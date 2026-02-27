Idegenek a Marson? Döbbenetes dolgot fotózott a NASA robotja

A Curiosity rover már nagyjából fél éve kutat egy olyan területet, ahol különleges, úgynevezett „rácsszerkezetes” képződmények találhatók - írja a NASA. Ezek a formák egy-két méter magas kőzetgerincekből és a köztük lévő homokos mélyedésekből állnak. Bár a kutatók az űrből is látták már ezeket a hatalmas pókhálókhoz hasonló mintázatokat, a helyszíni vizsgálatok megerősítették, hogy a marsi víz fontos szerepet játszott a kialakulásukban. A geológusok úgy vélik, hogy az ősi talajvíz az alapkőzet repedésein keresztül áramlott, és ásványi anyagokat rakott le. Ezek az ásványok aztán megerősítették a repedések mentén a kőzetet. Később a szél az idők során lepusztította a puhább, ásványi anyagok nélküli részeket, így ezek a megerősített gerincek maradtak hátra.

A marsi víz a tudósok által korábban feltételezettnél jóval tovább lehetett jelen folyékony halmazállapotban a felszín alatt

Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA/JPL-Caltech/MSSS

Komoly kihívás a marsjáró vezetőinek a marsi víz keresése

Ilyen kőzetrácsok a Földön is léteznek, de nálunk csak néhány centiméter magasak, és főleg barlangokban vagy száraz, homokos területeken fordulnak elő. A marsi változatok jóval nagyobbak, ami komoly kihívást jelentett a marsjáró irányítóinak. A Curiosity egy egytonnás, utcai terepjáró (SUV) méretének megfelelő jármű, amellyel úgy kellett egyensúlyozni a keskeny kőzetgerinceken, mintha egy autópályán haladnának.

A Sugárhajtású Laboratórium (Jet Propulsion Laboratory) mérnökei szerint nagyon kellett figyelni, nehogy a kerekek megcsússzanak vagy elakadjanak a mélyedések laza homokjában.

Rejtélyes csomók és ősi repedések

A kutatók számára az igazi kihívás összerakni a képet, hogy miként jöhetett létre ilyen kiterjedt hálózat a Sharp-hegyen, amelyet a marsjáró éppen megmászik. Ahogy a gép halad a magasabb kőzetrétegekbe, a táj egy egyre szárazabb bolygó történetét meséli el. Ugyanakkor az, hogy ilyen magasan találtak rácsszerkezeteket, arra utal, hogy a talajvízszint egykor nagyon magas lehetett a Marson. A korábbi űrfelvételeken látható sötét vonalakról a Curiosity bebizonyította, hogy valóban repedések. A rover emellett apró, rögös csomókat is talált, amelyek egyértelműen az egykori talajvíz jelenlétét bizonyítják. Meglepő módon azonban ezek a csomók nem a repedések mentén, hanem a gerincek falain és a mélyedésekben helyezkedtek el.