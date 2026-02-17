Tényleg rákot okoz a mobilozás? Megvan a kísérlet eredménye

A mai világban a vezeték nélküli technológiák miatt testünket folyamatosan különféle elektromágneses hatások érik. Emiatt sokan aggódnak, hogy a mobiltelefonok sugárzása hosszú távon daganatos betegségeket okozhat. A korábbi vizsgálatok felemás eredményeket hoztak: volt, ahol találtak összefüggést az agydaganatokkal, máshol viszont nem. A helyzetet tovább fokozta egy 2018-as amerikai jelentés, amely összefüggést vélt felfedezni a mobiltelefon sugárzása és a hím patkányok szívében, illetve agyában kialakuló daganatok között. A mostani, Koreában végzett kutatás célja éppen az volt, hogy ezeket az ijesztő eredményeket szigorú körülmények között ellenőrizze.

A mobiltelefon sugárzásának lehetséges rákkeltő hatását laboratóriumi körülmények között vizsgálták

Fotó: BRITTA PEDERSEN / dpa-Zentralbild

Így vizsgálták a mobiltelefon sugárzásának egészségügyi hatásait

A kutatók hím patkányokat vizsgáltak, mivel a korábbi amerikai kísérlet is náluk talált elváltozásokat. A vizsgálatot úgy tervezték, hogy az a teljes élettartamot lefedje: a rágcsálókat már a születés előtt, az anyaméhben kitették a mobiltelefonok sugárzásának. A születés után a kölykök még két évig maradtak a kísérleti programban, ami egy patkánynál felér egy teljes emberöltővel.

A kísérlet során a sugárzás erőssége 4 Watt/kilogramm volt. Ez egy nagyon magas érték, amelyet a nemzetközi biztonsági előírásoknál referenciaként használnak, és jóval több annál, mint ami egy átlagos embert ér telefonálás közben. Az állatokat naponta több mint 18 órán keresztül érte a sugárzás.

Nem találtak bizonyítékot a rákkeltő hatásra

A kétéves program végén a szakemberek részletesen megvizsgálták az állatok szerveit. A fő kérdés az volt, hogy a mobiltelefon sugárzása okozott-e daganatot a szívben vagy az agyban, ahogy azt a korábbi amerikai kutatás sugallta.