Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Látta?

Putyin atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

beltéri növények

Fény derült a szobanövények titkára; nem fogja elhinni, mit tesznek az otthonával

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szobanövényeket sokan pusztán dekorációnak tartják, ám egy friss nemzetközi kutatás szerint jóval többre képesek. Megfelelő tervezéssel a beltéri növények jelentősen javíthatják a levegő minőségét, növelhetik a komfortérzetet, sőt az épületeket is ellenállóbbá tehetik az időjárási szélsőségekkel szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
beltéri növényekkutatásépületnemzetközi

Az emberek életük mintegy 90 százalékát zárt terekben töltik – otthonokban, irodákban, iskolákban vagy középületekben. Ennek ellenére meglepően keveset tudunk arról, hogyan befolyásolják ezeknek a tereknek a minőségét a bennük elhelyezett növények. Miközben a városi zöldfelületek pozitív hatásait már részletesen vizsgálta a tudomány, a beltéri „zöld infrastruktúra” – például szobanövények, élő növényfalak vagy hidroponikus tornyok – hatása eddig kevéssé volt rendszerezetten feltérképezve. A Surrey Egyetem kutatói most ezt a hiányt próbálták pótolni egy átfogó nemzetközi elemzéssel.

A beltéri növények aktívan hozzájárulnak az egészségesebb, élhetőbb és fenntarthatóbb épített környezet kialakításához
A beltéri növények aktívan hozzájárulnak az egészségesebb, élhetőbb és fenntarthatóbb épített környezet kialakításához
Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Hogyan vizsgálták a növények valódi hatását?

A kutatás célja az volt, hogy túllépjen a korábbi, gyakran idealizált laboratóriumi kísérleteken, és átfogó képet adjon arról, mi a hatásuk a beltéri növénytársulásoknak valódi épületekben. A nemzetközi kutatócsoport egy tízkérdéses értékelési keretrendszert dolgozott ki, amely egyszerre vizsgálta a technikai, egészségügyi, mikrobiológiai, társadalmi és építészeti szempontokat. Ennek segítségével 26 különböző beltéri zöldítési megoldást hasonlítottak össze, az egyszerű cserepes növényektől a komplex élőfal-rendszerekig. Ez az első olyan elemzés, amely nemcsak azt kérdezte meg, hogy „hasznosak-e” a növények, hanem azt is, milyen körülmények között működnek valóban hatékonyan.

Hűvösebb érzet és jobb levegő – de nem mindegy, hogyan

Az eredmények szerint 

  • a nagyobb beltéri növényrendszerek akár két Celsius-fokkal hűvösebbnek éreztethetik a helyiségeket anélkül, hogy a tényleges hőmérséklet változna. A növények párologtatása növeli a levegő páratartalmát, ami javíthatja a hőkomfortot, különösen melegebb időszakokban. 
  • Bizonyos, kifejezetten tervezett rendszerek képesek csökkenteni a levegőben található finom részecskék mennyiségét és az úgynevezett illékony szerves vegyületeket is, bár a hatás erőssége nagyban függ a növények sűrűségétől, a megvilágítástól és az épület szellőzésétől. 
  • A kutatók arra is találtak előzetes bizonyítékot, hogy a növények gazdagíthatják a beltéri mikrobiomot, vagyis olyan környezeti eredetű mikroorganizmusokat juttathatnak a levegőbe, amelyek természetesebb beltéri környezetet hozhatnak létre.
A szingapúri reptér épületének szerves részét alkotja a növényzet
A szingapúri reptér épületének szerves részét alkotja a növényzet 
Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Miért volt félrevezető sok korábbi kutatás?

A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a korábbi vizsgálatok gyakran irreális körülmények között zajlottak. Sok kísérlet túl sok növényt használt kicsi, zárt kamrákban, így nem is tükrözik a valódi lakások vagy irodák körülményeit. A kutatók szerint a jövőben olyan hosszú távú, valódi épületekben végzett méréseknek van jelentősége, amelyek figyelembe veszik a világítást, a szellőzést, az ott tartózkodó emberek számát és a karbantartást is. Ezek a tényezők döntik el ugyanis, hogy a növények hosszú távon valóban javítják-e a környezet minőségét. A szakértők hangsúlyozzák: a növényeket nem puszta dekorációként, hanem épületüzemeltetési infrastruktúraként kellene kezelni ahhoz, hogy előnyeik érvényesüljenek.

A jövő épületei zöldebbek lehetnek belülről is

A kutatás a GREENIN Micro Network Plus nemzetközi projekt részeként készült, amely azt vizsgálja, miként lehet egészségesebb és klímaállóbb belső tereket tervezni. A cél olyan iránymutatások kidolgozása, amelyek segítik az építészeket, várostervezőket és intézményeket abban, hogy a beltéri növényeket tudatosan integrálják az épületek működésébe. 

A tanulmány legfontosabb üzenete talán az, hogy a növények csendben, szinte észrevétlenül alakíthatják át a környezetünket. Nem csodaszerek, és hatásuk nem automatikus – de megfelelő tervezéssel valódi szerepet kaphatnak az egészségesebb, élhetőbb és fenntarthatóbb épített környezet kialakításában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!