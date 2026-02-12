Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

mikroműanyagok

Hogy szabaduljon meg a testében lévő mikroműanyagoktól?

48 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még tudatos táplálkozással is rengeteg mikroműanyagot juttatunk szervezetünkbe napi szinten. Új kutatások eredményei egy egyszerű módszert javasolnak arra, hogyan szabaduljunk meg a káros mikroműanyagoktól. A módszer ráadásul nemcsak egyszerű, de egyéb jótékony egészségügyi hatással is jár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mikroműanyagokélelmiszerrostkutatások

Nehéz belegondolni, de kutatások szerint évente 39 000–52 000 mikroműanyag-részecskét fogyasztunk el az ételeinkkel. Ez a szám önmagában is megdöbbentő, különösen egy olyan korban, amikor az élelmiszer-biztonság és a tudatos táplálkozás kiemelt figyelmet kap. Egyben azt is mutatja, hogy egész élelmiszer-rendszerünket átszövik a mikroműanyagok.

A magas rosttartalmú ételek segítenek kiüríteni a mikroműanyagokat a szervezetből, állítják a kutatók
A magas rosttartalmú ételek segítenek kiüríteni a mikroműanyagokat a szervezetből, állítják a kutatók
Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Hogy jutnak a mikroműanyagok a szervezetünkbe

Egy 2024-es vizsgálat 16 gyakori fehérjeforrást elemzett. Az eredmények szerint már ezekből az élelmiszerekből származó átlagos étkezés is 74–220 mikroműanyag-részecskét tartalmazott. És ebben még nincsenek benne az italos palackokból, ételtároló dobozokból származó részecskék, ahogyan a főzőedényekről leváló apró műanyagdarabok sem.

  • Mikroműanyagokat mutattak ki az ivóvízben, a sóban, a rizsben, a mézben és a porított étrend-kiegészítőkben is. A teafilterekből kioldódhatnak, a műanyag vágódeszkákról leválhatnak, sőt még a gyümölcsök és zöldségek is tartalmazhatják őket, mivel a szennyezett talajból és vízből a gyökereiken keresztül felszívhatják a részecskéket. A műanyag gyakorlatilag az egész élelmiszer-rendszert átszövi, miközben a kutatások csak most kezdik feltárni, pontosan milyen hatással van a szervezetünkre.

Szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, anyagcserezavarok – aggasztó összefüggések

Tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a mikroműanyag-kitettség és a szív- és érrendszeri betegségek, egyes daganattípusok, valamint bizonyos anyagcsere-betegségek fokozott kockázata között. A részecskék nemcsak fizikailag károsíthatják a szöveteket, hanem gyulladást is okozhatnak, megváltoztathatják a bél mikrobiom összetételét, és káros vegyi anyagoknak tehetik ki a szervezetet. Van azonban némi ok az optimizmusra.

A rostokban gazdag tápálkozásnak számos jótékony hatása van egyéb egészségügyi problémákra is
A rostokban gazdag tápálkozásnak számos jótékony hatása van egyéb egészségügyi problémákra is
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A rost lehet a kulcs?

Egy 2024-es tanulmány vetette fel, hogy az élelmi rostok nedvszívó tulajdonságuk révén képesek lehetnek megkötni a mikroműanyagokat a bélrendszerben, így elősegítve azok nagyobb arányú kiürülését. Az elképzelés szerint az oldható és oldhatatlan rostok zselészerű gátat képeznek, amely megakadályozza, hogy a mikroműanyagok átlépjék a bélfalat és bekerüljenek a véráramba. Mivel így nem tudnak felszívódni, a szervezet más hulladékanyagokkal együtt kiválasztja őket.

Ezt a mechanizmust embereken egyelőre nem vizsgálták közvetlenül, ám 2025-ben egy japán kutatócsoport patkánykísérletei hasonló eredményeket mutattak. A Tokai Egyetem kutatói emészthetetlen rostok és mikroműanyagok keverékével etették az állatokat. 

Azt találták, hogy azok a patkányok, amelyek kitozán nevű rosttípust kaptak, szignifikánsan több mikroműanyagot ürítettek ki. 

„Megerősítettük, hogy a kitozán kötődik a mikroműanyagokhoz” – mondta a vizsgálat vezetője, Prof. Muneshige Shimizu. Hozzátette: a módszer olyan élelmiszerekben lehet alkalmazható, ahol a kitozán szerkezete megőrizhető. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem minden vizsgált rosttípus működött hasonló módon, ezért további kutatások szükségesek annak meghatározására, mely szerkezeti formák hatékonyak.

Az „örök vegyi anyagok” ellen is segíthet

Egy másik, az Egyesült Államokban, a Boston University kutatói által végzett vizsgálat egereken kimutatta, hogy egy rostkiegészítő segíthet kiüríteni a PFAS-vegyületeket – az úgynevezett „örök vegyi anyagokat”, amelyekkel a műanyagokat gyakran kezelik. A kutatók szerint a zseléképző rostok mágnesszerűen vonzzák a PFAS-anyagokat a bélben, és elősegítik azok távozását a szervezetből. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek: még nem ismert pontosan, mely rosttípusok a leghatékonyabbak a mikroműanyagok és a PFAS eltávolításában.

Mindazonáltal a rostbevitel növelése általánosságban is javasolt, többek között a szív- és érrendszeri egészség támogatása és a daganatos betegségek kockázatának csökkentése érdekében.

Teljesen nem kerülhetjük el – de csökkenthetjük a bevitelt

A modern világban a mikroműanyagok jelenléte gyakorlatilag elkerülhetetlen, ám bizonyos lépésekkel mérsékelhető a kitettség. Dr. Lisa Zimmermann, a Food Packaging Forum nevű nonprofit alapítvány kutatója – amely a csomagolóanyagokból származó vegyi anyagok élelmiszerekre gyakorolt hatását vizsgálja – igyekszik minimalizálni a műanyagokkal való érintkezést. 

Molasses, locally known as ''Chaku,'' along with delicacies made from it and other traditional dishes, is displayed for sale at a market ahead of Maghe Sankranti in Kathmandu, Nepal, on January 12, 2026. Maghe Sankranti marks the first day of the 10th month according to the lunar calendar. Chaku, an unrefined confection made from concentrated sugarcane juice or jaggery, ghee, and nuts, is traditionally consumed during the festival and throughout the winter months, as it is believed to promote good health and provide warmth. Its preparation involves melting and continuously stirring jaggery, cooling it in clay pots, and repeatedly whipping, slapping, and stretching the mixture until it turns dark brown before being weighed, topped with nuts, and packaged, a process that takes approximately two to three hours to complete. (Photo by Safal Prakash Shrestha/NurPhoto) (Photo by Safal Prakash Shrestha / NurPhoto via AFP)
A mikroműanyagok bevitelének csökkentésével is segíthetjük a szervezetünket
Fotó: SAFAL PRAKASH SHRESTHA / NurPhoto

Lehetőség szerint termelői piacról szerzi be a zöldségeket és gyümölcsöket, kerüli az egyszer használatos, műanyag bevonatú poharakat, és nem melegít ételt műanyag edényben.

„A hő gyorsabb részecskemozgást és nagyobb mértékű kioldódást eredményez” – fogalmazott. Helyette üveg- vagy kerámiaedényeket használ. „A műanyagokat teljesen nem lehet elkerülni, de igyekszem legalább csökkenteni a jelenlétüket” – jelent meg a BBC Science Focus oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!