Veszélyben a földi technológia? Brutális robbanássorozat rázta meg a Napot, durva hét jöhet

Bár a csillagászok már a napciklus csendesedésére számítottak, egy váratlan és nagy erejű napkitörés-sorozat cáfolt rá az előrejelzésekre. A szakértők szerint ez az aktivitás egy kifejezetten „vad hetet” hozhat az űridőjárásban, ami a Föld környezetére is hatással lehet – írja a Science Alert.

A februári napkitörés-sorozat (flerek) a Solar Dynamics Observatory felvételein

Fotó: NASA/SDO

Rekorderejű napkitörések sorozata

Az eseménysorozat február 1-jén kezdődött, amikor az első, erős jelzést rögzítették a műszerek. Ezt követően, alig 11 órával később következett be a legjelentősebb esemény: egy X8.1-es erősségű napkitörés rázta meg a Naprendszert. Ez a robbanás nem csupán az elmúlt hónapok, de az elmúlt évek egyik legjelentősebb eseménye is volt.

Az adatok szerint 2024 októbere óta nem láttunk ekkora erejű jelenséget, a mérések történetében pedig ez volt a tizenkilencedik legerősebb napkitörés.

A folyamat ezzel nem állt meg, február 2-án további két jelentős, X-osztályú robbanást észleltek. A csillagászok az erősség alapján osztályozzák ezeket az eseményeket, és az „X” jelölés a létező legmagasabb kategóriát jelenti, amire a Nap egyáltalán képes.

Látványos és veszélyes

A forrás egy újonnan felbukkant, RGN 4366 elnevezésű napfoltcsoport. Ez a terület még csak most kezdi meg útját a Napnak azon az oldalán, amely közvetlenül a Föld felé néz, így a tudósok fokozott figyelemmel kísérik a változásait. Az Űridőjárás-előrejelző Központ szakértői szerint, ha a foltcsoport továbbra is ilyen aktív és összetett marad, akkor újabb napkitörés várható, amely magával hozhatja a koronakidobódás kockázatát is.

De mit is jelent ez pontosan? A koronakidobódás során hatalmas mennyiségű plazma lökődik ki a világűrbe. Amikor ez az anyagfelhő eléri a Földet, kétféle hatást válthat ki:

Egyrészt lenyűgöző sarki fényt varázsolhat az égre, amelyben gyönyörködhetünk.

Másrészt komoly technológiai zavarokat okozhat: megzavarhatja a műholdak működését, az elektromos hálózatokat és a rádiókommunikációs rendszereket.

Nem pihen a Nap, további kitörésekre számíthatunk

Központi csillagunk nemrég hagyta el 11 éves ciklusának legaktívabb szakaszát. Bár elméletileg a következő években, egészen 2030-ig csillapodnia kellene az aktivitásnak, a mostani napkitörés-sorozat azt bizonyítja, hogy az űridőjárás továbbra is tartogathat meglepetéseket.