsbéli krónikákban már városokról olvashatunk, ahol nem csak a földivel megegyező lakónegyedek vannak, de mozik és éttermek is, és az emberek nyugodtan sétálhatnak az utcán űrruha és oxigénpalack nélkül. A valóság azonban nem is állhatna messzebb mindettől.

A megoldás: a Mars terraformálása

A Mars jelenleg nem mondható barátságos környezetnek az ember számára. A talaj mérgező, a por súlyosan egészségkárosító, a bolygó mágneses mezeje pedig csak nyomokban létezik. A földinél kisebb gravitáció és a mágneses mező hiánya miatt ritka a Mars légköre, amelynek 95 százaléka szén-dioxid, és mindössze 0,16 százalék oxigént tartalmaz.

Mivel azonban a kutatók szerint valaha lehetett élet a Marson, talán újra meg lehet teremteni az élet feltételeit, mert nem nulláról kellene kezdeni.

A NASA egy felvétele a Marsról. Még messze vagyunk attól, hogy barátságos legyen a bolygó az emberiség számára

Fotó: NASA/JPL-Caltech/Will-Gater

A Földhöz hasonló körülmények kialakítását terraformálásnak hívják. Paul Byrne, a Washington Egyetem csillagásza szerint a marsi légkörrel kellene kezdeni a munkát.

Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a lemerült akkumulátort „bebikázzuk” az autónkban. Elsősorban fel kellene melegíteni a légkört, amit CO2-termeléssel lehetne megtenni. Az üvegházhatást kellene növelnünk, hogy a CO2 beterítse az egész bolygót, mert jelenleg kevés van belőle a felmelegedéshez. A légkör sűrűvé tételével és a felmelegedéssel pedig elérhetnénk a jég felolvasztását.

A számítások szerint ez már 10 év alatt eredménnyel járhatna, és a Mars elkezdene átalakulni. Az optimista elméletek szerint pár száz év alatt a Mars vörösből kék és zöld bolygóvá válhatna.