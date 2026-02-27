Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

mars

Idegenek a Marson? Döbbenetes dolgot fotózott a NASA robotja

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NASA Curiosity nevű marsjárója egyedülálló, pókhálóra emlékeztető geológiai alakzatokat vizsgál a vörös bolygón. Ezek a szerkezetek arra utalnak, hogy a marsi víz a tudósok által korábban feltételezettnél jóval tovább lehetett jelen folyékony halmazállapotban a felszín alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
marsnasamarsjáróvíz

A Curiosity rover már nagyjából fél éve kutat egy olyan területet, ahol különleges, úgynevezett „rácsszerkezetes” képződmények találhatók - írja a NASA. Ezek a formák egy-két méter magas kőzetgerincekből és a köztük lévő homokos mélyedésekből állnak. Bár a kutatók az űrből is látták már ezeket a hatalmas pókhálókhoz hasonló mintázatokat, a helyszíni vizsgálatok megerősítették, hogy a marsi víz fontos szerepet játszott a kialakulásukban. A geológusok úgy vélik, hogy az ősi talajvíz az alapkőzet repedésein keresztül áramlott, és ásványi anyagokat rakott le. Ezek az ásványok aztán megerősítették a repedések mentén a kőzetet. Később a szél az idők során lepusztította a puhább, ásványi anyagok nélküli részeket, így ezek a megerősített gerincek maradtak hátra.

A marsi víz a tudósok által korábban feltételezettnél jóval tovább lehetett jelen folyékony halmazállapotban a felszín alatt.
A marsi víz a tudósok által korábban feltételezettnél jóval tovább lehetett jelen folyékony halmazállapotban a felszín alatt
Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA/JPL-Caltech/MSSS

Komoly kihívás a marsjáró vezetőinek a marsi víz keresése

Ilyen kőzetrácsok a Földön is léteznek, de nálunk csak néhány centiméter magasak, és főleg barlangokban vagy száraz, homokos területeken fordulnak elő. A marsi változatok jóval nagyobbak, ami komoly kihívást jelentett a marsjáró irányítóinak. A Curiosity egy egytonnás, utcai terepjáró (SUV) méretének megfelelő jármű, amellyel úgy kellett egyensúlyozni a keskeny kőzetgerinceken, mintha egy autópályán haladnának. 

A Sugárhajtású Laboratórium (Jet Propulsion Laboratory) mérnökei szerint nagyon kellett figyelni, nehogy a kerekek megcsússzanak vagy elakadjanak a mélyedések laza homokjában.

Rejtélyes csomók és ősi repedések

A kutatók számára az igazi kihívás összerakni a képet, hogy miként jöhetett létre ilyen kiterjedt hálózat a Sharp-hegyen, amelyet a marsjáró éppen megmászik. Ahogy a gép halad a magasabb kőzetrétegekbe, a táj egy egyre szárazabb bolygó történetét meséli el. Ugyanakkor az, hogy ilyen magasan találtak rácsszerkezeteket, arra utal, hogy a talajvízszint egykor nagyon magas lehetett a Marson. A korábbi űrfelvételeken látható sötét vonalakról a Curiosity bebizonyította, hogy valóban repedések. A rover emellett apró, rögös csomókat is talált, amelyek egyértelműen az egykori talajvíz jelenlétét bizonyítják. Meglepő módon azonban ezek a csomók nem a repedések mentén, hanem a gerincek falain és a mélyedésekben helyezkedtek el. 

A tudósok egyelőre nem találnak magyarázatot erre a furcsa elhelyezkedésre.

Ezeket a rögös csomókat olyan ásványok alkották, amelyek évmilliárdokkal ezelőtt, a marsi talajvíz kiszáradása során maradtak hátra. A NASA Curiosity marsjárója 2025. augusztus 21-én készített felvételeket ezekről a borsószem nagyságú alakzatokról, miközben az úgynevezett rácsszerkezetes geológiai képződményeket térképezte fel.
Ezeket a rögös csomókat olyan ásványok alkották, amelyek évmilliárdokkal ezelőtt, a marsi talajvíz kiszáradása során maradtak hátra. A NASA Curiosity marsjárója 2025. augusztus 21-én készített felvételeket ezekről a borsószem nagyságú alakzatokról, miközben az úgynevezett rácsszerkezetes geológiai képződményeket térképezte fel
Fotó: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Munkában a guruló laboratórium

A Curiosity kőzetmintákat is elemez a robotkarján lévő fúró segítségével. A kőzetport a jármű belsejében található bonyolult tudományos műszerek vizsgálják meg. Az eddigi, röntgensugarakkal és magas hőmérsékletű kemencével végzett vizsgálatok agyagásványokat és karbonátokat mutattak ki a területen. Egy nemrég gyűjtött mintát pedig egy különleges, nedves kémiai eljárással vizsgáltak. Ez azt jelenti, hogy a kőzetport folyékony vegyszerekkel reagáltatták a kemencében. 

Ezzel a módszerrel könnyebben megtalálhatók azok a szerves vegyületek, amelyek az élet kialakulásához fontosak.

  • A marsjáró márciusban elhagyja ezt a régiót, és folytatja útját, hogy további titkokat tárjon fel a Vörös Bolygó éghajlatáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!