Hogy szabaduljon meg a testében lévő mikroműanyagoktól?

Nehéz belegondolni, de kutatások szerint évente 39 000–52 000 mikroműanyag-részecskét fogyasztunk el az ételeinkkel. Ez a szám önmagában is megdöbbentő, különösen egy olyan korban, amikor az élelmiszer-biztonság és a tudatos táplálkozás kiemelt figyelmet kap. Egyben azt is mutatja, hogy egész élelmiszer-rendszerünket átszövik a mikroműanyagok.
Hogy jutnak a mikroműanyagok a szervezetünkbe
Egy 2024-es vizsgálat 16 gyakori fehérjeforrást elemzett. Az eredmények szerint már ezekből az élelmiszerekből származó átlagos étkezés is 74–220 mikroműanyag-részecskét tartalmazott. És ebben még nincsenek benne az italos palackokból, ételtároló dobozokból származó részecskék, ahogyan a főzőedényekről leváló apró műanyagdarabok sem.
- Mikroműanyagokat mutattak ki az ivóvízben, a sóban, a rizsben, a mézben és a porított étrend-kiegészítőkben is. A teafilterekből kioldódhatnak, a műanyag vágódeszkákról leválhatnak, sőt még a gyümölcsök és zöldségek is tartalmazhatják őket, mivel a szennyezett talajból és vízből a gyökereiken keresztül felszívhatják a részecskéket. A műanyag gyakorlatilag az egész élelmiszer-rendszert átszövi, miközben a kutatások csak most kezdik feltárni, pontosan milyen hatással van a szervezetünkre.
Szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, anyagcserezavarok – aggasztó összefüggések
Tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a mikroműanyag-kitettség és a szív- és érrendszeri betegségek, egyes daganattípusok, valamint bizonyos anyagcsere-betegségek fokozott kockázata között. A részecskék nemcsak fizikailag károsíthatják a szöveteket, hanem gyulladást is okozhatnak, megváltoztathatják a bél mikrobiom összetételét, és káros vegyi anyagoknak tehetik ki a szervezetet. Van azonban némi ok az optimizmusra.
A rost lehet a kulcs?
Egy 2024-es tanulmány vetette fel, hogy az élelmi rostok nedvszívó tulajdonságuk révén képesek lehetnek megkötni a mikroműanyagokat a bélrendszerben, így elősegítve azok nagyobb arányú kiürülését. Az elképzelés szerint az oldható és oldhatatlan rostok zselészerű gátat képeznek, amely megakadályozza, hogy a mikroműanyagok átlépjék a bélfalat és bekerüljenek a véráramba. Mivel így nem tudnak felszívódni, a szervezet más hulladékanyagokkal együtt kiválasztja őket.
Ezt a mechanizmust embereken egyelőre nem vizsgálták közvetlenül, ám 2025-ben egy japán kutatócsoport patkánykísérletei hasonló eredményeket mutattak. A Tokai Egyetem kutatói emészthetetlen rostok és mikroműanyagok keverékével etették az állatokat.
Azt találták, hogy azok a patkányok, amelyek kitozán nevű rosttípust kaptak, szignifikánsan több mikroműanyagot ürítettek ki.
„Megerősítettük, hogy a kitozán kötődik a mikroműanyagokhoz” – mondta a vizsgálat vezetője, Prof. Muneshige Shimizu. Hozzátette: a módszer olyan élelmiszerekben lehet alkalmazható, ahol a kitozán szerkezete megőrizhető. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem minden vizsgált rosttípus működött hasonló módon, ezért további kutatások szükségesek annak meghatározására, mely szerkezeti formák hatékonyak.
Az „örök vegyi anyagok” ellen is segíthet
Egy másik, az Egyesült Államokban, a Boston University kutatói által végzett vizsgálat egereken kimutatta, hogy egy rostkiegészítő segíthet kiüríteni a PFAS-vegyületeket – az úgynevezett „örök vegyi anyagokat”, amelyekkel a műanyagokat gyakran kezelik. A kutatók szerint a zseléképző rostok mágnesszerűen vonzzák a PFAS-anyagokat a bélben, és elősegítik azok távozását a szervezetből. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek: még nem ismert pontosan, mely rosttípusok a leghatékonyabbak a mikroműanyagok és a PFAS eltávolításában.
Mindazonáltal a rostbevitel növelése általánosságban is javasolt, többek között a szív- és érrendszeri egészség támogatása és a daganatos betegségek kockázatának csökkentése érdekében.
Teljesen nem kerülhetjük el – de csökkenthetjük a bevitelt
A modern világban a mikroműanyagok jelenléte gyakorlatilag elkerülhetetlen, ám bizonyos lépésekkel mérsékelhető a kitettség. Dr. Lisa Zimmermann, a Food Packaging Forum nevű nonprofit alapítvány kutatója – amely a csomagolóanyagokból származó vegyi anyagok élelmiszerekre gyakorolt hatását vizsgálja – igyekszik minimalizálni a műanyagokkal való érintkezést.
Lehetőség szerint termelői piacról szerzi be a zöldségeket és gyümölcsöket, kerüli az egyszer használatos, műanyag bevonatú poharakat, és nem melegít ételt műanyag edényben.
„A hő gyorsabb részecskemozgást és nagyobb mértékű kioldódást eredményez” – fogalmazott. Helyette üveg- vagy kerámiaedényeket használ. „A műanyagokat teljesen nem lehet elkerülni, de igyekszem legalább csökkenteni a jelenlétüket” – jelent meg a BBC Science Focus oldalán.