Hölgyek, figyelem! Ez a stroke megakadályozásának kulcsa

A mediterrán étrend a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének egyik legfontosabb eszközévé válhat – derül ki a Neurology Open Access folyóiratban közzétett legújabb tanulmányból.

A mediterrán étrend hatékony lehet a stroke ellen

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A szakértők több mint százezer nőt vizsgáltak meg, és arra jutottak, hogy a mediterrán étrend szigorú követése 18 százalékkal csökkentette a stroke kialakulásának általános kockázatát. Ez az összefüggés még akkor is fennállt, amikor a kutatók kiszűrték az egyéb kockázati tényezőket, mint például a dohányzást vagy a magas vérnyomást.

A kutatás különlegessége, hogy a mediterrán étrend hatását a stroke különböző típusaira külön-külön is megvizsgálták.

Az eredmények szerint az iszkémiás stroke kockázata – amelyet egy vérrög okoz az agyi erek elzárásával – 16 százalékkal csökkent a diétát legszigorúbban követők körében.

Még látványosabb eredményt hozott a vizsgálat a haemorrhagiás stroke esetében: ennél a típusnál, amelyet az agyban fellépő vérzés idéz elő és gyakran súlyosabb kimenetelű, 25 százalékkal volt alacsonyabb a kockázat.

Sophia S. Wang, a tanulmány szerzője kiemelte: ritkaságnak számít, hogy egy ekkora volumenű kutatás specifikusan vizsgálja az étrend hatását a vérzéses típusú stroke-ra.

Mit is takar pontosan a mediterrán étrend a gyakorlatban?

A módszer lényege a növényi alapú táplálékok előtérbe helyezése:

rengeteg zöldség, gyümölcs, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása.

A fehérjeforrások közül a halak dominálnak, a zsiradékok közül pedig az olívaolaj kapja a főszerepet. Ezzel szemben a mediterrán étrend hívei kerülik

a vörös húsokat,

a zsíros tejtermékeket

és a telített zsírokban gazdag ételeket.

A kutatásban részt vevő nők pontszámokat kaptak aszerint, hogy mennyire feleltek meg ezeknek az elveknek; minél több „jó" ételt és minél kevesebb „tiltott" alapanyagot fogyasztottak, annál magasabb pontszámot értek el.

A vizsgálatban részt vevő 105 614 nő átlagéletkora 53 év volt, és a kutatók átlagosan 21 éven keresztül követték nyomon az egészségi állapotukat. Ez idő alatt több mint négyezer stroke-os esetet regisztráltak. A számok nyelvén a különbség egyértelmű volt: a mediterrán étrend szabályait leginkább betartó csoportban lényegesen kevesebb megbetegedés történt, mint azoknál, akik a legkevésbé figyeltek oda erre.

Ez megerősíti azt a feltevést, hogy az étkezésünk minősége hosszú távon meghatározó tényező az egészségünk megőrzésében.

Nehéz másként értelmezni az eredményeket

Bár a tanulmány megfigyeléses jellegű volt – tehát közvetlen ok-okozati összefüggést nem bizonyít, és az adatok önbevalláson alapultak –, az üzenet világos. A mediterrán étrend beépítése a mindennapokba hatékony stratégia lehet a nők számára a stroke megelőzésében. Ahogy a kutatás vezetője fogalmazott: izgalmas a gondolat, hogy pusztán az étrendünk javításával visszaszoríthatjuk ezt a súlyos, sokszor rokkantságot okozó betegséget.