Lehetetlennek hitték, mégis megcsinálták: olyan anyag született, ami nem is létezhetne

A Wageningen University & Research (WUR) kutatói egy teljesen új anyagosztályt hoztak létre, amely a jelenlegi anyagtudományi szabályok szerint nem létezhetne. A borostyánszínű, egyelőre csak néhány grammos mennyiségben előállított műanyag tulajdonságai valahol az üveg és a hagyományos műanyag között helyezkednek el: melegítés után gyúrható és fújható, mint az üveg, mégis ellenáll az ütéseknek.

Az új műanyaggal egyszerűbb lehet az újrahasznosítás

Üvegként formálható, műanyagként ellenálló

Ha leejtünk egy poharat, szilánkokra törik. Egy műanyag pohár viszont visszapattan a földről. Az üveg előnye, hogy magas hőmérsékleten könnyen formálható és fújható, a műanyag viszont ütésálló – ugyanakkor precíz formára öntéséhez rendszerint sablon szükséges.

A holland egyetem kutatói most az üveg és a műanyag legjobb tulajdonságait egyesítették. Az általuk „compleximernek” nevezett új anyag melegítés után gyúrható és alakítható, mégis ellenáll a mechanikai behatásoknak.

A kutatókat is meglepte az eredmény. Jasper van der Gucht, a WUR fizikai kémia és lágy anyagok professzora szerint a felfedezés teljesen új megvilágításba helyez egy évtizedek óta vizsgált problémát. Az úgynevezett „üvegszerű” anyagokra – ide tartozik az üveg és sok műanyag is – eddig az a gyakorlati szabály volt érvényes, hogy minél lassabban olvadnak és minél könnyebben feldolgozhatók, annál ridegebbek. A compleximer viszont lassan olvad, mégis ütésálló.

Nem kémiai kötés tartja össze

A különbség a molekuláris szerkezetben rejlik. A hagyományos műanyagok hosszú láncmolekulákból állnak, amelyeket kémiai keresztkötések „ragasztanak” össze.

Az új anyagban azonban nem ilyen kémiai kapcsolatok tartják össze a láncokat, hanem fizikai vonzóerők. A láncok egyik fele pozitív, a másik negatív töltéssel rendelkezik, így a mágnesekhez hasonlóan vonzzák egymást. Ez teszi lehetővé, hogy a láncok stabilan együtt maradjanak anélkül, hogy kémiailag rögzítve lennének.

– magyarázza Sophie van Lange, a publikáció első szerzője. A kutatók összevetették az anyagot más, töltéssel rendelkező rendszerekkel – például az úgynevezett ionos folyadékokkal, amelyeket napelemekben és akkumulátorokban is használnak. Arra jutottak, hogy a töltött komponenseket tartalmazó anyagok viselkedése általában eltér a korábban feltételezettől, csak ezt eddig nem vették észre. A jelenség pontos oka még nem ismert. A feltételezés szerint a pozitív és negatív töltések közötti vonzás nagyobb távolságban is működik, így több tér marad a molekulaláncok között. Ez molekuláris szinten eltérő szerkezetet eredményezhet, ami magyarázatot adhat a szokatlan tulajdonságokra – de ez egyelőre csak hipotézis.