Fény derült a szobanövények titkára; nem fogja elhinni, mit tesznek az otthonával

Az emberek életük mintegy 90 százalékát zárt terekben töltik – otthonokban, irodákban, iskolákban vagy középületekben. Ennek ellenére meglepően keveset tudunk arról, hogyan befolyásolják ezeknek a tereknek a minőségét a bennük elhelyezett növények. Miközben a városi zöldfelületek pozitív hatásait már részletesen vizsgálta a tudomány, a beltéri „zöld infrastruktúra” – például szobanövények, élő növényfalak vagy hidroponikus tornyok – hatása eddig kevéssé volt rendszerezetten feltérképezve. A Surrey Egyetem kutatói most ezt a hiányt próbálták pótolni egy átfogó nemzetközi elemzéssel.
Hogyan vizsgálták a növények valódi hatását?
A kutatás célja az volt, hogy túllépjen a korábbi, gyakran idealizált laboratóriumi kísérleteken, és átfogó képet adjon arról, mi a hatásuk a beltéri növénytársulásoknak valódi épületekben. A nemzetközi kutatócsoport egy tízkérdéses értékelési keretrendszert dolgozott ki, amely egyszerre vizsgálta a technikai, egészségügyi, mikrobiológiai, társadalmi és építészeti szempontokat. Ennek segítségével 26 különböző beltéri zöldítési megoldást hasonlítottak össze, az egyszerű cserepes növényektől a komplex élőfal-rendszerekig. Ez az első olyan elemzés, amely nemcsak azt kérdezte meg, hogy „hasznosak-e” a növények, hanem azt is, milyen körülmények között működnek valóban hatékonyan.
Hűvösebb érzet és jobb levegő – de nem mindegy, hogyan
Az eredmények szerint
- a nagyobb beltéri növényrendszerek akár két Celsius-fokkal hűvösebbnek éreztethetik a helyiségeket anélkül, hogy a tényleges hőmérséklet változna. A növények párologtatása növeli a levegő páratartalmát, ami javíthatja a hőkomfortot, különösen melegebb időszakokban.
- Bizonyos, kifejezetten tervezett rendszerek képesek csökkenteni a levegőben található finom részecskék mennyiségét és az úgynevezett illékony szerves vegyületeket is, bár a hatás erőssége nagyban függ a növények sűrűségétől, a megvilágítástól és az épület szellőzésétől.
- A kutatók arra is találtak előzetes bizonyítékot, hogy a növények gazdagíthatják a beltéri mikrobiomot, vagyis olyan környezeti eredetű mikroorganizmusokat juttathatnak a levegőbe, amelyek természetesebb beltéri környezetet hozhatnak létre.
Miért volt félrevezető sok korábbi kutatás?
A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a korábbi vizsgálatok gyakran irreális körülmények között zajlottak. Sok kísérlet túl sok növényt használt kicsi, zárt kamrákban, így nem is tükrözik a valódi lakások vagy irodák körülményeit. A kutatók szerint a jövőben olyan hosszú távú, valódi épületekben végzett méréseknek van jelentősége, amelyek figyelembe veszik a világítást, a szellőzést, az ott tartózkodó emberek számát és a karbantartást is. Ezek a tényezők döntik el ugyanis, hogy a növények hosszú távon valóban javítják-e a környezet minőségét. A szakértők hangsúlyozzák: a növényeket nem puszta dekorációként, hanem épületüzemeltetési infrastruktúraként kellene kezelni ahhoz, hogy előnyeik érvényesüljenek.
A jövő épületei zöldebbek lehetnek belülről is
A kutatás a GREENIN Micro Network Plus nemzetközi projekt részeként készült, amely azt vizsgálja, miként lehet egészségesebb és klímaállóbb belső tereket tervezni. A cél olyan iránymutatások kidolgozása, amelyek segítik az építészeket, várostervezőket és intézményeket abban, hogy a beltéri növényeket tudatosan integrálják az épületek működésébe.
A tanulmány legfontosabb üzenete talán az, hogy a növények csendben, szinte észrevétlenül alakíthatják át a környezetünket. Nem csodaszerek, és hatásuk nem automatikus – de megfelelő tervezéssel valódi szerepet kaphatnak az egészségesebb, élhetőbb és fenntarthatóbb épített környezet kialakításában.