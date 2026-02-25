Fény derült a szobanövények titkára; nem fogja elhinni, mit tesznek az otthonával

Az emberek életük mintegy 90 százalékát zárt terekben töltik – otthonokban, irodákban, iskolákban vagy középületekben. Ennek ellenére meglepően keveset tudunk arról, hogyan befolyásolják ezeknek a tereknek a minőségét a bennük elhelyezett növények. Miközben a városi zöldfelületek pozitív hatásait már részletesen vizsgálta a tudomány, a beltéri „zöld infrastruktúra” – például szobanövények, élő növényfalak vagy hidroponikus tornyok – hatása eddig kevéssé volt rendszerezetten feltérképezve. A Surrey Egyetem kutatói most ezt a hiányt próbálták pótolni egy átfogó nemzetközi elemzéssel.

A beltéri növények aktívan hozzájárulnak az egészségesebb, élhetőbb és fenntarthatóbb épített környezet kialakításához

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Hogyan vizsgálták a növények valódi hatását?

A kutatás célja az volt, hogy túllépjen a korábbi, gyakran idealizált laboratóriumi kísérleteken, és átfogó képet adjon arról, mi a hatásuk a beltéri növénytársulásoknak valódi épületekben. A nemzetközi kutatócsoport egy tízkérdéses értékelési keretrendszert dolgozott ki, amely egyszerre vizsgálta a technikai, egészségügyi, mikrobiológiai, társadalmi és építészeti szempontokat. Ennek segítségével 26 különböző beltéri zöldítési megoldást hasonlítottak össze, az egyszerű cserepes növényektől a komplex élőfal-rendszerekig. Ez az első olyan elemzés, amely nemcsak azt kérdezte meg, hogy „hasznosak-e” a növények, hanem azt is, milyen körülmények között működnek valóban hatékonyan.

Hűvösebb érzet és jobb levegő – de nem mindegy, hogyan

Az eredmények szerint