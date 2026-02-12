Hogy szabaduljon meg a testében lévő mikroműanyagoktól?

Nehéz belegondolni, de kutatások szerint évente 39 000–52 000 mikroműanyag-részecskét fogyasztunk el az ételeinkkel. Ez a szám önmagában is megdöbbentő, különösen egy olyan korban, amikor az élelmiszer-biztonság és a tudatos táplálkozás kiemelt figyelmet kap. Egyben azt is mutatja, hogy egész élelmiszer-rendszerünket átszövik a mikroműanyagok.

A magas rosttartalmú ételek segítenek kiüríteni a mikroműanyagokat a szervezetből, állítják a kutatók

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Hogy jutnak a mikroműanyagok a szervezetünkbe

Egy 2024-es vizsgálat 16 gyakori fehérjeforrást elemzett. Az eredmények szerint már ezekből az élelmiszerekből származó átlagos étkezés is 74–220 mikroműanyag-részecskét tartalmazott. És ebben még nincsenek benne az italos palackokból, ételtároló dobozokból származó részecskék, ahogyan a főzőedényekről leváló apró műanyagdarabok sem.

Mikroműanyagokat mutattak ki az ivóvízben, a sóban, a rizsben, a mézben és a porított étrend-kiegészítőkben is. A teafilterekből kioldódhatnak, a műanyag vágódeszkákról leválhatnak, sőt még a gyümölcsök és zöldségek is tartalmazhatják őket, mivel a szennyezett talajból és vízből a gyökereiken keresztül felszívhatják a részecskéket. A műanyag gyakorlatilag az egész élelmiszer-rendszert átszövi, miközben a kutatások csak most kezdik feltárni, pontosan milyen hatással van a szervezetünkre.

Szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, anyagcserezavarok – aggasztó összefüggések

Tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a mikroműanyag-kitettség és a szív- és érrendszeri betegségek, egyes daganattípusok, valamint bizonyos anyagcsere-betegségek fokozott kockázata között. A részecskék nemcsak fizikailag károsíthatják a szöveteket, hanem gyulladást is okozhatnak, megváltoztathatják a bél mikrobiom összetételét, és káros vegyi anyagoknak tehetik ki a szervezetet. Van azonban némi ok az optimizmusra.

A rostokban gazdag tápálkozásnak számos jótékony hatása van egyéb egészségügyi problémákra is

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A rost lehet a kulcs?

Egy 2024-es tanulmány vetette fel, hogy az élelmi rostok nedvszívó tulajdonságuk révén képesek lehetnek megkötni a mikroműanyagokat a bélrendszerben, így elősegítve azok nagyobb arányú kiürülését. Az elképzelés szerint az oldható és oldhatatlan rostok zselészerű gátat képeznek, amely megakadályozza, hogy a mikroműanyagok átlépjék a bélfalat és bekerüljenek a véráramba. Mivel így nem tudnak felszívódni, a szervezet más hulladékanyagokkal együtt kiválasztja őket.