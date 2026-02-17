Tényleg rákot okoz a mobilozás? Megvan a kísérlet eredménye

A mai világban a vezeték nélküli technológiák miatt testünket folyamatosan különféle elektromágneses hatások érik. Emiatt sokan aggódnak, hogy a mobiltelefonok sugárzása hosszú távon daganatos betegségeket okozhat. A korábbi vizsgálatok felemás eredményeket hoztak: volt, ahol találtak összefüggést az agydaganatokkal, máshol viszont nem. A helyzetet tovább fokozta egy 2018-as amerikai jelentés, amely összefüggést vélt felfedezni a mobiltelefon sugárzása és a hím patkányok szívében, illetve agyában kialakuló daganatok között. A mostani, Koreában végzett kutatás célja éppen az volt, hogy ezeket az ijesztő eredményeket szigorú körülmények között ellenőrizze.
Így vizsgálták a mobiltelefon sugárzásának egészségügyi hatásait
A kutatók hím patkányokat vizsgáltak, mivel a korábbi amerikai kísérlet is náluk talált elváltozásokat. A vizsgálatot úgy tervezték, hogy az a teljes élettartamot lefedje: a rágcsálókat már a születés előtt, az anyaméhben kitették a mobiltelefonok sugárzásának. A születés után a kölykök még két évig maradtak a kísérleti programban, ami egy patkánynál felér egy teljes emberöltővel.
A kísérlet során a sugárzás erőssége 4 Watt/kilogramm volt. Ez egy nagyon magas érték, amelyet a nemzetközi biztonsági előírásoknál referenciaként használnak, és jóval több annál, mint ami egy átlagos embert ér telefonálás közben. Az állatokat naponta több mint 18 órán keresztül érte a sugárzás.
Nem találtak bizonyítékot a rákkeltő hatásra
A kétéves program végén a szakemberek részletesen megvizsgálták az állatok szerveit. A fő kérdés az volt, hogy a mobiltelefon sugárzása okozott-e daganatot a szívben vagy az agyban, ahogy azt a korábbi amerikai kutatás sugallta.
Az eredmények egyértelműek voltak:
- Szív: a mobiltelefon sugárzásnak kitett állatoknál nem nőtt meg a szív daganatainak száma. Bár két állatnál találtak elváltozást, ez az arány teljesen normálisnak számít ennél a patkányfajtánál, és nem tér el a történelmi átlagtól.
- Agy: az agydaganatok előfordulása sem mutatott növekedést. A mobiltelefon sugárzásának kitett csoportban ugyanannyi esetet találtak, mint azoknál, amik nem kaptak sugárzást, és ezek száma rendkívül alacsony volt.
- Mellékvese: A vizsgálat során itt sem találtak olyan daganatot, amely egyértelműen a sugárzás miatt alakult volna ki.
Érdekesség, hogy az agyalapi mirigy bizonyos daganatai még ritkábban is fordultak elő a mobiltelefon sugárzás hatásának kitett állatoknál, mint a kontrollcsoportban.
A gének is épségben maradtak
A kutatás nemcsak a daganatok kialakulását, hanem a gének esetleges sérülését is vizsgálta. A tudósok arra keresték a választ, hogy a mobiltelefon sugárzása képes-e roncsolni a DNS-t, ami a rák kialakulásának egyik előszobája lehet. A vizsgálatok megnyugtató eredménnyel zárultak.
Nem mutattak ki genetikai károsodást vagy mutációt sem a májban, sem az agy különböző területein, sem a vérsejtekben.
Egyéb megfigyelések
A kutatók mérték az állatok súlyát és étvágyát is. Azt vették észre, hogy a kísérlet elején a mobiltelefon sugárzásának kitett patkányok kevesebbet ettek, és a súlygyarapodásuk is lassabb volt egy ideig. Később azonban a súlyuk helyreállt, sőt, a kísérlet végére még meg is haladta a kontrollcsoportét. Az állatok testhőmérséklete sem emelkedett meg veszélyes mértékben a sugárzás hatására.
A vizsgálat legfontosabb tanulsága, hogy a 900 MHz-es frekvenciájú mobiltelefon-sugárzás még a vizsgált, kifejezetten magas dózis mellett sem okozott rákot, és nem károsította az örökítőanyagot a hím patkányokban. Ez az eredmény segít tisztázni a korábbi, ellentmondásos félelmeket, és megerősíti, hogy a jelenlegi határértékek megfelelőek. Hasonló következtetésre jutott egyébként egy közelmúltbeli, átfogó WHO-támogatott vizsgálat is, amely szintén nem talált bizonyítékot a mobilhasználat és az agydaganat kapcsolatára.
A pontos eredmények érdekében a patkányokat három csoportra osztották. Az első csoportot érte a tényleges sugárzás. A második csoport ugyanabban a speciális vizsgálókamrában töltötte az idejét, de sugárzás nélkül – így szűrték ki a környezet okozta esetleges hatásokat. A harmadik csoport pedig a megszokott módon, hagyományos ketrecekben élt.