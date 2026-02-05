Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

Az MMS-csepp (angolul „Miracle Mineral Solution”, azaz magyar fordítással „Csodálatos Ásványi Megoldás”) köré épített marketinggépezet éveken át egyfajta univerzális csodaszerként hirdette a készítményt, amely az állítások szerint szinte bármilyen betegségre megoldást nyújt. A forgalmazók és a szer elkötelezett hívei azt sulykolták a vásárlókba, hogy a folyadék képes meggyógyítani olyan súlyos és komplex állapotokat is, mint a rák vagy az autizmus. A közelmúltban, a világjárvány idején pedig új lendületet kapott a szer reklámozása, amikor a COVID-19 (a SARS-CoV-2 vírus okozta betegség) ellenszereként próbálták eladni a gyanútlan embereknek.

Az MMS-csepp nem gyógyszer, hanem méreg. Veszélyességét tudományosan is igazolták. (A kép illusztráció)

Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

A megtévesztés azonban nem állt meg a súlyos betegségeknél: a szert ajánlották fogyókúrás célokra is, azt ígérve, hogy segít az elhízás leküzdésében. A lengyel kutatócsoportot vezető Dr. Dudek-Wicher különösen sokkolónak nevezte ezeket az ajánlásokat. Rámutatott, hogy a reklámok nem a szer zsírszövetre gyakorolt tényleges hatására építettek (hiszen az nincs), hanem érzelmi manipulációval, az elhízás miatti megbélyegzés és az önelfogadás hamis ígéretének összemosásával próbálták rásózni a vevőkre a veszélyes vegyszert.

A legriasztóbb talán az, hogy az MMS-csepp használatát bizonyos alternatív gyógyászati körökben még a legvédtelenebbek, így gyermekek és várandós nők számára is ajánlották. A hangzatos ígéretek mögött azonban nincs tudományos fedezet:

amit gyógyszerként hirdetnek, az valójában nátrium-klorit, egy vízkezeléshez használt ipari fertőtlenítőszer, amelynek orvosi előnye nulla, a kockázata viszont óriási.

Mi valójában az MMS-csepp?

Bár a nevében a „csodálatos” szó szerepel, az MMS-csepp valós kémiai összetétele sokkal prózaibb és egyben riasztóbb. A szer alapja nátrium-klorit (NaClO2), amely önmagában is erős vegyszer, de az "aktiváláshoz" valamilyen savval (például citromsavval vagy sósavval) kell összekeverni. Ekkor kémiai reakció indul be, és klór-dioxid (ClO2) szabadul fel.

Ez az anyag egy rendkívül erős oxidálószer, amelyet az iparban fertőtlenítésre és vízkezelésre használnak, nem pedig emberi fogyasztásra.

A kutatók célja az volt, hogy a mendemondák helyett egzakt, tudományos mérésekkel vizsgálják meg, mit tesz ez az anyag az élő szervezettel.