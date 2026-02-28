Rájöhettek, miért van egyre több prosztatarákos

A daganatos megbetegedések és a környezeti ártalmak kapcsolatát egyre több tudós vizsgálja. Egy friss amerikai kutatás arra az eredményre jutott, hogy a mikroműanyagok sokkal nagyobb koncentrációban találhatók meg a rákos szövetekben, mint az egészségesekben.

Az eddigieknél is aggasztóbb képet fest egy új kutatás, amely szerint a mikroműanyagok szinte minden prosztatarákos daganatban jelen vannak.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A New York University kutatói tízből kilenc prosztatarákkal diagnosztizált beteg mintájában mutatták ki ezeket az apró, szabad szemmel láthatatlan műanyagdarabokat.

– írja a SciTech Daily.

Hogyan kerülnek a testünkbe a mikroműanyagok?

Az élelmiszerek dobozai, a műanyag csomagolások és a kozmetikumok apró darabokra bomlanak a hő, a kémiai anyagok vagy a mindennapi kopás hatására. Ezeket a részecskéket aztán belélegezzük a levegőből, lenyeljük az ételeinkkel, vagy egyszerűen felszívódnak a bőrünkön keresztül.

A kutatók tíz olyan férfit vizsgáltak meg, akiknél műtéti úton el kellett távolítani a prosztatát.

A laboratóriumi mérések megdöbbentő eredményt hoztak: a rákos szövetek grammonként átlagosan 40 mikrogramm műanyagot tartalmaztak. Ez mintegy két és félszerese az egészséges szövetekben mért 16 mikrogrammnak.

Stacy Loeb, az orvostudományok doktora és a tanulmány vezetője szerint ez komoly bizonyíték arra, hogy a mikroműanyagok jelenléte növelheti a prosztatarák kialakulásának kockázatát.

Miért veszélyesek ezek az anyagok?

A kutatók egyik fő elmélete szerint a mikroműanyagok jelenléte folyamatos irritációt, úgynevezett krónikus gyulladást válthat ki a testben. A gyulladás a szervezet természetes immunválasza, amellyel a fertőzések és károsodások ellen védekezik.

Ha azonban ez az állapot sokáig fennáll az idegen részecskék miatt, roncsolhatja a sejteket.

Ez a sejtszintű károsodás olyan genetikai elváltozásokat indíthat el, amelyek idővel lehetővé teszik a rák kialakulását.

Bár a vizsgálatot végző tudósok, mint például Vittorio Albergamo kiemelik a mikroműanyagok lehetséges szerepét a daganatok kialakulásában, arra is felhívják a figyelmet, hogy ez egyelőre egy szűk körű vizsgálat volt. Ahhoz, hogy a mikroműanyagok és a rák közötti pontos biológiai folyamatokat teljesen megértsük, további átfogó kutatásokra lesz szükség.